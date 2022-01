IATA: accelerare l’allentamento delle restrizioni di viaggio

IATA ha esortato i governi ad accelerare l’allentamento delle restrizioni di viaggio poiché il COVID-19 continua a evolversi dalla fase pandemica a quella endemica. IATA ha chiesto la rimozione di tutte le barriere di viaggio (inclusi quarantena e test) per coloro che sono completamente vaccinati con un vaccino approvato dall’OMS, consentendo viaggi senza quarantena per i viaggiatori non vaccinati con un negative pre-departure antigen test result, rimuovendo i divieti di viaggio e accelerando l’allentamento delle restrizioni di viaggio, riconoscendo che i viaggiatori non rappresentano un rischio maggiore per la diffusione del COVID-19 rispetto a quanto già esiste nella popolazione generale.

“Con l’esperienza della variante Omicron, ci sono prove scientifiche e opinioni crescenti che si oppongono al prendere di mira i viaggiatori con restrizioni e divieti nazionali per controllare la diffusione del COVID-19. Le misure non hanno funzionato. Oggi Omicron è presente in tutte le parti del mondo. Ecco perché viaggiare, con pochissime eccezioni, non aumenta il rischio per la popolazione generale. I miliardi spesi per testare i viaggiatori sarebbero molto più efficaci se assegnati alla distribuzione di vaccini o al rafforzamento dei sistemi sanitari”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

“Uno studio pubblicato di recente da Oxera e Edge Health ha dimostrato l’impatto estremamente limitato delle restrizioni di viaggio sul controllo della diffusione di Omicron”, afferma IATA.

“Sebbene lo studio sia specifico per il Regno Unito, è chiaro che le restrizioni di viaggio in qualsiasi parte del mondo hanno avuto scarso impatto sulla diffusione del COVID-19, inclusa la variante Omicron. Regno Unito, Francia e Svizzera lo hanno riconosciuto e sono tra i primi a iniziare a rimuovere le misure di viaggio. Più governi devono seguire il loro esempio. Accelerare la rimozione delle restrizioni di viaggio sarà un passo importante verso la convivenza con il virus”, ha affermato Walsh.

“Per quanto riguarda i divieti di viaggio, la scorsa settimana, il Comitato di emergenza dell’OMS ha confermato la sua raccomandazione di “eliminare o allentare i divieti di circolazione internazionale in quanto non forniscono valore aggiunto e continuano a contribuire allo stress economico e sociale sperimentato dagli Stati. Il fallimento delle restrizioni di viaggio introdotte dopo il rilevamento e la segnalazione della variante di Omicron per limitare la diffusione internazionale di Omicron dimostra l’inefficacia di tali misure nel tempo”.

Ciò è in linea con il consiglio degli esperti di salute pubblica di spostare l’attenzione della politica dallo stato di salute di un individuo verso politiche incentrate sulla protezione dell’intera popolazione. È importante che i governi e l’industria dei viaggi siano ben preparati per la transizione e pronti a rimuovere l’onere delle misure che interrompono i viaggi”, prosegue IATA.

“L’attuale situazione delle restrizioni di viaggio è un disastro. Abbiamo due anni di esperienza per guidarci su un percorso semplificato e coordinato verso i viaggi normali quando il COVID-19 è endemico. Quella normalità deve riconoscere che i viaggiatori, con pochissime eccezioni, non presenteranno rischi maggiori di quelli che esistono nella popolazione generale. Ed è per questo che i viaggiatori non dovrebbero essere soggetti a restrizioni maggiori di quelle applicate alla comunità in generale”, ha affermato Walsh.

“È necessaria una considerazione urgente per diverse preoccupazioni critiche riguardanti i vaccini. Sebbene l’Europa si stia allineando a un periodo di validità di nove mesi per le vaccinazioni primarie, questo non è universale. E la validità del booster non è stata affrontata. Poiché il primo trimestre dell’anno è fondamentale per le prenotazioni per l’alta stagione di viaggio estiva nord-settentrionale, è importante fornire certezza ai potenziali viaggiatori il prima possibile. I governi hanno dichiarato l’intenzione di sostenere una ripresa del viaggio. Affrontare le domande sulla validità della vaccinazione è un elemento chiave.

La reazione eccessiva di molti governi a Omicron ha dimostrato il punto chiave del progetto: la necessità di mezzi semplici, prevedibili e pratici per convivere con il virus che non si discostino costantemente dal mondo. Abbiamo visto che prendere di mira misure sproporzionate nei confronti dei viaggiatori ha costi economici e sociali ma benefici molto limitati per la salute pubblica. Dobbiamo puntare a un futuro in cui i viaggi internazionali non devono affrontare restrizioni maggiori rispetto a visitare un negozio, partecipare a un raduno pubblico o prendere l’autobus”, ha proseguito Walsh.

Il lancio di successo di IATA Travel Pass continua, con un numero crescente di compagnie aeree che già lo utilizzano nelle operazioni quotidiane per supportare la convalida delle credenziali sanitarie per il viaggio. “Qualunque siano le regole per i requisiti di vaccinazione, l’industria sarà in grado di gestirle con soluzioni digitali, il cui leader è IATA Travel Pass. È una soluzione matura implementata in un numero crescente di reti globali”, ha concluso Walsh.

(Ufficio Stampa IATA)