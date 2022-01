Emirates riprende i voli verso gli Stati Uniti

In seguito al rinvio dell’implementazione delle reti 5G negli aeroporti statunitensi e alle note formali emesse da Federal Aviation Administration e Boeing che revocano le precedenti restrizioni sulle operazioni aeree, Emirates ripristinerà i suoi voli programmati verso tutte le sue destinazioni negli Stati Uniti entro sabato.

Dal 21 gennaio, la compagnia aerea ripristinerà i suoi voli con i Boeing 777 per Chicago, Dallas Fort Worth, Miami, Newark, Orlando e Seattle.

I servizi Emirates per Los Angeles, New York JFK e Washington DC rimangono inalterati. I voli per Boston, Houston e San Francisco, sui quali la compagnia aerea aveva temporaneamente disposto gli Airbus A380 il 20 e 21 gennaio, torneranno ad essere operati con i Boeing 777 da sabato 22 gennaio.

La compagnia aerea opera anche voli cargo effettuati con Boeing 777 per Chicago, Houston, Los Angeles, Columbus e Aguadilla, trasportando prodotti e merci essenziali come cibo, medicinali e prodotti farmaceutici salvavita.

All’inizio di questa settimana, Emirates ha sospeso i suoi servizi verso alcune destinazioni statunitensi sulla base dell’avviso della FAA e delle raccomandazioni di Boeing su possibili interferenze tra le antenne 5G e i sistemi degli aeromobili, poiché la sicurezza delle operazioni è la massima priorità.

Sir Tim Clark, Presidente di Emirates Airline, ha dichiarato: “Ci scusiamo per il disagio causato ai nostri clienti dalla sospensione temporanea dei voli verso alcune delle nostre destinazioni statunitensi. La sicurezza sarà sempre la nostra priorità assoluta e non metteremo mai in discussione questo fronte. Accogliamo con favore l’ultimo sviluppo che ci consente di riprendere i collegamenti di trasporto essenziali con gli Stati Uniti per servire i viaggiatori e gli spedizionieri di merci. Tuttavia, siamo anche molto consapevoli che si tratta di una tregua temporanea e che sarebbe necessaria una risoluzione a lungo termine. Emirates continuerà a lavorare a stretto contatto con i produttori di aeromobili e le autorità di regolamentazione competenti per garantire la sicurezza e la continuità dei nostri servizi.

Vorremmo ringraziare i nostri clienti per la loro pazienza e comprensione ed esprimere apprezzamento ai nostri team e partner che hanno lavorato 24 ore su 24 per ridurre al minimo l’impatto sui clienti e aiutarci a tornare rapidamente in servizio”.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)