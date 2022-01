American Airlines riporta i risultati finanziari del quarto trimestre e dell’intero anno 2021

American Airlines Group Inc. ha annunciato i risultati finanziari del quarto trimestre e dell’intero anno 2021.

Fourth-quarter revenue pari a 9,4 miliardi di dollari, in calo del 17% rispetto allo stesso periodo del 2019, con una riduzione del 13% delle total available seat miles (ASM) rispetto allo stesso periodo del 2019.

Fourth-quarter net loss di 931 milioni di dollari, o ($1,44) per azione. Escludendo i net special items, la fourth-quarter net loss è stata di 921 milioni di dollari, o ($1,42) per azione.

Total operating revenue per il 2021 pari a 29,9 miliardi di dollari.

Full-year net loss di 2,0 miliardi di dollari, o ($3,09) per azione. Escludendo i net special items, la full-year net loss è stata di 5,4 miliardi di dollari, o ($8,38) per azione.

American Airlines ha trasportato oltre 165 milioni di passeggeri nel 2021, più di qualsiasi altro vettore statunitense. Ha chiuso il quarto trimestre con 15,8 miliardi di dollari di liquidità totale disponibile, il più alto saldo di liquidità di fine anno nella storia della compagnia.

“Mentre chiudiamo il secondo anno di attività in una pandemia globale, siamo incredibilmente orgogliosi del team di American Airlines”, ha affermato il presidente e CEO di American, Doug Parker. “Nell’ultimo anno, abbiamo sperimentato periodi di elevata domanda di viaggio contrastati da periodi di diminuzione della domanda a causa delle nuove varianti del COVID-19. Questa volatilità ha creato l’ambiente di pianificazione più impegnativo nella storia dell’aviazione commerciale. Eppure il team American ha reagito, crescendo più velocemente di qualsiasi altra compagnia aerea statunitense per soddisfare questa domanda imprevedibile. Guardando al futuro, sono entusiasta del futuro di American, con Robert Isom come nuovo CEO. Anche se abbiamo ancora del lavoro da fare mentre la ripresa dalla pandemia continua, non ho dubbi che il meglio deve ancora venire per American”.

“Siamo molto orgogliosi del modo in cui il nostro team ha operato per tutto il 2021”, ha affermato il presidente e CEO entrante di American, Robert Isom. “Guardando al futuro, il nostro obiettivo nel 2022 sarà quello di continuare a gestire una compagnia aerea affidabile, tornare alla redditività e rispettare il nostro piano a lungo termine per ridurre la leva finanziaria del bilancio”.

“American si impegna a rafforzare la propria attività e raggiungere la redditività concentrandosi sui suoi tre obiettivi strategici: creare un’esperienza cliente di prim’ordine, rendere la cultura un vantaggio competitivo e fare in modo che American prosperi per sempre.

American ha ampliato nel 2021 la sua Northeast Alliance (NEA) con JetBlue per fornire ai membri dei programmi fedeltà AAdvantage e TrueBlue Mosaic vantaggi reciproci quando viaggiano su una delle compagnie aeree. I clienti sperimenteranno ancora più vantaggi dalla NEA quest’anno, tra cui molte scelte di volo in dozzine di mercati da New York e Boston, sedili reclinabili su tutte le rotte transcontinentali e una solida rete internazionale.

Durante il 2021, è stata Introdotta una riprogettazione del programma fedeltà AAdvantage, in vigore nel 2022, che rimuove le complicate metriche di qualificazione d’élite a favore di un sistema a punti di facile comprensione che offre ai membri diversi modi per guadagnare lo status. A partire da quest’anno, i membri AAdvantage possono guadagnare lo status volando, utilizzando una carta di credito AAdvantage per gli acquisti o spendendo con un partner AAdvantage.

E’ stato annunciato un nuovo servizio tra l’aeroporto internazionale John F. Kennedy di New York (JFK) e Doha, Qatar (DOH), che verrà lanciato quest’estate come parte della partnership con Qatar Airways”, afferma American Airlines.

American ha annunciato il suo leadership succession plan all’inizio di dicembre. Doug Parker si ritirerà dalla carica di CEO di American il 31 marzo e gli succederà l’attuale presidente Robert Isom. Isom entrerà a far parte del board of directors di American nella stessa data e Parker continuerà a ricoprire il ruolo di chairman of the board. American ha anche annunciato il senior leadership team che riporterà a Isom quando diventerà CEO.

American continuerà a far corrispondere la sua capacità con le tendenze delle prenotazioni osservate. Sulla base delle tendenze attuali, la compagnia prevede che la capacità nel primo trimestre 2022 diminuirà tra l’8% e il 10% rispetto al primo trimestre 2019. American prevede che il first-quarter total revenue sarà in calo tra il 20% e il 22% rispetto al primo trimestre 2019.

(Ufficio Stampa American Airlines – Photo Credits: American Airlines)