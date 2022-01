News Brevi – 21.01.2022

WIZZ AIR CONSOLIDA LA SUA POSIZIONE COME COMPAGNIA AEREA PIU’ SOSTENIBILE – Wizz Air rafforza la sua posizione di leader del settore come scelta più green per i viaggi aerei con il lancio della campagna di sostenibilità ‘Wizz Air – Fly the Greenest’. “Come parte della campagna di sostenibilità della compagnia aerea, per aumentare la consapevolezza della sua posizione come scelta più green, József Váradi, CEO di Wizz Air, ha scritto una lettera aperta a tutti i clienti, sottolineando le sette ragioni per cui Wizz Air è la scelta più sostenibile per i viaggi aerei e invitandoli anche a prendere la decisione giusta quando decidono di volare. Wizz Air è orgogliosa di avere le più basse emissioni di CO2 per passeggero-chilometro in Europa e si impegna a ridurre ulteriormente le proprie emissioni di CO2 del 25% entro il 2030, rispetto ai livelli del 2019. Wizz Air possiede una delle flotte più giovani al mondo, attualmente composta da 149 aerei della famiglia Airbus A320/1/neo, con un’età media di 5 anni – ben al di sotto della media di settore (circa 10 anni). L’età media degli aerei della compagnia si ridurrà a 3,6 anni entro il 2024, e ancora a 3,2 anni entro il 2026, sottolineando il continuo impegno della compagnia verso la sostenibilità”, afferma Wizz Air. József Váradi, CEO di Wizz Air, ha dichiarato: “Wizz Air è una compagnia aerea ambiziosa con una strategia che punta a far crescere la compagnia fino a 500 aerei entro il prossimo decennio, continuando a fornire viaggi accessibili a tutti. Questa campagna dimostra come la crescita e la sostenibilità possono essere raggiunte insieme, ed esorta i clienti a ricercare i fatti e le tecnologie di oggi, piuttosto che vaghe promesse per il futuro, al momento di fare la loro scelta di viaggio in aereo”. “La decarbonizzazione dei viaggi aerei può essere raggiunta solo attraverso iniziative a livello industriale e noi applaudiamo l’ambizione di Wizz Air”, ha commentato Julia Kitcher, EVP Corporate Affairs and Communications di Airbus. “Wizz Air ha piazzato un ordine totale per quasi 500 aerei Airbus e possiede già una flotta di oltre 140 aerei, sottolineando il suo impegno a operare con velivoli nuovi ed efficienti. Lavorando insieme a compagnie come Wizz Air, e in combinazione con le nuove tecnologie all’orizzonte, il nostro settore sta facendo progressi tangibili verso un viaggio aereo sostenibile”.

BRITISH AIRWAYS ANNUNCIA NUOVE ASSUNZIONI SENIOR – British Airways ha nominato quattro nuovi leader nel suo Management Committee, mentre la compagnia aerea accelera la sua ripresa e la realizzazione della sua nuova strategia aziendale dopo il periodo più difficile della sua storia. Calum Laming diventa airline’s Director of Business Recovery, guidando la missione di ricostruire il network globale, le risorse e le operazioni dopo la pandemia e garantendo che la compagnia abbia la resilienza e l’agilità necessarie in un panorama aereo drammaticamente cambiato per gli anni a venire. Calum è attualmente Chief Customer Officer di Vueling, IAG airline con base a Barcellona, e in precedenza ha ricoperto diversi ruoli presso Virgin Atlantic, Air New Zealand ed Etihad Airways. Michelle Lydon è stata nominata Chief People Officer. A breve si unirà a British Airways da QinetiQ, dove era Group Human Resources Director. Nel suo ruolo in British Airways, Michelle supervisionerà l’airline’s strategy for people and people transformation, learning and development, reward, strategic resourcing, recruitment, employee and industrial relations. Durante la pandemia, Colm Lacy e Tom Stevens hanno assunto ad interim i ruoli rispettivamente di Chief Commercial Officer e Director of Brand and Customer Experience. Entrambi sono stati ora confermati nelle loro posizioni. Colm ha iniziato a lavorare per British Airways nel 1997 come analista finanziario, ricoprendo da allora una serie di posizioni finanziarie e commerciali. Tom è entrato a far parte di British Airways nel graduate scheme 2011, inizialmente lavorando nel procurement team, prima di passare a ruoli operativi. Entrambi fanno parte del Management Committee dal 2021 e continueranno a guidare la strategia digitale incentrata sul cliente della compagnia aerea. Annunciando le nomine, il presidente e CEO di British Airways, Sean Doyle, ha dichiarato: “Sono incredibilmente lieto di dare il benvenuto a Calum e Michelle in British Airways e confermare Colm e Tom nei loro ruoli per aiutarci a fornire la nostra nuova visione per il business. Mentre ci riprendiamo dalla pandemia globale, non c’è mai stato un momento così importante per avere un team di leadership determinato e ambizioso che metterà le nostre persone e i nostri clienti al centro di tutto ciò che facciamo. C’è molto lavoro da fare, ma siamo sulla buona strada e sono fiducioso che possiamo creare una cultura del lavoro che consenta al nostro personale di prosperare, fornire un eccellente servizio clienti e guardare a un futuro sostenibile, continuando sempre a fare ciò che facciamo meglio: collegare la Gran Bretagna con il mondo e il mondo con la Gran Bretagna”. Michelle Lydon inizierà il suo nuovo ruolo in British Airways a febbraio, con Calum Laming che si unirà ad aprile.

