Allegiant Air ordina i motori CFM LEAP-1B e sigla un Service Agreement per la flotta Boeing 737 MAX

Allegiant Air ha annunciato il 5 gennaio 2022 l’acquisto di motori CFM International LEAP-1B per equipaggiare fino a 100 Boeing 737 MAX 7 e 737 MAX 8 la cui consegna è prevista per il 2023 (leggi anche qui).

L’engine order include anche un service agreement.

Allegiant è un cliente CFM dal 2013, con una attuale flotta di 110 aeromobili con motori CFM56. CFM e Allegiant continuano a collaborare per migliorare la capacità operativa dell’attuale flotta di Allegiant.

“CFM è stato un ottimo partner per noi. Ci hanno aiutato a trasformare la nostra flotta, fornendoci motori affidabili e di alta qualità che ci hanno permesso di migliorare l’efficienza operativa nel corso degli anni. Quando abbiamo deciso di acquistare nuovi 737, sapevamo che CFM sarebbe stato il partner ideale per lavorare con noi, mentre la nostra flotta continua ad evolversi”, afferma Maurice J. Gallagher, Jr., Allegiant chairman and chief executive officer.

“Siamo onorati che Allegiant continui a scegliere CFM come engine OEM preferito”, ha affermato Gaël Méheust, presidente e CEO di CFM International. “Il motore LEAP fornirà la migliore economia e sosterrà la crescita futura”.

“L’avanzato motore LEAP di CFM continua a stabilire nuovi standard del settore per fuel efficiency and asset utilization, registrando oltre 14 milioni di engine flight hours in commercial operation. La flotta fornisce un minore consumo di carburante e minori emissioni di CO2, oltre a un significativo miglioramento del rumore in questa classe di spinta.

Il motore LEAP-1B è entrato in servizio sul Boeing 737 MAX nel 2017. Più di 1.460 motori LEAP-1B sono stati consegnati a circa 60 operatori in tutto il mondo e la flotta ha registrato circa tre milioni di engine flight hours”, afferma CFM International.

(Ufficio Stampa CFM International – Photo Credits: Boeing)