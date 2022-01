Lo “Spirit of Innovation” batte ufficialmente il record di velocità e diventa l’all-electric vehicle più veloce del mondo

Rolls-Royce informa: “Siamo lieti di annunciare che il nostro velivolo completamente elettrico “Spirit of Innovation” è ufficialmente l’all-electric aircraft più veloce del mondo, avendo stabilito due nuovi record mondiali che ora sono stati confermati in modo indipendente. Alle 15:45 (GMT) del 16 novembre 2021, l’aereo ha raggiunto una velocità massima di 555,9 km/h (345,4 mph) su 3 chilometri, battendo il record esistente di 213,04 km/h (132 mph). In ulteriori corse presso l’UK Ministry of Defence Boscombe Down experimental aircraft testing site, l’aereo ha raggiunto 532,1 km/h (330 mph) su 15 chilometri, 292,8 km/h (182 mph) più veloce del record precedente. Entrambi i record sono stati ufficialmente verificati dalla Fédération Aéronautique Internationale (FAI), la World Air Sports Federation che controlla e certifica i record mondiali aeronautici e astronautici. Durante le sue corse da record, l’aereo, che fa parte del progetto ACCEL, “Accelerating the Electrification of Flight”, sostenuto dal governo britannico, ha anche raggiunto una velocità massima di 623 km/h (387,4 mph), rendendolo il ‘world’s fastest all-electric vehicle'”.

Warren East, CEO di Rolls-Royce, ha dichiarato: “Il raggiungimento dell’all-electric world-speed record è un risultato fantastico per il team ACCEL e Rolls-Royce. Vorrei ringraziare i nostri partner, in particolare la start-up aeronautica Electroflight, per la loro collaborazione nel realizzare questa svolta pionieristica. La batteria avanzata e la tecnologia di propulsione sviluppata per questo programma ha applicazioni interessanti per il mercato della mobilità aerea avanzata. Questa è un’altra pietra miliare che aiuterà a trasformare “jet zero” in realtà e supporta le nostre ambizioni di fornire le innovazioni tecnologiche di cui la società ha bisogno per decarbonizzare i trasporti aerei, terrestri e marittimi”.

La metà del finanziamento del progetto ACCEL è fornita dall’Aerospace Technology Institute (ATI), in collaborazione con il Department for Business, Energy & Industrial Strategy e Innovate UK.

Gary Elliott, CEO Aerospace Technology Institute (ATI), ha dichiarato: “Il progetto ACCEL dimostra che l’investimento strategico nella tecnologia e nell’innovazione del Regno Unito può ottenere risultati straordinari e ci pone saldamente sulla strada della decarbonizzazione del volo passeggeri in futuro. Questo risultato di Rolls-Royce, Electroflight e YASA risuonerà per molti anni a venire e ispirerà la prossima generazione di ingegneri aerospaziali. ATI è orgogliosa di aver fatto la nostra parte in questo”.

“L’aereo è stato spinto per le sue corse da record da un 400kW (500+hp) electric powertrain e dal most power-dense propulsion battery pack mai assemblato nel settore aerospaziale. Abbiamo lavorato in collaborazione con la aviation energy storage start-up Electroflight e l’automotive powertrain supplier YASA. Oltre a uno straordinario risultato tecnico, il progetto ha fornito dati importanti per i nostri futuri electric power and propulsion systems for all-electric urban air mobility (UAM) and hybrid-electric commuter aircraft. Le caratteristiche che gli “air-taxi” richiedono dalle batterie, ad esempio, sono molto simili a quelle sviluppate per “Spirit of Innovation”.

La velocità raggiunta dal test pilot and Rolls-Royce Director of Flight Operations Phill O’Dell su ‘Spirit of Innovation’ è stata di oltre 213,04 km/h (132 mph) più veloce del precedente record stabilito dal Siemens eAircraft powered Extra 330 LE Aerobatic aircraft nel 2017. Mai prima d’ora nella storia dei tentativi di record della World Air Sports Federation (FAI) c’è stato un aumento così significativo della velocità in un arco di tempo così breve, evidenziando il ritmo rapido con cui l’elettrificazione dell’aerospazio sta avanzando. L’Electroflight Pilot Steve Jones ha pilotato l’aereo “Spirit of Innovation” per la corsa record di 15 km.

Il terzo record del nostro all-electric aircraft, il tempo più veloce per salire a 3000 metri in un tempo di 202 secondi, battendo l’attuale record di 60 secondi, è ancora in fase di verifica”, afferma Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce – Photo Credits: Rolls-Royce)