QANTAS AGGIORNA LA CAPACITA’ DOMESTICA – Qantas Group ha riesaminato le domestic capacity settings, data la decisione del Western Australian Government di ritardare indefinitamente la riapertura dei suoi confini. Di conseguenza, il Gruppo ridurrà la sua capacità domestica pianificata di circa il 10% dal 5 febbraio al 31 marzo 2022. Sebbene a una frazione dei suoi livelli pre-COVID, Qantas manterrà i collegamenti principali tra Perth e il resto dell’Australia, con un massimo di 15 voli a settimana da Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane e Darwin, a supporto del personale essenziale e delle merci. Il Gruppo mantiene la flessibilità di adeguare i livelli di volo in base alla domanda e alla chiarezza sulla riapertura delle frontiere nelle settimane e nei mesi a venire. A seguito dell’aggiornamento della capacità fornito dal Gruppo la scorsa settimana – che ha identificato l’apertura del confine WA come un fattore di oscillazione delle sue aspettative future – ciò porta la total Group Domestic capacity per il terzo trimestre del FY22 a circa il 60% dei livelli pre-COVID. Un ulteriore aggiornamento sarà fornito con i risultati semestrali del Gruppo a fine febbraio. I tempi per ripristinare la rotta Perth-Londra di Qantas, che attualmente opera via Darwin e doveva tornare in Western Australia alla fine di marzo 2022, sono in fase di revisione.

IBERIA RAFFORZA IL SUO IMPEGNO CON IL MESSICO – Il Fitur ha fatto da cornice a un nuovo incontro tra il Segretario al Turismo del Messico, Miguel Torruco, e il Direttore Commerciale, Sviluppo Rete e Alleanze di Iberia, Jesús López-Solás; incontro in cui hanno rafforzato il loro impegno a continuare a collaborare alla promozione del Messico nelle destinazioni in Europa verso le quali Iberia vola. La compagnia aerea spagnola è da sempre impegnata in questo mercato strategico e, con l’intensificarsi della domanda, sta anche aumentando la propria capacità: dallo scorso settembre offre già due voli giornalieri e, da aprile, aumenterà la propria capacità con tre frequenze aggiuntive, fino a 17 voli settimanali. Jesús López-Solás ha commentato: “Voliamo in Messico da più di 70 anni. È il nostro mercato più grande in America Latina, sia dal punto di vista del traffico turistico che commerciale. Ci impegnamo a continuare a promuovere la destinazione fino a quando non recupereremo i livelli di capacità che offrivamo prima della pandemia. Per fare questo, abbiamo assegnato a questa rotta il nostro velivolo più avanzato, l’Airbus A350-900, e anche il miglior prodotto che abbiamo in Business, Premium Tourist e Tourist”. Dal canto suo Miguel Torruco ha evidenziato: “Questo importante accordo è un segno della fiducia di Iberia nel Messico e dell’ottimo rapporto con questa importante compagnia aerea. Iberia è una parte fondamentale della nostra connettività aerea con la Spagna e con queste frequenze avremo circa mille posti al giorno, il che faciliterà i viaggi turistici o di lavoro tra i due paesi”.

