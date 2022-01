Boeing: il 2021 è stato un anno di ricostruzione, ben posizionati per accelerare i nostri progressi nel 2022

The Boeing Company ha registrato un fatturato nel quarto trimestre di 14,8 miliardi di dollari, che riflette un volume commerciale più elevato e minori entrate nel settore della difesa. La perdita GAAP per azione di ($7,02) e la perdita core per azione (non GAAP) di ($7,69) riflettono oneri inferiori e un volume commerciale più elevato. Boeing ha registrato un flusso di cassa operativo di 0,7 miliardi di dollari.

“Il 2021 è stato un anno di ricostruzione per noi poiché abbiamo superato ostacoli e raggiunto traguardi chiave nei nostri portafogli commerciali, della difesa e dei servizi. Abbiamo aumentato la produzione e le consegne del 737 MAX e restituito il 737 MAX in sicurezza in servizio in quasi tutti i mercati globali. La ripresa del mercato ha preso piede, abbiamo anche generato solidi ordini commerciali, comprese vendite record per i freighter. Dimostrando i progressi nella nostra ripresa complessiva, siamo anche tornati a generare flussi di cassa positivi nel quarto trimestre”, ha affermato David Calhoun, Boeing President and Chief Executive Officer. “Nel programma 787, stiamo procedendo attraverso uno sforzo globale per garantire che ogni aeroplano nel nostro sistema di produzione sia conforme alle nostre specifiche rigorose. Sebbene ciò continui a influire sui nostri risultati a breve termine, è l’approccio giusto per costruire stabilità e prevedibilità. In tutta l’azienda, rimaniamo concentrati sulla sicurezza e sulla qualità mentre investiamo nelle nostre persone e nel nostro futuro sostenibile”.

Riguardo il quarto trimestre, revenue pari a 14,8 miliardi di dollari, operating cash flow di $0,7 miliardi. GAAP loss per share di ($7,02), core (non-GAAP) loss per share di ($7,69).

Per il full year 2021, revenue pari a 62,3 miliardi di dollari, operating cash flow di ($3,4) miliardi. GAAP loss per share di ($7,15) e core (non-GAAP) loss per share di ($9,44).

Total backlog di 377 miliardi di dollari, con 535 net commercial orders.

I ricavi del quarto trimestre di Commercial Airplanes sono leggermente aumentati a 4,8 miliardi di dollari, principalmente trainati dalle consegne del 737 in aumento, parzialmente compensate da consegne widebody inferiori e un mix meno favorevole. Il margine operativo del quarto trimestre è stato principalmente determinato da un addebito sul programma 787.

Boeing sta continuando a compiere progressi per il ritorno in servizio sicuro a livello globale del 737 MAX. A dicembre, la Civil Aviation Administration of China ha emesso una direttiva sull’aeronavigabilità che delinea le modifiche necessarie alle compagnie aeree cinesi per preparare le loro flotte a riprendere il servizio. Dall’approvazione FAA per riportare il 737 MAX alle operazioni nel novembre 2020, sono stati completati oltre 300.000 voli e l’affidabilità della flotta 737 MAX rimane superiore al 99% (al 24 gennaio 2022). Il programma 737 sta attualmente producendo a un ritmo di 26 al mese e continua a progredire verso un tasso di produzione di 31 al mese all’inizio del 2022. L’azienda sta valutando la tempistica di ulteriori aumenti del rateo.

La società continua a eseguire la rilavorazione sui 787 in inventario ed è impegnata in discussioni dettagliate con la FAA in merito alle azioni necessarie per riprendere le consegne. Nel quarto trimestre, la società ha stabilito che queste attività richiederanno più tempo del previsto, con conseguenti ulteriori ritardi nelle date di consegna dei clienti e nelle relative considerazioni. Di conseguenza, Commercial Airplanes ha registrato un addebito non in contanti al lordo delle tasse di 3,5 miliardi di dollari sul programma 787. Il programma sta producendo a un ritmo molto basso e continuerà a farlo fino alla ripresa delle consegne, con un previsto ritorno graduale a cinque al mese nel tempo. La società ora prevede che i costi anormali per il 787 aumenteranno a circa 2 miliardi di dollari, la maggior parte dei quali sostenuti entro la fine del 2023, inclusi 285 milioni di dollari registrati nel trimestre.

