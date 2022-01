News Brevi – 20.01.2022

AERONAUTICA MILITARE: MISSIONE DI SOCCORSO PER ELICOTTERO DEL 15° STORMO – Un elicottero HH-139A dell’85° Centro Combat Search & Rescue del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare è intervenuto nella serata di ieri, mercoledì 19 gennaio, per soccorrere un boscaiolo rimasto ferito in un’area boschiva molto impervia in località Casemasce, nel Comune di Todi. L’elicottero militare, uno degli assetti della Forza Armata sempre pronti al decollo sul territorio nazionale anche per questo genere di interventi, si è immediatamente alzato in volo dall’aeroporto militare di Pratica di Mare (RM), dove ha sede l’85° Centro Combat SAR (Search and Rescue) del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare. Una volta raggiunta l’area di intervento, l’equipaggio ha recuperato tramite l’uso del verricello l’uomo infortunato che era stato stabilizzato a terra dai tecnici e dagli operatori del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Umbria su una speciale barella. Grazie all’uso dei visori notturni NVG (Night Vision Goggles), che permettono di operare in condizioni di luce marginali o di notte, il recupero del boscaiolo è avvenuto in completa sicurezza ed una volta terminato l’elicottero si è diretto presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. L’equipaggio in prontezza d’allarme dell’85° Centro C/SAR era stato attivato nel tardo pomeriggio dal Rescue Coordination Center del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE), il centro di comando e controllo dell’Aeronautica Militare dal quale vengono gestite tutte le attività operative di questo genere. L’85° Centro C.S.A.R. è uno dei Reparti del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare che garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di ammalati in pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche di notte e in condizioni meteorologiche marginali (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ANA ESTENDE LA ‘SAF FLIGHT INITIATIVE’ AI CORPORATE CUSTOMERS – All Nippon Airways (ANA) sta consolidando il suo impegno per accelerare l’adozione di Sustainable Aviation Fuel (SAF), estendendo la sua “SAF Flight Initiative” per includere i business travel dei corporate partners partecipanti. Lanciato nell’ottobre 2021, questo programma mira ad espandere l’utilizzo del SAF e ridurre le emissioni legate ai viaggi di lavoro, coinvolgendo aziende e clienti in una gamma crescente di settori. Inizialmente disponibile solo per il settore cargo, ANA si basa sulla sua leadership nel campo dei SAF espandendo questo programma ai corporate customers, mentre lavorano per ridurre le emissioni di CO2. Le aziende partecipanti che si iscrivono alla SAF Flight Initiative riceveranno una certificazione che rileva la riduzione delle emissioni di carbonio. “Dal lancio della ‘SAF Flight Initiative’ per il settore cargo nell’ottobre dello scorso anno, la risposta che abbiamo ricevuto è stata molto più ampia di quanto ci aspettassimo, sia in Giappone che all’estero. Con l’urgente necessità di affrontare il cambiamento climatico, credo che l’environmental awareness nel corporate world continuerà ad espandersi anche quest’anno”, ha affermato Shinichi Inoue, Executive Vice President overseeing Sales & Marketing. A partire da aprile 2022, la Borsa di Tokyo sarà riorganizzata e richiederà alle società quotate nel top-tier Prime Market di segnalare alcuni sforzi legati ai fattori ESG. ANA accoglie con favore queste nuove iniziative e continuerà a introdurre prodotti e servizi per ridurre le emissioni di CO2.

