easyJet collabora con Cranfield Aerospace Solutions (CAeS) per lo sviluppo di zero-emission aircraft

easyJet ha annunciato che sta lavorando con Cranfield Aerospace Solutions per supportare lo sviluppo del suo hydrogen fuel cell propulsion system for commercial aircraft, come parte dell’ambizione della compagnia aerea di decarbonizzare l’aviazione.

Cranfield Aerospace Solutions sta sviluppando il suo hydrogen fuel cell propulsion system per un velivolo Britten-Norman Islander da 9 posti esistente, che dovrebbe volare entro il 2023, e ora sta lavorando con easyJet per capire come l’adozione di zero-carbon technologies potrebbe integrarsi con le airline operations per la futura introduzione della tecnologia.

easyJet supporterà Cranfield Aerospace Solutions nel progetto, fornendo la prospettiva di un operatore aereo sullo sviluppo della propulsione a idrogeno, oltre a competenze interne, per assistere nello sviluppo di questa tecnologia per l’aviazione commerciale.

David Morgan, Director of Flight Operations, easyJet, ha dichiarato: “easyJet rimane assolutamente impegnata nel volo sostenibile e verso un futuro con voli a emissioni zero. Sappiamo che la tecnologia è un fattore chiave per raggiungere i nostri obiettivi di decarbonizzazione, con la propulsione a idrogeno che è un capofila per compagnie aeree a corto raggio come easyJet. Ci dedichiamo a lavorare con partner leader del settore per supportare lo sviluppo di queste nuove promettenti tecnologie e non vediamo l’ora di collaborare con Cranfield Aerospace Solutions per supportare la maturazione di questa tecnologia il prima possibile”.

Paul Hutton, Chief Executive Officer, CAeS, ha dichiarato: “CAeS si impegna a garantire l’adozione diffusa di aeromobili a emissioni zero e affinché ciò abbia successo, le soluzioni devono essere commercialmente valide. Siamo lieti di lavorare con easyJet che, in quanto compagnia aerea leader in Europa, è nella posizione ideale per contribuire a plasmare il nostro sviluppo pensando all’utente finale. Il nostro 9-seat hydrogen fuel cell powered B-N Islander development è un primo passo fondamentale nel nostro viaggio verso la progettazione e la produzione di aeromobili regionali più grandi e a lungo raggio tra 19 e 100 posti. Il fatto che easyJet venga con noi in questo viaggio è un ottimo esempio di come organizzazioni grandi e piccole debbano unirsi per garantire il futuro del nostro settore e del pianeta”.

“Sostenere lo sviluppo di un velivolo a emissioni zero per decarbonizzare l’aviazione è stato a lungo un obiettivo di easyJet e la compagnia aerea sta collaborando con partner di tutto il settore come Cranfield, nonché Airbus, Rolls-Royce e Wright Electric, per accelerare lo sviluppo di tecnologie a emissioni zero e infrastrutture di supporto. La compagnia aerea è ottimista sul fatto che potrebbe iniziare a far volare i clienti su aerei alimentati con hydrogen-combustion, hydrogen-electric o un ibrido di entrambi entro la metà degli anni ’30.

A novembre, la compagnia aerea ha annunciato di aver aderito a Race to Zero, una campagna globale sostenuta dalle Nazioni Unite per raggiungere l’azzeramento delle emissioni nette di carbonio entro il 2050 al più tardi. Aderendo a Race to Zero, la compagnia aerea si impegna a fissare un obiettivo provvisorio su base scientifica per il 2035 e a raggiungere zero emissioni nette di carbonio entro il 2050, in cui la tecnologia per il volo a emissioni zero giocherà un ruolo importante.

Nel 2019 è diventata la prima grande compagnia aerea al mondo a compensare le emissioni di carbonio del carburante utilizzato per tutti i suoi voli e attualmente rimane l’unica grande compagnia aerea in Europa a farlo. Ciò non comporta alcun costo aggiuntivo per i suoi clienti e la compagnia aerea supporta solo progetti certificati da Gold Standard o Verified Carbon Standard. Si tratta di una misura provvisoria durante lo sviluppo di nuove tecnologie”, afferma easyJet.

Oltre al carbonio, easyJet si sta concentrando sulla riduzione della plastica (sono stati eliminati oltre 36 milioni di articoli in plastica monouso) e sulla riduzione degli sprechi all’interno delle sue attività più ampie e della supply chain. La compagnia aerea ha recentemente introdotto nuove divise dell’equipaggio realizzate con bottiglie di plastica riciclate. Con 45 bottiglie in ogni uniforme, questo ha il potenziale per evitare che 2,7 milioni di bottiglie di plastica finiscano nelle discariche o negli oceani nei prossimi cinque anni.

(Ufficio Stampa easyJet)