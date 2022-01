News Brevi – 31.01.2022

EUROWINGS ASSUME 750 NUOVI ASSISTENTI DI VOLO E PILOTI – Eurowings si sta preparando per una forte stagione di viaggi. Nei prossimi dodici mesi, la più grande leisure airline tedesca occuperà circa 750 nuove posizioni nei cockpits e nelle cabine dei suoi due AOC, Eurowings Germany ed Eurowings Europe. Con questo, Eurowings prosegue sistematicamente il percorso intrapreso lo scorso anno. Durante la più difficile crisi del trasporto aereo, la compagnia aerea ha completato con successo un riallineamento globale, concentrandosi maggiormente sulle destinazioni turistiche e sul crescente private travel business. Di conseguenza, la filiale Lufthansa è stata una delle pochissime compagnie aeree in Europa ad assumere nuovamente personale già nel 2021: circa 750 nuovi crew members in cockpit and cabin, inclusi numerosi dipendenti delle compagnie aeree di Lufthansa Group che avevano perso il lavoro. Ora Eurowings è destinata a crescere ulteriormente, sia a livello nazionale che internazionale: nel 2022 la compagnia aerea aggiungerà circa 550 flight attendants e 200 piloti in località in tutta Europa. I livelli di personale saranno aumentati anche nelle business areas a terra, ad esempio presso Eurowings Technik a Colonia e Düsseldorf, nelle vendite e nella customer experience division. “Siamo lieti di poter offrire ai nuovi colleghi una prospettiva in Eurowings anche quest’anno per continuare la nostra crescita pianificata”, afferma Anja Draxler, Head of HR & Legal, Eurowings. “Con oltre 1.500 nuove assunzioni in 24 mesi, stiamo investendo nella fattibilità futura di Eurowings in un momento in cui il nostro settore sta uscendo dalla crisi più profonda. Allo stesso tempo, stiamo preparando la strada per una significativa espansione del nostro programma di volo nell’estate 2022”. “L’industria del turismo prevede forti effetti di recupero per i viaggi di vacanza nella stagione 2022. Eurowings offrirà ai viaggiatori una scelta più ampia che mai nel suo schedule estivo, con oltre 140 destinazioni. La formazione dei giovani continua a essere una priorità assoluta per Eurowings dopo due anni di pandemia. Nelle basi della compagnia a Colonia e Düsseldorf, dieci candidati inizieranno un apprendistato o un dual study program presso Eurowings quest’anno. In collaborazione con la maintenance and repair company Nayak-LM Germany GmbH, la formazione per meccanici aeronautici specializzati inizierà per la prima volta presso Eurowings Technik di Düsseldorf. Chiunque sia interessato a candidarsi per entrare nel mondo dell’aviazione può trovare maggiori informazioni sulle opportunità di carriera in Eurowings su: https://www.be-lufthansa.com/de/eurowings”, conclude Eurowings.

IAG CONFERMA IL NUOVO CHIEF FINANCIAL OFFICER – IAG informa: “Dopo l’annuncio del 15 ottobre 2021 (leggi anche qui), International Airlines Group (IAG) conferma che Nicholas Cadbury entrerà a far parte del Gruppo come Chief Financial Officer il 21 marzo 2022″.

