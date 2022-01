Azorra ordina 22 aeromobili della famiglia A220

Airbus ha firmato un purchase agreement con Azorra per ventidue aeromobili della famiglia A220, inclusi venti A220-300 e due ACJ TwoTwenty. Azorra è un aircraft lessor con base a Fort Lauderdale, Florida, USA, specializzato in executive, regional and mid-size (“crossover”) aircraft.

L’acquisto di Azorra è l’ultimo riconoscimento per l’A220 Family e riafferma la forte domanda del mercato per i nuovi aeromobili single-aisle di Airbus.

“L’A220 è l’ideale per il portafoglio in crescita di Azorra. Siamo entusiasti di collaborare con Airbus su questo popolare aereo di nuova generazione. Non vediamo l’ora di offrire ai nostri clienti la sua economia superiore e l’efficienza ambientale”, ha affermato John Evans, CEO di Azorra. “Siamo anche entusiasti dell’opportunità di espandere l’executive jet leasing business di Azorra con il nuovo ACJ TwoTwenty. La nuova partnership di Azorra con Airbus e la capacità unica di offrire fleet transition solutions for airlines and executive jet leases ai business aviation customers sono fattori chiave di differenziazione che apportano un valore significativo ai nostri clienti”.

“Diamo un cordiale benvenuto ad Azorra come nuovo partner di Airbus e rendiamo omaggio a questa decisione di un rinomato player nel regional aviation space. Abbiamo riscontrato un notevole appetito del mercato per la famiglia A220 da una base di clienti in crescita e diversificata. L’aggiunta delle capacità di Azorra nel regional airline segment è un gradito avallo per la versatilità dell’A220″, ha affermato Christian Scherer, Airbus Chief Commercial Officer and Head of Airbus International. “Questo accordo migliorerà la portfolio strategy di Azorra di investire negli aeromobili tecnologici più confortevoli e moderni in questo segmento, consentendoci anche di offrire soluzioni della famiglia A220 a uno spettro sempre più ampio di compagnie aeree”.

“L’A220 è l’unico velivolo costruito appositamente per il 100-150 seat market e riunisce aerodinamica all’avanguardia, materiali avanzati e motori geared turbofan PW1500G di ultima generazione di Pratt & Whitney. Caratterizzato da un’impronta acustica ridotta del 50% e un fuel burn per seat inferiore fino al 25% per posto rispetto agli aeromobili della generazione precedente, nonché emissioni di NOx inferiori di circa il 50% rispetto agli standard del settore, l’A220 è un ottimo aereo per rotte regionali e long distance routes.

L’ACJ TwoTwenty è una proposta di valore nuova e unica per i business aviation buyers. Questo aereo combina un range intercontinentale per volare oltre 12 ore con uno spazio personale impareggiabile (73 m2 / 785 ft2 di superficie), offrendo un comfort senza precedenti per i passeggeri. Dotato di una caratteristica cabina flessibile, questo fully completed aircraft è ideale per private and business jet users”, afferma Airbus.

Alla fine di dicembre 2021, l’A220 aveva accumulato 668 ordini da 25 clienti. Ad oggi, 13 compagnie aeree operano circa 190 aeromobili in quattro continenti.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)