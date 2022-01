CFM e Lufthansa Technik siglano CBSA agreement per LEAP-1B engine services

Lufthansa Technik e CFM International (CFM) hanno concluso un LEAP-1B CFM Branded Service Agreement (CBSA). In vigore dal 1° gennaio 2022, questa CFM license consente a Lufthansa Technik di offrire la più ampia gamma di maintenance, repair and overhaul (MRO) services per i motori CFM LEAP-1B.

Lufthansa Technik è il primo independent MRO-provider al mondo a firmare un CBSA per LEAP-1B, consentendo all’azienda di offrire servizi di alta qualità ed economici per i motori LEAP-1B a clienti internazionali. Il motore LEAP-1B equipaggia il Boeing 737 MAX, di cui ad oggi sono stati ordinati oltre 4.700 velivoli. Si prevede che in futuro in tutto il mondo saranno operati fino a 15.000 aeromobili di questo tipo. Di conseguenza, questo nuovo accordo rafforza notevolmente la posizione di Lufthansa Technik come uno dei fornitori tecnici leader a livello mondiale per narrowbody engines.

“Con la nuova licenza, abbiamo ora compiuto un decisivo passo avanti nel portfolio del nostro engine business. Ora siamo in grado di revisionare, di riparare e di offrire mobile engine services per tutti i tipi di narrowbody engines rilevanti”, ha affermato Dietmar Focke, Head of Engine Services at Lufthansa Technik. “Siamo molto orgogliosi di estendere ulteriormente la nostra attuale partnership di grande successo con CFM e di aggiungere questo tipo di motore all’avanguardia alle nostre capacità esistenti per la famiglia CFM56 e i motori LEAP-1A. In questa occasione, Vorrei anche ringraziare il nostro partner CFM per il supporto che ci darà nei prossimi mesi, in modo da poter offrire i nostri servizi per questo grande motore il prima possibile”.

“CFM è grata di avere Lufthansa Technik, MRO esperto e rispettabile, come parte del nostro LEAP overhaul and repair network”, afferma Gaël Méheust, President & CEO of CFM International. “Questo rafforza l’impegno di CFM nel promuovere un panorama aftermarket aperto e competitivo che stimoli l’innovazione, il miglioramento continuo e il minor costo di proprietà durante il product life cycle. Siamo fiduciosi che i nostri clienti si fideranno di Lufthansa Technik, che fornirà il massimo livello di servizio per le loro flotte LEAP”.

Il CBSA include licenze estese, accesso alle riparazioni e una forte cooperazione tecnica. Secondo i termini dell’accordo, Lufthansa Technik continuerà a utilizzare il suo vasto know-how in materia di engine MRO e fornirà l’intera gamma di servizi MRO personalizzati in base ai customers requirements e alle esigenze corrispondenti al life cycle del motore. L’obiettivo sarà lo sviluppo di nuovi servizi MRO e l’ottimizzazione dei costi operativi per gli operatori del motore LEAP-1B. I servizi spazieranno da engine overhaul and parts repair a on-wing support and engineering support.

Lufthansa Technik è l’unico independent MRO provider al mondo che detiene un CBSA sia per il motore LEAP-1A che per il motore LEAP-1B.

Lufthansa Technik è anche un authorized LEAP-1A service provider con licenza da CFM International.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik – CFM International – Photo Credits: Lufthansa Technik)