QANTAS INTERNATIONAL CHIEDE LA RISOLUZIONE DEL CREW AGREEMENT PER RISOLVERE LA SFIDA CRITICA DEL ROSTERING – Qantas International ha chiesto alla Fair Work Commission di rescindere il suo Long Haul Cabin Crew agreement come ultima risorsa per modificare i processi di turnazione restrittivi e obsoleti. Non ci sono perdite di posti di lavoro associate alla proposta di cessazione. Questa è la prima volta nella storia di Qantas che si cerca di rescindere un accordo aziendale. Segue sei mesi di negoziazione con la Flight Attendants Association of Australia (FAAA) e altri rappresentanti della contrattazione per un nuovo accordo imprenditoriale, che è stato respinto sia dal sindacato che dal 97% del crew che ha votato. “L’accordo quadriennale rifiutato includeva un aumento di stipendio e un aumento delle indennità. Ha anche cercato di semplificare le condizioni di turnazione complesse e storiche che significavano che circa il 20% degli oltre 2.500 long haul crew potevano essere utilizzati solo su un singolo tipo di aeromobile, il che è impraticabile poiché la compagnia aerea cerca di riprendersi dal COVID. La necessità di modificare i processi di turnazione è stata riconosciuta dalla Fair Work Commission in una precedente decisione relativa alla contrattazione per l’accordo. La controfferta della FAAA rappresenta un aumento dei costi di 60 milioni di dollari in quattro anni, il che è anche impraticabile”, afferma Qantas. Il CEO di Qantas International, Andrew David, ha dichiarato: “Chiedere di rescindere l’attuale accordo è l’ultima cosa che vogliamo, ma siamo bloccati. La nostra migliore offerta, che comprendeva diverse richieste sindacali, è stata respinta dal 97% dell’equipaggio che ha votato. Stiamo cercando la cessazione perché non possiamo gestire efficacemente la nostra attività senza le modifiche ai turni di cui abbiamo un disperato bisogno per riavviare correttamente la nostra rete internazionale in un mondo post-COVID. Le sfide che le compagnie aeree devono affrontare sono piuttosto ovvie e, anche se stiamo volando di nuovo a livello internazionale, è chiaro che dobbiamo operare in un modo più agile e flessibile rispetto a prima del COVID per recuperare e soddisfare la domanda dei clienti. Il livello di complessità con cui abbiamo a che fare è enorme. Abbiamo venduto terreni, ipotecato aerei e raccolto fondi dagli azionisti per superare questa pandemia. Il governo ha fornito centinaia di milioni di finanziamenti diretti ai nostri dipendenti. Non pensiamo che la flessibilità che stiamo chiedendo al nostro equipaggio internazionale sia irragionevole date le sfide che continuiamo ad affrontare”. La Fair Work Commission dovrebbe iniziare a trattare la domanda di risoluzione nelle prossime settimane, con Qantas che chiederà che l’udienza sia accelerata. Si prevede che i voli internazionali di Qantas rimarranno a circa il 20% dei livelli pre-COVID per i prossimi mesi, aumentando da aprile in poi con l’allentamento delle restrizioni relative a Omicron. In base all’attuale accordo, l’equipaggio di Qantas International è limitato a lavorare solo su Airbus A330 o solo su Airbus A380 e Boeing 787. Il cambiamento cercato da Qantas consentirebbe a tutto l’equipaggio di essere addestrato a lavorare su tutti e tre i tipi di aeromobili a fusoliera larga. In termini pratici, questo amplia notevolmente le diverse destinazioni verso cui l’equipaggio può viaggiare e aumenta la flessibilità sia per Qantas che per il suo equipaggio.

ICAO: TECHNICAL ASSISTANCE PROJECT IN TANZANIA – Il successo del lancio di un nuovo China funded ICAO capacity-building project per rafforzare il Tanzania’s aviation safety oversight system è stato celebrato la scorsa settimana. Oltre al supporto di esperti per il miglioramento delle attività tecniche nei settori degli aeroporti, delle operazioni di volo, dei servizi di navigazione aerea, delle indagini su incidenti e inconvenienti, il progetto stimolerà il sistema dell’aviazione civile della Tanzania a beneficiare di workshop e attività di formazione per sviluppare le capacità delle risorse umane in questi campi, nonché l’acquisto di hardware di sicurezza e strumenti software. La mobilitazione delle risorse per sostenere il potenziamento delle capacità delle ICAO Member States civil aviation authorities è una priorità per l’agenzia delle Nazioni Unite e il progetto rappresenta un contributo importante verso questo obiettivo. Durante la cerimonia è stato sottolineato che questa ultima cooperazione tra la Tanzania e l’ICAO viene perseguita nonostante le numerose sfide poste dalla pandemia COVID-19 e che alla fine migliorerà il livello di attuazione degli standard ICAO e delle pratiche raccomandate in Tanzania, per consentire operazioni sicure. Finanziato attraverso il China’s South-South Cooperation Assistance Fund, il nuovo progetto di collaborazione è attuato attraverso l’ICAO’s Technical Cooperation Bureau.

KLM: IN VENDITA BIGLIETTI FERROVIARI DA SCHIPHOL AD AMSTERDAM – KLM informa: “A partire da questa settimana, è possibile acquistare un biglietto del treno da Schiphol alla stazione centrale di Amsterdam (e ritorno) acquistando un biglietto aereo KLM. Il servizio è destinato principalmente agli stranieri che volano con KLM a Schiphol e soggiornano ad Amsterdam. In questo modo i viaggiatori possono pianificare e prenotare il loro viaggio in un unico posto e non devono fare la fila per un biglietto del treno sul posto. Laddove in precedenza KLM offriva ai viaggiatori la possibilità di noleggiare un’auto o ordinare un taxi tramite la piattaforma di prenotazione CarTrawler al momento della prenotazione dei biglietti aerei, ora è stata aggiunta l’opzione del treno. Questa opzione ha lo scopo di alleggerire i viaggiatori al momento della prenotazione del viaggio e di incoraggiare il viaggio in treno. Dopo il processo di prenotazione, i viaggiatori riceveranno i biglietti del treno via e-mail. NS e KLM vogliono rendere più facile collegare i viaggi in treno e in aereo”.

