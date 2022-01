United Airlines raggiunge gli obiettivi finanziari del quarto trimestre e ribadisce impegni a lungo termine

United Airlines ha annunciato oggi i risultati finanziari del quarto trimestre e dell’intero anno 2021 e ha ribadito la fiducia nei suoi obiettivi finanziari a lungo termine.

“La compagnia ha raggiunto tutti i principali financial guidance target per il quarto trimestre e ha stabilito un nuovo Net Promoter Score (NPS) record nel 2021, nonostante il forte aumento dei casi di COVID-19 causato dalla variante Omicron. Nonostante la volatilità a breve termine, le prenotazioni per i viaggi primaverili e oltre rimangono forti, motivo per cui il picco di Omicron non ha alterato la fiducia della compagnia aerea negli obiettivi annunciati lo scorso anno.

La compagnia aerea inizia il 2022 con un programma ridotto, che riflette l’impatto del picco di Omicron sulla domanda. Tuttavia, con l’avanzare dell’anno, United prevede di aumentare agilmente la capacità interrompendo la messa a terra di 52 Pratt & Whitney-powered Boeing 777, man mano che la domanda torna, il che produrrà miglioramenti nell’utilizzo degli aeromobili.

La compagnia aerea prevede che questo approccio, che continua a dare priorità alla capacità corrispondente alla domanda, significa che la compagnia aerea volerà meno available seat miles (ASM) nel 2022 rispetto al 2019. Queste tendenze del 2022 getteranno le basi per l’attuazione di successo della strategia pluriennale United Next e il raggiungimento degli obiettivi finanziari fissati per il 2023 e oltre”, afferma United Airlines.

“Il team United ha combattuto attraverso ostacoli senza precedenti per superare le nuove sfide che il COVID-19 sta portando all’aviazione, e sono grato a ciascuno di loro per il loro impegno nel prendersi cura dei nostri clienti”, ha affermato Scott Kirby, CEO di United Airlines. “Anche se Omicron sta influenzando la domanda a breve termine, rimaniamo ottimisti per la primavera ed entusiasti per l’estate e oltre. Non vediamo l’ora di iniziare a restituire i 777 Pratt & Whitney al servizio in questo trimestre e di riportare l’intera compagnia aerea al normale utilizzo, poiché quest’anno aumentiamo la capacità di pari passo con la domanda. Investendo in tecnologie innovative, concentrandoci sul miglioramento dei processi e implementando la strategia trasformativa United Next, siamo pronti per emergere come leader dell’aviazione, più efficiente di prima, servendo i nostri clienti meglio che mai”.

La capacità nel quarto trimestre 2021 è diminuita del 23% rispetto al quarto trimestre 2019.

Reported fourth quarter 2021 net loss di $0,6 miliardi, adjusted net loss di $0,5 miliardi. Reported full year 2021 net loss di $2,0 miliardi, adjusted net loss di $4,5 miliardi.

Reported fourth quarter 2021 total operating revenue pari a $8,2 miliardi, in calo del 25% rispetto al quarto trimestre 2019. Reported full year 2021 total operating revenue pari a $24,634 miliardi, in calo del 43,1%.

Reported fourth quarter 2021 pre-tax margin negativo del 10,3%, negativo dell’8,3% su adjusted basis.

Reported fourth quarter 2021 ending available liquidity di $20 miliardi.

La compagnia prevede che la capacità nel primo trimestre 2022 scenderà dal 16% al 18% rispetto al primo trimestre 2019. I ricavi operativi totali del primo trimestre 2022 sono previsti dal 20% al 25% in meno rispetto al primo trimestre 2019. La compagnia rimane sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi finanziari a lungo termine dal piano United Next.

(Ufficio Stampa United Airlines)