EASYJET LANCIA UNA NUOVA CAMPAGNA DI RECLUTAMENTO PER PILOTI – Un genitore, un’ex ginnasta e un DJ sono i protagonisti di una nuova campagna di reclutamento easyJet. Per la prima volta dall’inizio della pandemia, easyJet riapre il suo pilot training programme. Per supportare le future opportunità di crescita, la compagnia aerea sta reclutando oltre 1.000 nuovi piloti nei prossimi cinque anni. La nuova campagna pubblicitaria, con la partecipazione di multi-talented, real-life easyJet pilots, mira a evidenziare che tutti hanno il potenziale per trasformare le proprie capacità e passioni nel diventare un pilota di linea. Johan Lundgren, CEO di easyJet, ha dichiarato: “Siamo lieti di riaprire nuovamente il nostro pilot training programme per la prima volta dall’inizio della pandemia, che ci vedrà reclutare oltre 1.000 nuovi piloti nei prossimi anni. easyJet ha a lungo sostenuto una maggiore diversità in cockpit e questa serie di annunci mira ad evidenziare la straordinaria ampiezza di competenze dei nostri piloti e mostrare che i piloti possono essere trovati in tutti i ceti sociali, nel tentativo di attrarre candidati più diversi”. Dal lancio dell’iniziativa Amy Johnson della compagnia aerea nel 2015, easyJet ha quasi raddoppiato il numero di piloti donne nei suoi ranghi. La campagna verrà lanciata sui canali social di easyJet nel Regno Unito e in Europa. Gli aspiranti piloti possono saperne di più e candidarsi tramite becomeapilot.easyJet.com.

QANTAS AMPLIA IL PILOT TRAINING CON LA NUOVA SIMULATOR FACILITY A BRISBANE – Qantas ha aperto una nuova pilot training facility presso Brisbane Airport, con la capacità di addestrare fino a 900 piloti all’anno. Adiacente all’aeroporto di Brisbane, il Qantas Group Flight Training Centre ospita quattro simulatori all’avanguardia – Boeing 737, 767F, 787 Dreamliner e Dash-8 Q400 – oltre a un Q400 flight training device, tutti utilizzati dai piloti per completare le loro quattro sessioni annuali di simulator training e specialised training quando si passa a un nuovo tipo di aeromobile. I simulatori sono stati trasferiti da Sydney per far posto a un grande progetto stradale e sono stati smantellati, trasportati su strada e reinstallati nel nuovo centro di Brisbane. Con la maggior parte dei piloti Qantas con base nei tre stati orientali, il Brisbane centre, insieme alle strutture ampliate a Melbourne e a un nuovo flight training centre da sviluppare a Sydney, fornirà notevoli risparmi attraverso l’addestramento dei piloti presso la loro base. La struttura di Brisbane fornirà addestramento ricorrente agli oltre 500 piloti della compagnia aerea con base nel Queensland, ai piloti di altri stati e a molti dei nuovi piloti che si uniranno a Qantas Group negli anni a venire. La struttura ha anche una dimensione commerciale e sarà aperta ad altre compagnie aeree nella regione dell’Asia – Pacifico. Il CEO di Qantas Group, Alan Joyce, ha affermato: “Il training è una parte fondamentale della nostra attività e la nuova Brisbane Simulator Facility giocherà un ruolo chiave nell’aiutarci a mantenere i più alti standard. Avere simulatori a Brisbane è un’ottima notizia per i nostri piloti con base nel Queensland ed è un chiaro voto di fiducia nel futuro a lungo termine dell’aviazione in questo paese, nonostante le sfide che abbiamo affrontato di recente. Abbiamo una Pilot Training Academy a Toowoomba che fornisce una pipeline di piloti a Qantas Group e ad altre compagnie aeree, e alcuni si sono già assicurati posizioni di pilota con QantasLink. Completeranno la simulator phase del loro training program presso la nuova struttura nel Queensland”.

NUOVA PARTNERSHIP TRA EASA E L’HELLENIC CIVIL AVIATION AUTHORITY (HCAA) – EASA accoglie con favore la firma del partnership agreement con l’Hellenic Civil Aviation Authority (HCAA). L’accordo di partnership, firmato dall’EASA executive director Patrick Ky e dal Governor of the HCAA, Dr. Christos Tsitouras, durante un evento di firma virtuale il 31 gennaio 2022, apre le porte a una più stretta cooperazione tra EASA e HCAA in aree come l’outsourcing di certification and oversight tasks. Facilita inoltre la nomina di esperti nazionali che lavorano per EASA o l’European repository of information on drones. EASA ha ora partnership agreement con 26 autorità competenti in tutta Europa per lavorare su un European Union Aviation safety system resiliente, efficiente e sostenibile.

