Carlo Mancusi nominato nuovo CEO di Eurofighter

Gli Azionisti del consorzio Eurofighter hanno nominato Carlo Mancusi nuovo Chief Executive Officer (CEO) of Eurofighter Jagdflugzeug GmbH, a partire dal 1° gennaio 2022.

Carlo si unisce a Eurofighter da Leonardo, dove ha ricoperto una serie di ruoli senior, da ultimo quello di Head of the Fighter Line of Business. Lì è stato responsabile dei programmi Eurofighter e Joint Strike Fighter per la Leonardo Aircraft Division

La sua nomina segue la politica di rotazione triennale di Eurofighter. Succede a Herman Claesen, CEO di Eurofighter da gennaio 2019. Herman è tornato in BAE Systems dove è stato nominato Managing Director of the Future Combat Air Systems business.

Commentando la sua nomina, Carlo ha detto: “Non vedo l’ora di guidare il programma Eurofighter. Herman e il suo team nel Board of Management di Eurofighter, insieme a tutti i colleghi di Eurofighter e delle organizzazioni partner, a NETMA e ai clienti, hanno realizzato grandi cose insieme. Ora dobbiamo costruirci sopra. Negli ultimi anni la società si è assicurata contratti per lo sviluppo di radar E-Scan, la consegna di Quadriga standard aircraft per la Germania e il prossimo importante major capability enhancement contract sotto forma di P3Ec sono già assicurati. Sono assolutamente convinto che abbiamo un brillante futuro davanti a noi, con un piano decennale in atto e un’evoluzione a lungo termine che inizia a prendere forma”.

Carlo inizia la sua carriera in Leonardo nel 1981 dopo la Laurea in Ingegneria al Politecnico di Torino. È affiancato nel Board of Management da Wolfgang Gammel, nominato Chief Operating Officer Programs, e Andy Eddleston, nominato Chief Operating Officer Capabilities. Si collegano con gli existing Board members Meinrad Pohl (Director Business Support), Peter Maute (Director Strategy and Marketing) e Gabriel Semelas (Chief Commercial and Financial Officer).

Inoltre, i rappresentanti degli azionisti del consorzio Eurofighter hanno nominato Andrea Thompson da BAE Systems come Chair of the Supervisory Board, con effetto dal 1° gennaio 2022. Andrea è Managing Director of the Europe & International business at BAE Systems, dove le sue responsabilità includono la guida del ruolo dell’azienda nel programma Eurofighter Typhoon.

È entrata a far parte dell’Air business della compagnia nel 2016 come Senior Vice President, prima di essere promossa a dirigere l’Europe & International business tre anni dopo. Nel 2019, Andrea è stata nominata nella UK Top 100 Most Influential Women in the Engineering Sector.

Andrea ha detto: “Questo è un momento entusiasmante per assumere questo ruolo, mentre continuiamo a sviluppare la capacità dell’Eurofighter Typhoon di garantire il suo ruolo di spina dorsale della difesa aerea per i decenni a venire. L’Eurofighter Typhoon beneficia ora di una chiara tabella di marcia, concordata con le Eurofighter partner nations, che ci porta verso la fine del decennio, il tutto basato su una serie di miglioramenti delle capacità, insieme all’ulteriore acquisizione di aeromobili dalla German Air Force per continuare il capability journey dell’aeromobile. Grazie alla forza della collaborazione europea, siamo stati lieti di vedere il primo aereo arrivare in Kuwait l’anno scorso e ci stiamo preparando a consegnare i primi jet in Qatar entro la fine dell’anno, quindi c’è molto lavoro da fare, ora e in futuro”.

Riguardo la nomina di un nuovo CEO, Carlo Mancusi, che ha iniziato il suo ruolo a partire dal 1° gennaio 2022. Andrea ha detto: “Non vedo l’ora di lavorare con Carlo Mancusi e il suo team insieme ai miei colleghi del Supervisory Board, per rafforzare ulteriormente la nostra partnership e fornire ulteriori vantaggi militari, politici e industriali ai nostri operatori globali”.

Dopo aver iniziato la sua carriera negli Stati Uniti nell’industria automobilistica, Andrea è tornata nel Regno Unito nel 2009 per diventare la prima donna Managing Director of Leyland Trucks nei suoi 120 anni di storia. Ha continuato a trascorrere quattro anni come Executive Vice President in Rolls-Royce prima di entrare in BAE Systems.

(Ufficio Stampa Eurofighter)