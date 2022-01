News Brevi – 25.01.2022

AERONAUTICA MILITARE: AVVICENDAMENTO AL VERTICE DELL’IT NCC AIR – TASK FORCE AIR KUWAIT – Il 20 gennaio 2022, dopo 6 mesi di mandato, il Colonnello Antonio Vivolo ha ceduto il comando dell’Italian National Contingent Command Air (IT NCC AIR) – Task Force Air Kuwait al Colonnello Federico Pellegrini. Alla cerimonia, presieduta dal Capo Reparto Operazioni del Comando Operativo di Vertice Interforze Generale di Divisione Aerea Luigi Del Bene, hanno partecipato l’Ambasciatore Italiano in Kuwait Carlo Baldocci, il Nunzio Apostolico Mons. Eugene Martin Nugent, l’Addetto Militare per la Difesa in Kuwait, Colonnello Salvatore Ferrara e una nutrita rappresentanza dei partner della Coalizione che conduce l’Operazione “Inherent Resolve” e della host nation (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

100.000 VACCINAZIONI PRESSO IL P.V.D. DEL COMANDO 1^ REGIONE AEREA – Sabato 22 gennaio 2022, nell’ambito dell’Operazione EOS del Ministero della Difesa, sono state raggiunte le 100.000 inoculazioni di vaccini (98.128 anti COVID e 2.257 antinfluenzali) presso il Presidio Vaccinale della Difesa (P.V.D.) del Comando 1^ Regione Aerea di Milano, attivato dallo scorso aprile su richiesta dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (A.S.S.T.). Il centro rientra sotto la guida del Comando Aeroporto Quartier Generale (C.A.Q.G. ) di Linate, che garantisce anche le discendenti attività di “security” e logistiche. Un traguardo rilevante per il team sanitario AM – prevalentemente composto da Ufficiali Medici dell’Istituto di Medicina Aerospaziale (I.M.A.S.) di Milano, coadiuvati da Sottufficiali Infermieri dello stesso Istituto e dell’Infermeria di Corpo del C.A.Q.G. – che sta operando incessantemente dallo scorso 20 aprile a supporto della popolazione locale. Il Comando 1^ Regione Aerea è un Organismo di Vertice della Forza Armata che ha la missione di “assicurare le funzioni territoriali e di collegamento con gli Enti e le Amministrazioni Territoriali/Locali” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

LEONARDO: NASCE BUSINESS INNOVATION FACTORY – L’ecosistema italiano dell’innovazione si arricchisce di un nuovo centro d’eccellenza per lo sviluppo di soluzioni tecnologiche ad alto potenziale: apre oggi le sue porte Business Innovation Factory (BIF), l’acceleratore di start up di Leonardo realizzato in partnership con LVenture Group. Il nuovo acceleratore di Leonardo punta a selezionare, per i prossimi tre anni, fino a 10 start up all’anno che svilupperanno soluzioni innovative in grado di ampliare l’offerta di servizi digitali della azienda, tra i leader mondiali nell’Aerospazio Difesa & Sicurezza. Due sono i verticali di interesse oggetto della prima call, aperta a start up e spin-off universitari nazionali e internazionali, anche in fase di costituzione. Il primo è in ambito servitization, e riguarda lo sviluppo di soluzioni e piattaforme per la data collection e la data exploitation in grado di permettere creazione e erogazione di servizi innovativi in modalità Anything-as-a-service (Xaas). Nel secondo sono comprese soluzioni per la mobilità, la navigazione, la pianificazione e l’interazione dei movimenti per autonomous systems e per l’integrazione e il potenziamento dei sistemi esistenti. Fino al 14 marzo sarà possibile candidarsi direttamente online al sito www.leonardoaccelerator.com, compilando l’applicazione dedicata. Le start up devono aver sviluppato soluzioni software con un Minimum Viable Product (MVP) funzionante, o hardware con una traction consolidata nei due verticali di interesse, che utilizzino in particolare tecnologie quali Cloud, 5G e Artifical Intelligence (AI). Le start up selezionate parteciperanno al programma di accelerazione di cinque mesi negli spazi Business Innovation Factory presso l’Hub di LVenture Group, uno dei principali poli di innovazione a livello europeo.

