Maldivian ordina i suoi primi aerei ATR

La compagnia di bandiera delle Maldive, Island Aviation Services Ltd (Maldivian) e ATR annunciano la firma di un contratto per l’acquisto dei primi aeromobili ATR della compagnia aerea: due ATR 72-600 e un ATR 42-600. I tre velivoli saranno consegnati nel 2022.

L’ATR 72-600 e l’ATR 42-600 beneficeranno dei nuovi motori PW127XT, che offrono una riduzione del 3% del consumo di carburante e del 20% dei costi di manutenzione, oltre alla possibilità di utilizzare Sustainable Aviation Fuel (SAF). Proprio come per il produttore di aeromobili, lo sviluppo sostenibile è una delle principali preoccupazioni per la compagnia aerea.

“Gli aeromobili ATR vantano già il consumo di carburante e le emissioni di CO2 più bassi di tutti i regional aircraft, con gli aeromobili ATR 72-600 che consumano fino al 40% in meno di carburante rispetto ai regional jets di dimensioni simili”, afferma ATR.

Maldivian sta unendo le forze con ATR per contribuire allo sviluppo economico dell’arcipelago. Questa iniziativa integrerà la politica di mobilità aerea del governo delle Maldive e consentirà a Maldivian di offrire una migliore connettività in tutte le Maldive.

Mohamed Mihad, Managing Director of Maldivian, ha dichiarato: “Siamo lieti di fare questo passo successivo nei nostri piani di espansione con ATR. Riteniamo che la nuova generazione di aeromobili ATR con motori XT offra qualcosa che stavamo cercando nella modernizzazione della nostra flotta, facendo un passo verso la sostenibilità, tenendo d’occhio i costi operativi e migliorando la modernità della cabina e il comfort dei passeggeri”.

Stefano Bortoli, ATR’s Chief Executive Officer, ha dichiarato: “Nonostante l’attuale pandemia, gli operatori guardano al futuro e questo contratto è un forte simbolo della resilienza del settore aeronautico. I nostri aerei hanno dimostrato la loro affidabilità collegando le isole di molti arcipelaghi per quasi quattro decenni. Diamo il benvenuto a Maldivian come nuovo cliente e siamo orgogliosi di contribuire in modo sostenibile alla modernizzazione e all’espansione della compagnia di bandiera delle Maldive”.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)