Commercial Airplanes si è assicurata ordini per 164 737 MAX e 24 aerei cargo. Commercial Airplanes ha consegnato 99 aeroplani durante il trimestre e il backlog comprendeva oltre 4.200 aeroplani per un valore di 297 miliardi di dollari.

I ricavi nel quarto trimestre di Defense, Space & Security sono diminuiti a 5,9 miliardi di dollari e il margine operativo del quarto trimestre è sceso al (4,4)%, principalmente a causa del volume inferiore e delle prestazioni meno favorevoli in tutto il portafoglio, inclusa una tassa ante imposte di 402 milioni di dollari sul programma KC-46A tanker. Il backlog è stato di 60 miliardi di dollari, di cui il 33% rappresentato da ordini di clienti al di fuori degli Stati Uniti.

I ricavi nel quarto trimestre di Global Services sono aumentati a 4,3 miliardi di dollari e il margine operativo del quarto trimestre è aumentato al 9,3%, principalmente grazie all’aumento del volume commerciale e al mix favorevole. Il margine operativo è stato influenzato negativamente da una svalutazione dell’inventario di $220 milioni.

Il presidente e CEO di Boeing, Dave Calhoun, ha condiviso oggi il seguente messaggio parlando dei risultati del quarto trimestre dell’azienda: “Il 2021 è stato un anno chiave per la nostra ricostruzione e, insieme, abbiamo superato ostacoli significativi. Anche se abbiamo più lavoro da fare, sono fiducioso che siamo ben posizionati per accelerare i nostri progressi nel 2022 e oltre.

La crescente ripresa del settore ha stimolato una solida domanda di aeroplani commerciali. L’attività degli ordini è aumentata in modo significativo, in particolare per il 737 MAX. In totale, abbiamo prenotato oltre 900 ordini lordi di aerei commerciali, inclusi circa 750 ordini per la famiglia 737.

Il 737 MAX sta volando in sicurezza in quasi tutte le giurisdizioni del mondo e la flotta sta andando molto bene. Con oltre 800.000 ore di volo totali dalla fine del 2020, la flotta ha ora volato più ore di volo rispetto a prima dello stop iniziale. Abbiamo anche consegnato 245 velivoli 737 MAX nel 2021 e abbiamo costantemente aumentato la produzione concentrandoci su sicurezza e qualità.

Ora stiamo applicando la stessa attenzione disciplinata e dettagliata al programma 787. Come sapete, stiamo progredendo attraverso uno sforzo globale per garantire che ogni aeroplano nel nostro sistema di produzione sia conforme alle nostre rigorose specifiche. Questo sforzo continua ad avere un impatto sulle nostre consegne e sui nostri risultati finanziari, ma siamo pienamente fiduciosi che sia la cosa giusta da fare. Considero l’impatto finanziario di questo lavoro come un investimento a lungo termine in un programma che ha un notevole passo avanti. Ora ci stiamo prendendo il tempo necessario per assicurarci di essere ben posizionati in vista della ripresa della domanda widebody.

Con l’espansione della domanda cargo, abbiamo anche registrato ordini record per i freighter Boeing nuovi e convertiti, inclusi 84 ordini per i nostri 767, 777 e 747 Freighter. Il nostro team Global Services ha anche annunciato 10 nuove converted freighter lines per soddisfare la crescente domanda.

Nel settore della difesa e dello spazio, abbiamo assicurato ordini chiave e consegnato le pietre miliari critiche dei clienti.

Abbiamo compiuto un altro passo fondamentale nella nostra ripresa complessiva, in particolare nella nostra performance finanziaria, generando un flusso di cassa positivo nel quarto trimestre, che rappresenta il nostro primo trimestre di cassa positivo dall’inizio del 2019. Allo stesso tempo, le attività 787 in corso hanno comportato oneri finanziari che hanno avuto un impatto significativo sui nostri guadagni. Anche se non vogliamo mai deludere i nostri clienti o perdere le aspettative, il lavoro che stiamo facendo ora creerà stabilità e prevedibilità in futuro.

Rimarremo concentrati sulla sicurezza, la qualità e la trasparenza mentre rafforziamo la nostra cultura e ricostruiamo la fiducia ogni giorno. Mentre le sfide rimangono, sono fiducioso nel nostro futuro. Il nostro mercato è resiliente, il nostro team è di prim’ordine e oggi stiamo intraprendendo le azioni giuste e dure per posizionarci per il successo”.