LEONARDO: PROGRAMMA EUROFIGHTER KUWAIT PROCEDE IN LINEA CON IL CONTRATTO – Leonardo comunica: “In conseguenza di alcuni rumors, Leonardo intende precisare che il programma Eurofighter con il Kuwait sta procedendo in linea con le aspettative e con successo sul fronte delle consegne, delle milestones contrattuali e degli incassi. A dicembre 2021 sono stati consegnati i primi due velivoli, a cui seguirà la consegna degli altri come previsto dal piano. La nostra relazione contrattuale con il Kuwait – il cui rapporto è regolato da un contratto siglato nell’ambito di un più ampio rapporto fra le istituzioni e le aeronautiche dei due Paesi – è sempre stata improntata a canoni di massima trasparenza oltre che piena correttezza. Leonardo non ha alcuna evidenza di criticità e ogni singola transazione è puntualmente soggetta a procedure e verifiche di congruità. Si chiarisce infine che Leonardo non è oggetto di una indagine giudiziaria in relazione al programma Kuwait”.

VOLO DIRETTO DA PARIGI VERSO ALULA (ARABIA SAUDITA) OPERATO DA SAUDIA – La Royal Commission for AlUla (RCU), SAUDIA Airlines e l’Agence française pour le développement d’AlUla (AFALULA) annunciano l’introduzione di un volo diretto da Parigi ad AlUla (Arabia Saudita). La nuova rotta offre l’opportunità ai viaggiatori francesi e a quelli dei paesi limitrofi di essere tra i primi a visitare questa regione di rilevanza globale, che vanta quello che probabilmente è il più grande programma archeologico del mondo in questo momento e, allo stesso tempo, offre un contesto naturalistico mozzafiato, oltre ad esperienze culturali in paesaggi eccezionali. Tra questi, vi sono il sito patrimonio mondiale dell’UNESCO di Hegra e un’oasi lussureggiante lunga 25 km che si estende tra le montagne e formazioni rocciose del deserto. Il volo diretto partirà dall’aeroporto di Parigi CDG ogni domenica, dal 30 gennaio al 27 marzo. Dopo un confortevole volo di 5 ore, a bordo di un aeromobile Boeing 787 “Dreamliner” operato da SAUDIA, i viaggiatori atterreranno all’aeroporto di AlUla. Hazem Sonbol, Passenger Sales Vice Presedent di SAUDIA Airlines ha dichiarato: “Come compagnia di bandiera del Regno, siamo lieti di dare il benvenuto a questo volo diretto dal cuore dell’Europa all’antica città di AlUla. Questo è il nostro primo volo diretto internazionale per AlUla e crediamo che sarà uno dei tanti, dato che molti dei nostri ospiti in tutto il mondo stanno mostrando il desiderio di scoprire la storia e la cultura del nostro paese“.

FORLI’ AIRPORT: ORARI BIGLIETTERIA – Forlì Airport informa: “Da martedì 1 febbraio la biglietteria dell’aeroporto resterà aperta nei seguenti giorni; Martedì dalle 10 alle 18; Giovedì dalle 10 alle 18; Sabato dalle 10 alle 18”.

