Boeing amplia le partnership con l’industria tedesca su F/A-18 Super Hornet e EA-18G Growler

Boeing ha annunciato l’espansione della sua industrial partnership strategy in Germania a sostegno dell’offerta F/A-18 Super Hornet e EA-18G Growler alla Bundeswehr. Una Request for Information (RFI) è stata inviata a più di 10 società tedesche per sollecitare offerte.

I partner dell’industria tedesca svolgeranno un ruolo significativo nella fornitura di attrezzature di supporto, logistica e manutenzione generale, parti, programmi di sostegno locale, formazione e altre soluzioni di riparazione e revisione pertinenti per la potenziale flotta tedesca di Super Hornet e Growler. L’industria tedesca avrà anche l’opportunità di partecipare allo sviluppo del Next Generation Jammer per il Growler EA-18G.

Le RFI sono il primo passo verso il sostegno interno al paese per un valore di circa $4 miliardi USD/ €3,5 miliardi nel ciclo di vita dei programmi e contribuiranno a ulteriori opportunità economiche e valore per l’economia tedesca man mano che i programmi si evolvono.

“La Germania è la patria di un’eccezionale esperienza e innovazione aerospaziale e non vediamo l’ora di espandere le nostre partnership a livello locale per la flotta tedesca F/A-18 Super Hornet e EA-18G Growler”, ha affermato il Dr. Michael Haidinger, president of Boeing Germany, Central and Eastern Europe, Benelux and the Nordics. “Con questa strategia di espansione dei partner, stiamo gettando le basi per nuove opportunità di business per German industry champions, nuovi posti di lavoro altamente qualificati e crescita economica a lungo termine”.

“L’F/A-18 Super Hornet Block III offre capacità avanzate e comprovate, nonché bassi life-cycle and acquisition costs, ideali per soddisfare i Germany’s fighter requirements, compresi i dual capable commitments per la NATO.

Con i costi operativi più bassi di tutti gli U.S. tactical aircraft in produzione, combinati con bassi costi di approvvigionamento, il Super Hornet fa risparmiare miliardi di dollari/euro sull’intera service life di +10.000 ore di volo. Questo rende il Super Hornet la soluzione più conveniente per la Luftwaffe tedesca.

L’EA-18G Growler fornisce full spectrum protection, jamming radars and disrupting communications. La combinazione di Super Hornet Block III e EA-18G Growler darà alla Luftwaffe capacità impareggiabili sia nelle missioni aria-aria che terra-aria. Ciò è stato dimostrato negli ultimi quindici anni, poiché l’EA-18G Growler ha attraversato il mondo a sostegno di tutte le principali rapid reaction actions. Cinque EA-18G Growler Squadrons supportano in modo univoco le operazioni di U.S. Air Force e U.S. Navy”, afferma Boeing.