SIMEST E DAC – DISTRETTO AEROSPAZIALE DELLA CAMPANIA – FIRMANO ACCORDO PER FAVORIRE L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ASSOCIATE AL DISTRETTO – SIMEST, società del Gruppo CDP che sostiene la crescita delle imprese italiane nel mondo, e il Distretto Tecnologico Aerospaziale della Campania (DAC) – consorzio che raggruppa 188 tra Grandi Imprese, Centri di Ricerca e PMI campane operative nel settore aerospaziale – hanno sottoscritto un accordo volto a sostenere i processi di internazionalizzazione delle imprese associate al DAC. La partnership, firmata da Mauro Alfonso, Amministratore Delegato di SIMEST, e da Luigi Carrino, Presidente del DAC, ha infatti l’obiettivo di potenziare la gamma di servizi messi a disposizione delle aziende al fine di fornire loro un efficace supporto operativo per la crescita sui mercati esteri. A tal fine, SIMEST e DAC si impegnano a individuare iniziative e progetti che possano essere supportati dagli strumenti finanziari di SIMEST e a offrire a tutte le realtà associate DAC assistenza qualificata e tempestiva nei programmi di crescita all’estero. Le imprese del distretto potranno quindi accedere alle tre linee di prodotto che SIMEST offre per lo sviluppo internazionale: finanziamenti per l’internazionalizzazione; supporto del credito alle esportazioni; partecipazione al capitale delle imprese. Nel corso dell’anno, saranno quindi organizzati eventi, appuntamenti e incontri ad hoc per illustrare tutte le opportunità di sviluppo internazionale e gli strumenti più efficaci per ogni singola tipologia di investimento.

NUOVO RICONOSCIMENTO PER DELTA CARGO – Dopo aver celebrato il suo 75° anniversario e aver celebrato il best revenue year della sua storia nel 2021, Delta Cargo è stata premiata come Domestic Airline of the Year dalla Airforwarders Association. Il premio è stato consegnato alla Air Cargo Conference di New Orleans martedì 18 gennaio. “Il nostro team Cargo di prim’ordine è emerso come innovatore del settore durante un periodo tumultuoso, mentre svolgeva un ruolo cruciale nella supply chain globale, poiché assicurava costantemente che i clienti potessero portare le loro spedizioni ovunque avessero bisogno di andare”, ha detto Rob Walpole, V.P. – Delta Cargo. “Questo è stato un grande anno per noi e, mentre continuiamo a crescere, sono fiducioso che continueremo a fornire lo stesso servizio migliore della categoria a tutti i nostri clienti”.

ROLLS-ROYCE NORTH AMERICA RICONOSCIUTA NEL 2022 CORPORATE EQUALITY INDEX – Rolls-Royce North America (RRNA) ha un forte impegno per una cultura inclusiva che consente a ciascuno dei suoi oltre 6.000 dipendenti di dare il meglio ogni giorno. Tale impegno è stato riconosciuto dalla Human Rights Campaign Foundation con un perfect score nel 2022 Corporate Equality Index (CEI), premier benchmarking survey and report della nazione sulle politiche e pratiche aziendali relative a LGBTQ+ workplace equality. Questo segna il quinto anno consecutivo in cui RRNA ha ottenuto un perfect score, insieme alla distinzione Best Place to Work. “Siamo orgogliosi di continuare a collaborare con la Human Rights Campaign Foundation per promuovere l’inclusione e l’uguaglianza per la comunità LGBTQ+”, ha affermato Summer Smith, RRNA People Director. “Rolls-Royce è fermamente impegnata in una cultura che valorizzi e rispetti tutte le persone, consentendo ai nostri dipendenti di portare il loro vero sé al lavoro ogni giorno”.