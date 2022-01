L’Airbus C295 technology demonstrator of Clean Sky 2 effettua il suo primo volo

L’Airbus C295 Flight Test Bed 2 (FTB2) ha effettuato con successo il suo primo volo dalla Final Assembly Line a Siviglia. L’aereo ora inizia una campagna di volo con l’obiettivo di testare la nuova semi-morphing wing, il nuovo affordable flight control system, nonché un’antenna SatCom incorporata nella fusoliera dell’aereo.

“Il primo volo del C295 FTB2 è una pietra miliare chiave che rappresenta un importante passo avanti nel programma, a seguito della riuscita integrazione delle nuove aero structures, power-on and ground tests. Alcuni anni fa questo programma era solo il sogno di un futuro più sostenibile per l’aviazione. Oggi siamo alla fase finale e finalmente ce l’abbiamo fatta a volare”, ha affermato Francisco Javier Sánchez Segura, Executive Vice President Engineering Airbus Defence and Space.

Basato sull’Airbus C295, il Flight Test Bed 2 è un in-flight demonstrator dell’European Clean Sky 2 (CS2) e dell’EU Horizon 2020 research and innovation programme, in cui vengono testate le tecnologie relative ai CS2 future regional multimission aircraft.

Le modifiche includono nuovi materiali e tecnologie progettati per ottenere la riduzione delle emissioni di rumore, CO2 e NOx. Con queste tecnologie applicate in una futura regional multimission configuration, è possibile ottenere riduzioni fino al 43% di CO2 e al 70% di NOx in una tipica missione di ricerca e salvataggio di 400 miglia nautiche, nonché il 45% in meno di rumore durante il decollo.

Le principali modifiche al velivolo sono una nuova high-efficiency semi-morphing wing, nuove dynamic winglets e una flat panel SATCOM antenna integrata nella parte superiore della fusoliera. Inoltre, i flight controls innovativi per le superfici di controllo primarie, inclusi alettoni, flaps e flap tabs con aerodinamica migliorata, sono in grado di regolarsi in volo e contribuire a un più efficiente high lift system.

Il nuovo flight control system sfrutta i digital control systems per ottimizzare la forma aerodinamica dell’ala in volo, mentre un nuovo multifunctional flap è stato completamente ridisegnato e include flap tabs nel trailing edge controllate da attuatori elettromeccanici.

I vantaggi si estendono anche al processo di fabbricazione, non ultimo con l’uso di materiali avanzati e lavorazioni che vanno dall’uso di Scalmalloy e additive manufacturing, a un nuovo metodo di assemblaggio per le strutture aerodinamiche dell’ala. Un one shot assembly approach è stato utilizzato per le nuove composite winglet and winglet tab, passando dal conventional ribs approach a un multi-spar integrated torsion box. Infine, sono stati utilizzati metodi jig-less per l’assemblaggio di flap e alettoni.

Di conseguenza, il C295 FTB2 apporta miglioramenti non solo agli aspetti puramente operativi del velivolo, ma aiuta a introdurre nuovi miglioramenti al processo di progettazione e produzione.

