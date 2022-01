Consegnato a SWISS il primo Airbus A320neo con Airspace cabin

SWISS ha preso in consegna il suo primo Airbus A320neo con la nuova Airspace cabin configuration.

Le nuove caratteristiche della cabina Airspace comprendono: pannelli laterali più sottili per consentire maggiore spazio personale all’altezza delle spalle; una vista migliore dai finestrini le cui cornici sono state ridisegnate e che hanno ora le tendine completamente integrate; cappelliere più ampie in grado di ospitare il 60% di borse in più; le ultime tecnologie di illuminazione full LED; area d’ingresso illuminata a LED; nuovi lavatories con funzionalità igieniche touchless e superfici antimicrobiche.

SWISS, cliente di Airbus di lunga data, utilizza aerei della Famiglia Airbus A220 e A320 sul proprio network europeo, oltre ad A330 e A340 a livello globale. Nel 2018 Lufthansa Group, la società madre di SWISS, ha scelto di equipaggiare oltre 80 dei suoi nuovi A320 Family aircraft ordinati da Airbus con Airspace cabins.

“La famiglia A320neo è la famiglia di aeromobili di maggiore successo di sempre, con un operational reliability rate del 99,7%. L’A320neo offre agli operatori una riduzione del 20% dei consumi di carburante e delle emissioni di CO2. Incorpora le ultime tecnologie, tra cui motori di nuova generazione e Sharklet wing tip devices. La Famiglia A320neo di Airbus offre livelli di comfort ineguagliabili in tutte le classi e poltrone Airbus di 18 pollici di larghezza come standard in Classe Economy.

A fine dicembre 2021, la A320neo Family contava quasi 7.900 ordini da oltre 120 clienti in tutto il mondo”, afferma Airbus.

Swiss ha comunicato: “Swiss International Air Lines (SWISS) sta adottando l’innovativo concetto di cabina “Airspace” per la sua flotta della famiglia Airbus A320neo. La nuova cabina avanzata offrirà ai viaggiatori un’esperienza di viaggio aereo notevolmente migliorata sulle rotte SWISS a corto e medio raggio.

La nuova cabina Airspace è dotata di overhead baggage bins più grandi che offrono circa il 40% in più di volume rispetto alle loro controparti convenzionali. I nuovi contenitori possono ospitare bagagli più grandi fino a 61 x 40 x 25 centimetri. Possono anche contenere fino a quattro di questi bagagli a mano (invece degli attuali tre) consentendo di stivarli verticalmente. La nuova cabina Airspace vanta inoltre un sistema di illuminazione avanzato la cui ‘Human Centric Lighting’ può essere allineata ai bioritmi dei viaggiatori: a seconda dell’ora del giorno o della notte, il sistema iluminerà la cabina con vari tipi di luce che vanno dai rossi caldi fino toni intermedi graduati, fino a tonalità blu più fredde. Anche il comfort dei sedili è stato ulteriormente migliorato, con le pareti laterali della cabina più sottili che offrono più spazio, soprattutto all’altezza delle spalle. I lavatories dal design moderno sono ancora più facili da utilizzare per i viaggiatori con disabilità e sono stati anche specificamente dotati di superfici antimicrobiche per fornire una protezione igienica ancora migliore”.

“In qualità di vettore aereo premium, continuiamo a impegnarci per offrire ai nostri clienti gli standard di qualità più elevati possibili, anche in questi tempi di crisi”, spiega Tamur Goudarzi Pour, Chief Commercial Officer di SWISS. “Il nuovo avanzato e innovativo Airspace cabin concept di Airbus per i nostri viaggiatori a corto raggio sta dando un contributo chiave a tutti questi sforzi. Siamo davvero lieti di poter offrire ai nostri clienti un comfort in volo ancora maggiore, sotto forma di più spazio per il loro bagaglio a mano e un nuovo lighting concept che è specificamente adattato alle loro esigenze di bioritmo”.

Il primo Airbus A320neo SWISS equipaggiato con la nuova cabina Airspace è stato consegnato all’inizio di questo mese. L’aereo, marche di registrazione HB-JDD, è stato chiamato “Elm” in onore del villaggio alpino svizzero che ospita la ‘SWISS Altitude 1150’ mineral water che la compagnia aerea serve a bordo. Anche HB-JDE, un altro Airbus A320neo che è stato consegnato pochi giorni dopo e che porta il nome “Mürren”, è dotato della nuova cabina Airspace.

I velivoli saranno impiegati su tutto l’European route network di SWISS. Il primo volo commerciale di un Airbus A320neo SWISS con la nuova Airspace cabin è previsto per la fine di questo mese.

SWISS ha ora preso in consegna cinque nuovi Airbus A320neo e due nuovi Airbus A321neo. I restanti 18 Airbus A32Xneo ordinati – dodici A320neo e sei A321neo – entreranno a far parte della flotta SWISS da qui al 2025. I “neo” (che sta per new engine option) stanno sostituendo i vecchi aeromobili SWISS della famiglia Airbus A320 e, con i loro motori innovativi e più efficienti nei consumi contribuiscono a rafforzare ulteriormente le credenziali ambientali di SWISS.

(Ufficio Stampa Airbus – Swiss International Air Lines – Photo Copyright: Reto Hoffmann)