ETIHAD GUEST E TALABAT ESPANDONO LA LORO PARTNERSHIP CON IL CARBON OFFSETTING – Etihad Guest, il programma fedeltà di Etihad Airways, e talabat, proncipale food and q-commerce delivery platform della regione, stanno ampliando la loro partnership con il programma Etihad Guest “Miles on the Go” per includere il carbon offsetting fino a dicembre 2023. L’accordo originale è stato firmato a settembre 2021 e ha consentito ai membri Etihad Guest di guadagnare e riscattare miglia ordinando sulla piattaforma talabat negli Emirati Arabi Uniti. Oggi, i membri Etihad Guest possono anche contribuire all’iniziativa di sostenibilità Conscious Choices recentemente lanciata dalla compagnia aerea. Kim Hardaker, Director Loyalty and Partnerships, Etihad Airways, ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi della nostra iniziativa Conscious Choices e la nostra avventura con Talabat attraverso il programma Miles on the Go è un esempio del nostro impegno costante per trovare modi nuovi e innovativi per ridurre la nostra impronta di carbonio”.

EASA PUBBLICA LE FAQ SU PBN AIRSPACE USAGE REQUIREMENTS – L’European Union Aviation Safety Agency ha pubblicato le FAQ sui PBN Airspace Usage Requirements. Il single European sky sta passando a un performance-based navigation (PBN) environment grazie ai requisiti comuni di utilizzo dello spazio aereo. Questi requisiti stabiliscono l’implementazione di rotte ATS e procedure di avvicinamento basate su un set di ICAO PBN navigation specifications. L’implementazione contribuirà ad ottenere significativi vantaggi in termini di sicurezza, capacità, efficienza di volo e ambiente. Nell’ambito delle sue attività di sostegno all’attuazione, l’EASA ha deciso di fornire risposte alle domande poste frequentemente da individui e organizzazioni interessati all’attuazione della COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2018/1048 del 18 luglio 2018, che stabilisce i requisiti di utilizzo dello spazio aereo e procedure relative alla performance-based navigation (“PBN IR”). Queste FAQ integrano l’EASA guidance material (GM) pubblicato nell’Annex II della ED Decision 2018/013/R.

KLM PORTA A PECHINO GLI ALTETI OLIMPICI DEL TEAMNL – Circa 90 atleti, supervisori e personale di TeamNL voleranno con un volo speciale KLM da Amsterdam a Pechino mercoledì 26 gennaio per l’inizio delle Olimpiadi invernali 2022. Una settimana dopo, mercoledì 2 febbraio, gli altri atleti di TeamNL viaggeranno con KLM in Cina. Prima della partenza degli atleti olandesi, NOC*NSF e KLM hanno istituito congiuntamente procedure per ridurre al minimo il rischio di infezioni da COVID tra gli atleti prima, durante e dopo il viaggio. I voli speciali si svolgono con il numero di volo KL823 e sono operati con Boeing 777. La partenza il 26 gennaio avverrà alle 16:50. Sempre il 2 febbraio gli atleti viaggeranno con un volo di linea diretto verso la capitale cinese Pechino. Oltre alle squadre sportive, KLM trasporta solo altre persone accreditate per viaggiare in Cina nell’ambito dei Giochi Olimpici. Oltre alle misure standard di KLM che garantiscono che il volo sia sicuro e responsabile, NOC*NSF ha concordato con KLM di adottare ulteriori misure. KLM e NOC*NSF hanno tenuto intense consultazioni su questo negli ultimi mesi con il supporto di medici di entrambe le organizzazioni.

NUOVO RICONOSCIMENTO PER BOMBARDIER – Bombardier è stata nominata 2022 OTCQX® Best 50. Bart Demosky, Executive Vice President & Chief Financial Officer, Bombardier: “La nomina di Bombardier tra le top performing companies nel 2022 OTCQX® Best 50 ranking delle società quotate sul OTCQX market è un altro riconoscimento della performance forte e disciplinata dell’azienda nell’anno iniziato con la nostra decisione strategica di concentrarci esclusivamente sulla progettazione, produzione e assistenza dei migliori business jet del mondo. Siamo immensamente orgogliosi di essere stati premiati per il nostro anno eccezionale rispetto a un’ampia gamma di società negoziate su OCTQX”.

