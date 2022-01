Wizz Air tra le 10 compagnie aeree low-cost più sicure per il 2022 secondo AirlineRatings

Wizz Air comunica: “Il 2022 è appena iniziato ma Wizz Air inizia già a raccogliere i frutti delle scelte attuate negli ultimi anni, tra cui anche l’adozione di una flotta giovane e all’avanguardia e l’implementazione di ulteriori misure igieniche e di sicurezza sanitaria durante il periodo pandemico, tanto che oggi AirlineRatings l’ha inserita tra le 10 compagnie low cost più sicure al mondo.

Da sempre la necessità di viaggiare con compagnie aeree sicure è stata determinante nelle scelte dei consumatori. Una necessità che oggi, con il perdurare dello stato di emergenza, si fa sentire più che mai. Lo sa bene AirlineRatings.com, l’unica agenzia di rating di sicurezza, prodotto e COVID-19 che, anche per il 2022, ha stilato una lista delle 10 compagnie low cost più sicure tra le 385 compagnie aeree che monitora nel mondo. Nel fare la sua valutazione, AirlineRatings.com ha preso in considerazione una gamma completa di fattori che includono: i record di incidenti negli ultimi due anni, i record di incidenti negli ultimi cinque anni, i risultati delle verifiche condotte dall’organo di governo dell’aviazione, l’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile (ICAO), le liste vietate dall’UE e l’età della flotta”, afferma Wizz Air.

“Essere presenti all’interno di questa classifica ci rende fieri del lavoro svolto in questi anni. Fin dal principio l’obiettivo di Wizz Air è stato quello di offrire sempre più opportunità di viaggio a basso costo, rendendole accessibili anche a chi altrimenti non se le sarebbe potute permettere. I nostri passeggeri sono la nostra priorità, ecco perché ci impegniamo per garantire un viaggio comodo e sicuro, grazie alla nostra flotta giovane, moderna e innovativa, a una crew che si distingue per la sua professionalità e alle misure di sicurezza costantemente aggiornate”, ha dichiarato Andras Rado, Corporate Communications Manager di Wizz Air.

Tutti i voli Wizz Air sono operati con velivoli Airbus A320 da 180 posti, A321 da 230 posti, Airbus A320neo da 186 posti e Airbus A321neo da 239 posti.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)