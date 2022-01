Boeing amplia l’UK Military Support con un Apache AH-64E Long-Term Services Contract

Boeing e il Ministry of Defence (MOD) hanno firmato un accordo affinché Boeing fornisca long-term training, support and sustainment per la nuova British Army fleet di 50 elicotteri Apache AH-64E.

L’annuncio è stato fatto dal Minster for Defence Procurement, Jeremy Quin MP, mentre visitava la Wattisham Flying Station per vedere l’Apache AH-64E.

“Non c’è dubbio che questi impressionanti elicotteri Apache aiuteranno l’esercito a sostenere le sue capacità nelle operazioni future”, ha affermato il Defence Procurement Minister, Jeremy Quin. “Oltre al suo scopo vitale di difesa, questa tecnologia all’avanguardia creerà e sosterrà centinaia di posti di lavoro nel Regno Unito”.

In base al nuovo Long Term Training and Support Services (LTTSS) contract da 348 milioni di dollari, Boeing lavorerà a stretto contatto con l’esercito britannico per fornire maintenance and engineering support, supply chain and logistics management a Wattisham. Boeing fornirà anche aircrew and maintainer training dalla sua struttura avanzata a Middle Wallop.

Il nuovo accordo, che durerà fino al 2040, creerà più di 200 posti di lavoro nel Regno Unito durante i primi quattro anni, di cui più di 165 presso l’Army Aviation Center Middle Wallop e 45 presso la Wattisham Flying Station, più dozzine di altri con fornitori in UK. Boeing ha già più di 40 dipendenti che lavorano a fianco del personale dell’Army Air Corps, fornendo training per l’Mk1 Apache.

La formazione e il supporto per il nuovo modello Apache porteranno nuovi ruoli e opportunità per la supply chain di Boeing nel Regno Unito. Kuehne & Nagel, con sede a Yeovil, fornirà un Warehouse Management service a Wattisham con uno store dislocato a Middle Wallop, creando 45 nuovi posti di lavoro. H&S Aviation effettuerà la riparazione e la revisione dei motori a Portsmouth, in subappalto a GE Aviation.

Pennant, con sede a Cheltenham, fornirà anche ulteriori simulated training systems a Boeing come parte del contratto, fornendo diversi Part Task Trainer nuovi e aggiornati con compatibilità con il modello E, sostenendo circa 50 lavori altamente qualificati nell’area locale.

L’AH-64E è la variante più avanzata dell’Apache. È dotato di una open systems architecture, inclusi i più recenti sistemi di comunicazione, navigazione, sensori e armi. Dispone inoltre di advanced digital connectivity, di un Joint Tactical Information Distribution System, della capacità di controllare unmanned aerial vehicles (UAV) e nuove composite main rotor blades. Con 14 velivoli della nuova variante già nel Regno Unito, la nuova flotta Apache AH-64E salirà a 50 velivoli, con consegne che dovrebbero essere completate nel 2024.

“Siamo orgogliosi di fornire il supporto necessario per garantire la mission readiness e ottimizzare la piena capacità della flotta AH-64E Apache”, ha affermato Anna Keeling, managing director of Boeing Defence UK. “I nuovi Apache si uniscono alla Poseidon fleet at RAF Lossiemouth, al Wedgetail modification work in Birmingham, ai Chinook sottoposti a major upgrades in tutto l’Hampshire e ai C-17 a RAF Brize Norton a sostegno della capacità di trasporto aereo strategico del Regno Unito: tutte piattaforme Boeing, al servizio delle UK’s armed forces, fornendo vantaggi economici per il paese”.

Due dei tre Longbow Crew Trainer simulated devices per l’E model sono già nel Regno Unito. Il primo è stato dichiarato “ready for training” a fine 2020 e il secondo è in fase di collaudo e installazione. Il terzo e ultimo dovrebbe essere consegnato nel 2022. I dispositivi svolgeranno un ruolo chiave nel passaggio degli equipaggi alla nuova variante.

(Ufficio Stampa Boeing)