IBERIA RINNOVA AL FITUR GLI ACCORDI CON URUGUAY E GUATEMALA – Nell’ambito della Fiera Internazionale del Turismo (Fitur) a Madrid, il Ministro del Turismo dell’Uruguay, Tabaré Viera, e il Direttore Vendite e Sviluppo di Iberia, Network and Alliances, Jesús López Solás, hanno rinnovato l’accordo per continuare promuovere questa destinazione turistica nelle oltre 90 destinazioni che la compagnia aerea offre in Spagna e in Europa. L’accordo raggiunto tra Iberia e MINTUR prevede diverse azioni attraverso i canali di comunicazione di Iberia come il sistema di intrattenimento in volo, la rivista di bordo Ronda Iberia, i suoi profili sui social network, i banner sul suo sito web iberia.com, per citare solo alcuni esempi. Attualmente, Iberia opera la rotta verso Montevideo con sei frequenze settimanali, sperando di poter recuperare quanto prima il volo giornaliero che offriva prima della pandemia. La compagnia aerea offrirà più di 156.000 posti all’anno e, per questo, ha programmato il suo aeromobile Airbus A330-200, con una capacità di 288 passeggeri: 19 in Business class e 269 in Economy. Sempre al Fitur, il ministro del Turismo del Guatemala, Mynor Cordón, e il direttore LATAM Sales and Iberia Institutional Agreements, Víctor Moneo, hanno rinnovato l’accordo per continuare a promuovere questa destinazione turistica nelle oltre 90 destinazioni che la compagnia aerea offre in Spagna e in Europa. L’accordo raggiunto tra Iberia e il Ministero del Turismo include una serie di azioni attraverso i canali di comunicazione di Iberia come il sistema di intrattenimento in volo, la rivista di bordo Ronda Iberia, i suoi profili sui social network, i banner sul suo sito web Iberia.com, per citare solo alcuni esempi. Attualmente Iberia opera la rotta guatemalteca con cinque frequenze settimanali, sperando di poter recuperare quanto prima il volo giornaliero offerto prima della pandemia. La compagnia aerea offrirà quasi 128.000 posti all’anno e, per questo, ha programmato il suo aeromobile Airbus A330-200, con una capacità di 288 passeggeri: 19 in Business class e 269 in Economy.

AEROPORTO MILANO BERGAMO: CHIUSURA CHECK-IN LOUNGE IN ALCUNE GIORNATE – L’Aeroporto Milano Bergamo informa: “A causa della diminuzione del traffico per via della pandemia in corso, la Check-in Lounge rimarrà chiusa nelle seguenti giornate. Si ricorda altresì che i ticket già emessi per la Check-in Lounge stessa o Fast Track Plus hanno validità di un anno. Martedì 18 gennaio, Mercoledì 19 gennaio, Giovedì 20 gennaio, Martedì 25 gennaio, Mercoledì 26 gennaio, Giovedì 27 gennaio, Martedì 01 febbraio, Mercoledì 02 febbraio, Giovedì 03 febbraio, Martedì 08 febbraio, Mercoledì 09 febbraio, Giovedì 10 febbraio”.

IBERIA PREMIA AL FITUR I SUOI MIGLIORI PARTNER DEL 2021 – Iberia ha consegnato i suoi premi ai migliori partner del 2021 a Fitur. Questi premi, che quest’anno celebrano la tredicesima edizione, riconoscono il lavoro di agenzie di viaggio, aziende e altre organizzazioni con cui Iberia ha avuto un ottimo rapporto durante questo secondo anno di pandemia e che hanno contribuito a mantenere la connettività della Spagna con il mondo, dimostrando la loro fiducia in Iberia nell’ultimo anno.