Vueling conferma la rotta tra Milano Bergamo e Parigi Orly per l’estate 2022

Vueling ha inserito la rotta tra Milano Bergamo e Parigi Orly anche nel programma operativo della stagione estiva 2022, valido dal 26 marzo al 29 ottobre. Si tratta di una conferma da parte della compagnia aerea spagnola, che sta operando con successo il collegamento inaugurato il 2 novembre 2021.

Una continuità che permette di associare il crescente apprezzamento che Vueling riceve dall’utenza dell’aeroporto di Milano Bergamo in relazione al comfort di bordo e alla puntualità.

Vueling opera la rotta con tre frequenze alla settimana, il martedì, il giovedì e la domenica, impiegando in questo periodo invernale l’Airbus A330 da 317 posti.

“Una scelta importante per il nostro aeroporto, quella operata di Vueling, che conferma il successo della collaborazione avviata nell’autunno scorso e va nella direzione dello sviluppo e potenziamento di rotte di alto valore strategico”, ha dichiarato Giacomo Cattaneo, direttore commerciale aviation di SACBO. “Come ricordato in occasione del volo inaugurale per Parigi Orly, l’approdo nel secondo aeroporto della capitale francese consente ai passeggeri di sfruttare la comoda ed efficiente intermodalità da e per lo scalo. Siamo certi, altresì, che la rotta richiamerà in futuro una mole di visitatori all’approssimarsi dell’appuntamento con Bergamo e Brescia Capitale della Cultura 2023”.

(Ufficio Stampa SACBO)