IBERIA CONTINUA A PROMUOVERE LA DESTINAZIONE COSTA RICA – Nell’ambito della Fiera Internazionale del Turismo (Fitur), il Ministro del Turismo del Costa Rica, Gustavo Alvarado, e il Direttore Commerciale e Sviluppo della Rete e delle Alleanze di Iberia, Jesús López Solás, hanno rinnovato l’accordo per continuare a promuovere questa destinazione turistica nelle oltre 90 destinazioni che la compagnia aerea spagnola offre in Spagna e in Europa. L’accordo raggiunto tra Iberia e il ministero costaricano include una serie di azioni attraverso i canali di comunicazione di Iberia, come il sistema di intrattenimento in volo, la rivista di bordo Ronda Iberia, i suoi profili sui social network, i banner sul suo sito web Iberia.com, per citare solo alcuni esempi. Il Costa Rica è stato il primo Paese dell’America Latina a riaprire i propri confini al turismo nel 2020, dopo la chiusura causata dall’emergenza COVID. Iberia offrirà più di 145.000 posti all’anno e, a tal fine, ha programmato il suo aeromobile Airbus A330-200, con una capacità di 288 passeggeri: 19 in Business class e 269 in Economy. María Jesús López Solás ha commentato: “Il prossimo giugno celebreremo il 49° anniversario del nostro primo volo per il Costa Rica, una destinazione che è stata anche la prima in Centro America con un volo diretto. Da allora abbiamo mantenuto la nostra alleanza che ha rafforzato ancor di più i legami storici che ci hanno sempre unito attraverso il nostro principale punto di forza: continuare ad essere il ponte per migliorare la connettività tra questa regione e l’Europa”.

ACCORDO DI PROMOZIONE TURISTICA TRA IBERIA E REPUBBLICA DOMINICANA – Durante la 42a edizione del Fitur, la Repubblica Dominicana sarà “Fitur Partner”, quindi avrà una presenza di primo piano e una maggiore visibilità strategica. In qualità di Paese “Partner Fitur 2022”, il Ministro del Turismo della Repubblica Dominicana, David Collado, e il Direttore Vendite, Sviluppo della rete e alleanze di Iberia, Jesús López-Solás, hanno scelto il quadro internazionale della fiera per rinnovare un accordo che ha l’obiettivo di promuovere il paese caraibico come destinazione turistica e migliorare la sua connettività con le oltre 90 destinazioni che la compagnia aerea spagnola offre in Spagna e in Europa. Il rinnovo di questo accordo include una serie di azioni attraverso i canali di comunicazione della compagnia aerea, come il sistema di intrattenimento in volo, la rivista Ronda Iberia, i suoi profili sui social network o il suo sito Web, www.iberia.com, tra gli altri. La Repubblica Dominicana è uno dei paesi dell’America Latina che ha perseverato di più nel riattivare il turismo durante la pandemia. Uno sforzo che López-Solás ha voluto sottolineare durante la firma dell’accordo, sottolineando che proprio Santo Domingo è stata la rotta su cui Iberia ha recuperato più rapidamente la sua capacità. Nel suo programma invernale, fino a marzo, Iberia continuerà a scommettere su questa destinazione, aumentando ulteriormente la sua capacità con altri due voli per raggiungere 13 frequenze settimanali, il che dimostra l’impegno di Iberia in questo mercato e rafforza la sua leadership in America Latina. Jesús López-Solás, ha commentato: “Iberia è sempre stata impegnata in questo mercato strategico. Prima della pandemia, la Repubblica Dominicana era già riuscita a consolidare la sua leadership tra le destinazioni caraibiche e la gestione effettuata durante la pandemia è stata un buon esempio di come ottenere quella rapida ripresa. Ne è prova l’aumento della nostra offerta con il paese caraibico fino a 13 voli settimanali. Quest’anno, inoltre, celebreremo il 55° anniversario del nostro primo volo per Santo Domingo il prossimo novembre e, naturalmente, confidiamo che potremo continuare a farlo per molti altri anni”. L’operazione è svolta principalmente con aeromobili Airbus A330-300, con una capacità di 292 passeggeri: 29 in Business class, 21 in Premium Economy e 242 in Economy.

SAAB: CONTRATTO CON LE INDIAN ARMED FORCES – L’AT4 weapon di Saab è stata selezionata dalle Indian Armed Forces attraverso un programma competitivo. AT4 sarà utilizzato da Indian Army e Indian Air Force. Le forze armate indiane sono un nuovo cliente per AT4. Il contratto è stato firmato da FFV Ordnance AB, responsabile della Ground Combat offer di Saab in India.