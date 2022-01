Emirates firma un protocollo d’intesa per promuovere il turismo alle Bahamas

Emirates ha firmato un Memorandum of Understanding (MoU) con il Ministry of Foreign Affairs and Public Service of The Bahamas per esplorare iniziative congiunte in modo da promuovere il turismo nella nazione insulare.

Il Memorandum d’intesa è stato firmato da HH Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Emirates Group Chairman and Chief Executive e dall’Hon Frederick A Mitchell MP, Minister of Foreign Affairs and Public Service, The Bahamas, presso l’Emirates Group Headquarters. All’incontro erano presenti anche Adnan Kazim, Emirates Chief Commercial Officer; Salem Obaidalla, Emirates Senior VP Commercial Operations for the Americas; HE Tony Joudi, Ambassador of The Bahamas to the UAE.

HH Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Emirates Group Chairman and Chief Executive, ha dichiarato: “In tutto il mondo Emirates svolge un ruolo chiave nel promuovere il turismo verso varie destinazioni, fornendo ai viaggiatori opzioni di volo affidabili, convenienti e confortevoli. Siamo lieti di collaborare con le Bahamas per rafforzare i collegamenti di trasporto e per sostenere il paese ad accogliere turisti da tutto il mondo. Attendiamo con impazienza una lunga e fruttuosa collaborazione”.

Hon Frederick A Mitchell MP, Minister of Foreign Affairs and Public Service, The Bahamas, ha dichiarato: “Siamo felici di collaborare con Emirates per promuovere le Bahamas come destinazione preferita dai viaggiatori di tutto il mondo. Le Bahamas sono davvero una destinazione impareggiabile che offre un’ampia varietà di esperienze per il tempo libero che possono attrarre ogni visitatore. Siamo grati per il supporto offerto da Emirates e non vediamo l’ora di accogliere alle Bahamas turisti dagli Emirati Arabi Uniti e da altri mercati globali”.

Distribuite su 16 isole principali e vantando oltre 100.000 miglia quadrate dell’oceano più limpido del mondo, le Bahamas sono una delle destinazioni turistiche più ambite dei Caraibi che offrono un ricco mix di attività ricreative e culturali per i visitatori.

Attraverso il MoU, Emirates svilupperà iniziative per promuovere le Bahamas come destinazione turistica per i clienti attraverso la sua rete globale, incluso lo sviluppo di una migliore connettività al Nassau Lynden Pindling International Airport (NAS) dai gateway americani attraverso i suoi codeshare and interline partners.

Inoltre, attraverso il suo tour operating arm Emirates Holidays, la compagnia aerea sta anche mettendo a disposizione dei clienti e dei suoi travel retail partners nei suoi mercati, una gamma di pacchetti di viaggio che includono hotel e voli per le Bahamas.

Attualmente i clienti Emirates possono connettersi all’aeroporto di Nassau con voli in codeshare con JetBlue da quattro principali aeroporti statunitensi tra cui Boston (BOS), Newark (EWR), New York (JFK) e Orlando (MCO). I clienti possono anche scegliere di volare da Toronto su voli interline con Air Canada per Nassau e George Town. Emirates opera una flotta di aeromobili Boeing 777 e Airbus A380 verso una rete di oltre 120 destinazioni in sei continenti.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)