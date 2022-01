Airbus Helicopters apre il nuovo MRO Logistics Centre a Parigi

L’Airbus Helicopters MRO Logistics Centre ha iniziato le operazioni nell’AeroliansParis business park in Tremblay-en-France, vicino all’aeroporto Roissy Charles de Gaulle. L’edificio di 13.400 m2, sviluppato da BARJANE, è stato concepito per ospitare tutte le attività logistiche relative a helicopter component repair, tra cui la ricezione, lo screening, il controllo, lo stoccaggio e la distribuzione delle MRO parts, in un sito vicino al cargo hub europeo di Parigi.

La vicinanza del sito all’aeroporto di Parigi Charles de Gaulle e alle risorse delle aeronautical repair companies nelle vicinanze consente ad Airbus Helicopters e al suo partner logistico, Daher, di migliorare ulteriormente i servizi alla base di clienti internazionali.

“Il completamento di questa MRO logistics facility all’avanguardia supporta la nostra ambizione a lungo termine di riunire tutte le nostre MRO logistics references sotto lo stesso tetto, ottimizzare i nostri flussi e fornire un livello di reattività in linea con le aspettative dei clienti”, afferma Christoph Zammert, Executive Vice President of Customer Support & Service at Airbus Helicopters.

“L’Airbus Helicopters MRO Logistics Centre è pronto a semplificare il servizio, garantendo il minimo tempo di fermo dell’aeromobile per i clienti e più tempo in volo per svolgere le loro missioni essenziali. Il sito è composto da 12.400 m2 di spazio logistico e 1.000 m2 di uffici e può immagazzinare 30.000 unità. Sarà composto da 200 dipendenti di Airbus e Daher che gestiranno un volume di 200.000 flussi in entrata e in uscita all’anno.

L’edificio è stato realizzato in conformità con la BARJANE Green Building Charter, che mira a prevenire l’inquinamento durante la fase di costruzione; oltre l’85% dei rifiuti edili del sito è stato riciclato. Nel tentativo di ridurre il consumo di acqua, il sito utilizza apparecchiature per il risparmio idrico e serbatoi di recupero dell’acqua piovana. Grazie alle grandi facciate finestrate e alla decompartimentazione degli spazi con superfici interne in vetro, l’edificio massimizza la luce naturale per creare un ambiente di lavoro confortevole per i dipendenti.

La collaborazione tra Airbus Helicopters, BARJANE e Daher risale al 2011 con la costruzione di una struttura di logistica industriale di 46.500 m2 nel Technoparc des Florides site nel sud della Francia, che da allora è diventato un punto di riferimento per le piattaforme di supporto e servizi. Questo nuovo edificio è destinato a diventare un simile esempio di eccellenza nelle aeronautical logistics MRO support activities”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)