IATA: dichiarazione sul lancio del C-band 5G vicino agli aeroporti negli Stati Uniti

IATA comunica: “IATA ha accolto con favore le decisioni di ATT e Verizon di ritardare il lancio del C-band 5G vicino agli aeroporti e ringrazia l’amministrazione Biden per i loro continui sforzi per garantire che le passenger and cargo operations non vengano interrotte.

Ma il ritardo è solo una soluzione temporanea. È ancora necessario che tutte le parti interessate e le autorità di regolamentazione, dell’aviazione e delle telecomunicazioni allo stesso modo, continuino a condividere le informazioni tecniche necessarie e a lavorare insieme per raggiungere un piano di attuazione di successo, che assicuri che le C-band 5G technologies possano coesistere in sicurezza con l’industria aeronautica.

Qualsiasi misura di mitigazione per garantire un volo sicuro deve essere operativamente praticabile. A tal fine, IATA esorta la Federal Communications Commission (FCC) degli Stati Uniti a riconoscere le esigenze e le raccomandazioni dell’aviation community nell’implementazione del C-band 5G.

Esortiamo inoltre la US Federal Aviation Administration ad accelerare il suo impegno con la FCC e a continuare a lavorare con l’industria e i produttori di aeromobili per accelerare il miglioramento di safe Alternative Means of Compliance (AMOC) solutions per ridurre al minimo eventuali interruzioni legate al 5G”.

(Ufficio Stampa IATA)