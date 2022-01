Airbus: i Beluga super transporters pronti a servire la domanda globale per outsized-cargo

Airbus ha lanciato un nuovo air-cargo service utilizzando la sua flotta unica di BelugaST, per offrire alle freight companies e ad altri potenziali clienti una soluzione alle loro esigenze di trasporto merci fuori misura.

Il nuovo servizio – Airbus Beluga Transport – fornirà a commercially-contracted customers in una varietà di settori, compresi i settori spaziale, energetico, militare, aeronautico, marittimo e umanitario, una soluzione alle loro esigenze di trasporto di merci di grandi dimensioni.

La prima missione ha avuto luogo alla fine del 2021 con una consegna dal sito di produzione di Airbus Helicopters a Marignane, in Francia, a Kobe in Giappone per un undisclosed customer. Beluga #3 si è fermato per fare rifornimento a Varsavia (Polonia), Novosibirsk (Russia) e Seoul (Corea).

Phillippe Sabo, Head of ATI and Air Oversize Transport presso Airbus, ha dichiarato: “La sezione più ampia del Beluga aprirà nuovi mercati e nuove possibilità logistiche per i clienti. Nel caso del trasporto di elicotteri, non doverli prima smontare è davvero un vantaggio. Allo stesso modo, i più grandi commercial aircraft engines possono essere alloggiati in una fully-dressed configuration”.

Basata sul design dell’A300-600, la flotta di cinque BelugaST, che fino ad ora è stata la spina dorsale dell’Airbus inter-site transportation di grandi sezioni di aeromobili, verrà sostituita da sei BelugaXL di nuova generazione per supportare il ramp-up di Airbus nella produzione di aerei di linea.

Il nuovo Airbus Beluga Transport service è in grado di soddisfare una moltitudine di possibili applicazioni di mercato poiché gli aerei possiedono la interior cross-section più grande al mondo rispetto a qualsiasi transport aircraft, in grado di ospitare carichi fuori misura fino a 7,1 m di larghezza e 6,7 m di altezza.

Nel prossimo futuro, una volta che Airbus avrà commissionato tutti e sei i nuovi BelugaXL, la fully-released BelugaST fleet sarà consegnata a una compagnia aerea sussidiaria di nuova creazione con il proprio Air Operator Certificate (AOC) e il proprio personale. Philippe Sabo ha aggiunto: “La nuova compagnia aerea sarà flessibile e agile per soddisfare le esigenze degli external worldwide markets”.

Per massimizzare la capacità di turnaround del BelugaST per la sua base di clienti internazionali mirata, sono in fase di sviluppo nuove tecniche e equipaggiamenti di carico per l’operazione. Queste soluzioni includono un automated On-Board Cargo Loader (OBCL) per le missioni in cui una loading/unloading platform non è disponibile all’aeroporto di origine o di destinazione.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)