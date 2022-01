Airbus Helicopters in ripresa nel 2021

Nel 2021 Airbus Helicopters ha registrato 419 gross orders (netti: 414) mostrando solidi segnali di ripresa dalla situazione di mercato del 2020, pesantemente colpita dalle conseguenze economiche della pandemia COVID-19 (nel 2020: 289 gross orders/268 netti). L’incremento degli ordini di elicotteri leggeri, H125 e H130, riflette la ripresa del mercato civile e parapubblico. L’azienda ha registrato un forte slancio dai suoi paesi d’origine, con la Francia che ha ordinato 40 H160 (versioni civili e militari), otto H225M e due H145, la Spagna che ha ordinato 36 H135 e la Germania che ha acquistato otto H145 per le forze di polizia bavaresi.

Le consegne sono aumentate da 300 nel 2020 a 338 nel 2021, contribuendo alla quota preliminare del 52% di Airbus Helicopters nel mercato civile e parapubblico e confermando la sua posizione di leader di mercato. In numero di aircraft units, Airbus Helicopters ha registrato un net book to bill ratio superiore a uno.

“Il 2021 è stato un anno di grandi impegni per Airbus Helicopters. Ci siamo impegnati a sviluppare nuovi prodotti e servizi che soddisfino i requisiti dei nostri clienti, come il lancio dello sviluppo di un innovativo H160M per il French armed forces joint light helicopter programme e la creazione del nuovo pacchetto di servizi HCare Classics per i clienti che utilizzano i nostri legacy helicopters. Abbiamo anche consegnato il primo H160 in assoluto all’operatore giapponese All Nippon Helicopter. È nostro dovere innovare e aprire la strada all’aerospazio sostenibile e, a tal fine, abbiamo iniziato a implementare l’uso di sustainable aviation fuel e abbiamo proseguito il nostro urban air mobility journey con la presentazione di CityAirbus NextGen”, ha affermato Bruno Even, CEO di Airbus Helicopters. “Sono orgoglioso dei nostri team che hanno lavorato duramente per ottenere tutti questi risultati. Il loro impegno nei confronti dei nostri valori Airbus come lavoro di squadra, affidabilità e integrità ci consentirà di continuare a lavorare per proteggere la supply chain e di fornire i nostri continui miglioramenti per facilitare le operazioni dei nostri clienti. Apprezzo particolarmente la fiducia che i nostri clienti ripongono nelle nostre persone, nei nostri prodotti e nei nostri servizi per aiutarli a svolgere le loro missioni essenziali ogni giorno”.

La Società ha intensificato le consegne di five-bladed H145 nel 2021 e alla fine di maggio ha consegnato il primo five-bladed H145 retrofit a DRF Luftrettung, German helicopter emergency medical services operator. Altre consegne chiave: il primo H225M per Singapore a marzo, il primo H225M in naval combat configuration per la Marina brasiliana e il primo NH90 TTH per il Qatar che è stato consegnato prima del previsto. In Nord America, l’esercito americano ha preso in consegna il primo UH-72B dallo stabilimento Airbus Helicopters di Columbus, Mississippi, e la flotta Lakota ha raggiunto il traguardo del milione di ore di volo.

Gli ordini salienti per il 2021 consistono in 93 H145 e 52 H160, incluso il primo lotto di H160M per le forze armate francesi e 10 H160 per la Gendarmerie Nationale, il primo law enforcement customer per il modello. Airbus Helicopters ha anche ampliato la sua partnership con The Helicopter Company in Arabia Saudita, che ha aggiunto 20 H145 e 6 ACH160 alla sua crescente flotta di elicotteri Airbus. L’H225 ha visto il 2021 iniziare bene con il suo cliente di lunga data, la Japan Coast Guard, che a marzo ha ordinato altri due elicotteri per la sua flotta.

La suite di offerte HCare di Airbus Helicopters continua a convincere i clienti per il suo valore aggiunto, con clienti nuovi e di ritorno come Air Methods che ha firmato un contratto aggiuntivo a febbraio per coprire 80 EC135. La Società ha ampliato la sua gamma nel 2021 con HCare Classics, un set di servizi su misura per la sua flotta legacy di circa 2.000 elicotteri H120, Dauphin, Puma e Gazelle in servizio. HDataPower è un esempio del continuo impegno di Airbus Helicopters per la digitalizzazione e per sfruttare i vantaggi (risparmio di tempo, maggiore disponibilità della flotta, costi ottimizzati) che può offrire ai clienti con Helionix-equipped aircraft, sfruttando i dati generati dai sistemi degli elicotteri.

Il 2021 è stato un anno essenziale ed entusiasmante per l’innovazione e il miglioramento dei prodotti presso Airbus Helicopters. L’aumento delle performance dell’H125 ha ricevuto la certificazione EASA e FAA, consentendo agli operatori di sfruttare appieno l’aumento di potenza del 10% fornito dal motore Arriel 2D. La Società ha anche aggiunto l’H175M al suo portafoglio di prodotti militari. Il VSR700, Airbus unmanned aerial system, ha iniziato la sua espansione dell’inviluppo di volo prima delle prove in mare entro la fine dell’anno.

Il 2021 è stato particolarmente determinante per la roadmap di decarbonizzazione della Società. L’elicottero Flightlab ha iniziato a testare in volo nuove tecnologie, incluso l’engine back-up system che non solo mira a fornire miglioramenti della sicurezza, ma è anche un primo passo fondamentale sulla strada dell’ibridazione.

Airbus Helicopters ha anche lanciato un SAF User Group dedicato alla comunità dell’ala rotante nel tentativo di accelerare il dispiegamento di biofuels, ha iniziato a utilizzare sustainable aviation fuel per i suoi training and flight tests nei suoi siti principali in Francia e Germania e ha concluso l’anno volando un H225 con un motore alimentato con 100% SAF. Uno dei momenti salienti è arrivato nel settembre 2021 all’Airbus Summit, quando Airbus Helicopters ha presentato CityAirbus NextGen, il suo nuovo prototipo progettato per offrire voli a emissioni zero negli ambienti urbani. Il fully electric vehicle per l’Urban Air Mobility market è solo uno dei motivi per cui Airbus Helicopters sta cercando di reclutare 500 persone nel 2022.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus Helicopters)