BOMBARDIER: NUOVE NOMINE NEL SALES TEAM – Bombardier ha annunciato cambiamenti strategici al suo international sales leadership team. Le modifiche, che hanno effetto immediato, sono progettate per ottimizzare ulteriormente l’esperienza di vendita di Bombardier e capitalizzare la forte domanda per i suoi business jet. A seguito della sua decisione di lasciare l’azienda per perseguire opportunità personali, Christophe Degoumois, Vice President, Sales, International ha trasferito la leadership a più membri del sales team. “Siamo grati per i 17 anni di servizio dedicato di Christophe in Bombardier, così come per il team che ha costruito, ora pronto ad assumersi responsabilità più ampie”, ha affermato Peter Likoray, Senior Vice President, Sales, New Aircraft. “Christophe ha svolto un ruolo importante nel creare un’esperienza positiva per i nostri clienti e nell’instillare una cultura di vendita in cui le esigenze dei clienti sono centrali in ciò che facciamo”. Garantendo una transizione graduale, Emmanuel Bornand assumerà il ruolo di Vice President, Sales, Europe, Russia, CIS, Middle East and Africa. Da quando è entrato in Bombardier nel 2008, Emmanuel ha stabilito un solido track record. Stéphane Leroy assumerà la responsabilità delle vendite in Asia Pacifico e Cina oltre al suo attuale ruolo di Vice President, Sales, Specialized Aircraft. Veterano di 20 anni con Bombardier, la conoscenza e l’esperienza nel settore di Stéphane gli consentiranno di continuare a fornire ottimi risultati nel suo nuovo mandato ampliato. Michael Anckner aggiungerà la responsabilità delle vendite in America Latina alle sue attuali responsabilità riguardo fleet and corporate sales nel suo nuovo ruolo di Vice President, Sales, US Corporate Fleets, Specialized Aircraft & Latin America. Michael, che lavora in Bombardier da 11 anni, continuerà a sfruttare la sua vasta esperienza nella flotta e la conoscenza della regione per aumentare ulteriormente le vendite in America Latina ed espandere le relazioni con i clienti in tutto il mondo.

ROLLS-ROYCE: NUOVO ORDINE PER POWER SYSTEMS – La business unit Rolls-Royce Power Systems, con sede a Friedrichshafen, in Germania, fornirà le soluzioni di automazione per le quattro nuove fregate F126 per la Marina tedesca. Ciò consiste nell’implementazione di un Integrated Platform Management System (IPMS) e di un Condition Monitoring System (CMS). Knut Müller, Vice President Global Governmental presso la business unit Rolls-Royce Power Systems, ha dichiarato: “Questo ordine rappresenta una pietra miliare significativa per il nostro portafoglio di soluzioni di automazione mtu NautIQ collaudato e recentemente rinominato”. mtu NautIQ Master è l’ultima versione del Rolls-Royce Integrated Platform Management System, che combina i vantaggi dei collaudati prodotti mtu e Servowatch.

DELTA: AMENITY KITS REALIZZATI DA SOMEONE SOMEWHERE – Delta presenta gli amenity kits realizzati artigianalmente dal Mexican apparel brand Someone Somewhere. “Il talento di esperti artigiani realizzerà premium amenity kits più sostenibili per i clienti Delta One® il prossimo mese, attraverso una partnership con il marchio messicano Someone Somewhere. I prodotti premium che offrono un impatto culturale, economico, sociale e ambientale definiscono sempre di più l’esperienza Delta. I kit verranno lanciati a bordo nella cabina Delta One® a partire da febbraio. Negli stati messicani di Oaxaca e Michoacán gli artigiani mantengono vivo uno stile di tessitura regionale secolare che produce motivi tessili vivaci e immediatamente riconoscibili. Oltre a fornire vantaggi culturali, economici e sociali, i kit hanno anche un impatto ambientale significativo: aiuteranno a ridurre l’uso annuale di plastica di Delta fino a 90.000 libbre eliminando cinque articoli di plastica monouso come cerniere e imballaggi”, afferma Delta.