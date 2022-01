News Brevi – 26.01.2022

RYANAIR LANCIA LA PROMOZIONE SPECIALE PER SAN VALENTINO DEDICATA AI SINGLE – Ryanair informa: “Ryanair lancia la sua speciale promozione dedicata ai single in cerca di un viaggio romantico per questo San Valentino. Con tariffe a partire da soli €16,99, i viaggiatori single potranno concedersi una pausa in una delle migliori destinazioni europee. Che tu abbia voglia di un viaggio nella “città dell’amore e del romanticismo” per ammirare la bellezza della Torre Eiffel o un weekend di cultura, arte e architettura a Vienna, la promozione Ryanair di San Valentino ti porterà ovunque il tuo cuore desideri”. Un portavoce di Ryanair ha dichiarato: “Le rose sono rosse, l’avventura è fantastica, dovresti provare a volare da solo: non hai bisogno di un appuntamento. Chiediamo a tutti i single incalliti di fare il grande passo (non QUELLO…) e prenotare una vacanza “tutto per te” questo San Valentino e godersi il viaggio (con un volo Ryanair). Viaggia verso una delle destinazioni preferite d’Europa, o scegli per un posto diverso dalle solite mete battute: scegli tu. Le tariffe sono disponibili a partire da soli €16,99 per viaggi fino al 26 marzo se prenoti entro il 16 febbraio, quindi vai su Ryanair.com dove il tuo viaggio da single potrebbe essere a portata di click”.

LOCKHEED MARTIN RIPORTA I RISULTATI FINANZIARI DEL QUARTO TRIMESTRE E DELL’INTERO 2021 – Lockheed Martin riporta i risultati finanziari del quarto trimestre e dell’intero anno 2021. La società ha riportato net sales di $17,7 miliardi nel quarto trimestre e $67,0 miliardi nel 2021. Net earnings from continuing operations di $2,0 miliardi, o $7,47 per azione, nel quarto trimestre e $6,3 miliardi, o $22,76 per azione, nel 2021. “Abbiamo chiuso l’anno con una nota positiva e una solida crescita delle vendite nel quarto trimestre, dell’utile operativo e dell’utile per azione, mentre la liquidità ha superato le nostre proiezioni poiché abbiamo rispettato gli impegni con i nostri clienti e guidato una solida esecuzione”, ha affermato James Taiclet, Lockheed Martin Chairman, President and CEO. “Abbiamo restituito un valore significativo agli azionisti nel 2021, inclusi 7 miliardi di dollari in dividendi e riacquisti di azioni, e il nostro team ha continuato a fornire un supporto di livello mondiale ai nostri clienti nonostante le sfide in corso della pandemia globale. Grazie al nostro solido bilancio, continuiamo ad investire nelle numerose opportunità di crescita che ci attendono – dalle nuove competizioni aeronautiche in tutto il mondo, al nostro portafoglio classificato, alla solida domanda per i nostri programmi esclusivi, fino alle tecnologie emergenti come l’ipersonico. Guardando al 2022, rimarremo completamente dedicati al servizio per nostri clienti e ad un’allocazione del capitale dinamica e disciplinata a vantaggio dei nostri azionisti”.