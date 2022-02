Boeing lancia il 777-8 Freighter, Qatar Airways sarà il launch customer

Boeing ha lanciato il nuovo 777-8 Freighter e ha ampliato le sue 777X and freighter families leader di mercato con un ordine per un massimo di 50 aeromobili da uno dei più grandi cargo carriers del mondo, Qatar Airways.

Qatar Airways sarà il cliente di lancio del 777-8 Freighter, con un ordine fermo per 34 aerei e opzioni per altri 16, un acquisto totale che varrebbe più di 20 miliardi di dollari agli attuali prezzi di listino e il più grande freighter commitment nella storia di Boeing in termini di valore. L’ordine supporta anche centinaia di fornitori statunitensi provenienti da 38 stati, sosterrà più di 35.000 posti di lavoro negli Stati Uniti e fornirà all’economia americana un impatto economico stimato annuo di 2,6 miliardi di dollari durante il periodo di consegna del contratto.

“Dotato della tecnologia avanzata della nuova famiglia 777X e delle performance comprovate del 777 Freighter leader di mercato, il 777-8 Freighter sarà il twin-engine freighter più grande, con il range più elevato e più capace del settore. Con una payload capacity quasi identica al 747-400 Freighter e un miglioramento del 25% in termini di efficienza nei consumi, emissioni e costi operativi, il 777-8 Freighter consentirà un’attività più sostenibile e redditizia per gli operatori”, afferma Boeing.

Alla White House, il Commerce Secretary Gina Raimondo, His Excellency Ambassador Sheikh Mishaal bin Hamad Al Thani, il Director of the White House National Economic Council Brian Deese e il Boeing President and CEO Dave Calhoun si sono uniti alla firma formale del Boeing Commercial Airplanes President and CEO, Stan Deal e del Qatar Airways Group Chief Executive, His Excellency Mr. Akbar Al Baker, che ha riaffermato l’impegno della compagnia aerea nei confronti della famiglia 777X con il record-breaking 777-8 Freighter deal. La prima consegna del nuovo freighter è prevista per il 2027.

“Boeing ha una lunga storia nella costruzione di market-leading freighter aircraft e Qatar Airways è onorata di avere l’opportunità di essere il cliente di lancio del 777-8 Freighter, un aeromobile che non solo ci consentirà di migliorare ulteriormente la nostra offerta di prodotti per i nostri clienti, ma ci aiuterà anche a raggiungere i nostri obiettivi per offrire un futuro sostenibile alla nostra attività”, ha affermato Akbar Al Baker. “Oggi è un grande giorno nel rapporto sempre più forte e stabile tra Qatar Airways e Boeing. Sicuramente spingiamo Boeing al massimo per soddisfare le nostre aspettative e il team Boeing si impegna costantemente per soddisfarle e superarle, dandoci l’opportunità di essere qui oggi per lanciare il nuovo freighter aircraft più significativo per una generazione”.

“Siamo lieti di lanciare il prossimo grande cargo airplane di Boeing, il 777-8 Freighter, con Qatar Airways, uno dei più grandi vettori cargo del mondo e nostro partner da quando la compagnia aerea ha iniziato le operazioni quasi 30 anni fa”, ha affermato Deal. “Il nostro team è pronto a creare un aeroplano che servirà bene per molti decenni. La scelta di Qatar Airways dell’efficiente 777-8 Freighter è una testimonianza del nostro impegno a fornire ai freighter capacità, affidabilità ed efficienza leader di mercato”.

“Siamo orgogliosi che il 90% della dedicated freighter capacity globale sia composta da aeroplani Boeing. Con le supply chain globali sotto pressione e l’elevata domanda per l’e-commerce, le performance e le capacità della flotta sono più importanti che mai”, ha aggiunto Deal.

“Boeing sta progettando il 777-8 Freighter, l’ultimo membro della famiglia 777X, per massimizzare l’efficienza e le performance ambientali. La famiglia widebody presenta miglioramenti dell’engineering design e tecnologie innovative, tra cui una nuova ala composita in fibra di carbonio e nuovi motori a basso consumo di carburante. Con un range di 4.410 miglia nautiche (8.167 km), il 777-8 Freighter ha un maximum structural payload di 118 tonnellate, consentendo ai clienti di effettuare meno stop e di ridurre le tasse di atterraggio sulle rotte a lungo raggio.

Boeing costruirà il 777-8 Freighter nella sua fabbrica di Everett, nello Stato di Washington. L’azienda ha investito oltre 1 miliardo di dollari nel sito di Everett per supportare la produzione del 777X e sostenere migliaia di posti di lavoro locali per i decenni a venire”, prosegue Boeing.

Come parte dell’accordo odierno, Qatar Airways convertirà 20 dei suoi 60 777X family orders nel 777-8 Freighter.

Qatar Airways ordina anche due attuali 777 Freighter

Qatar Airways sta inoltre ordinando due attuali 777 Freighter, il cargo Boeing più venduto di tutti i tempi, per sfruttare il vivace air cargo market. I clienti di tutto il mondo hanno ordinato più di 300 777 Freighter dall’inizio del programma nel 2005.

Memorandum of Understanding fino a 50 737-10

Boeing e Qatar Airways hanno anche firmato un Memorandum of Understanding per un firm order di 25 aeromobili 737-10 e diritti di acquisto per 25 aeromobili aggiuntivi. Il valore totale di questo 737-10 commitment è di quasi 7 miliardi di dollari agli attuali prezzi di listino.

“Modello più grande della famiglia MAX, il 737-10 può ospitare fino a 230 passeggeri in una configurazione a classe singola e può volare fino a 3.300 miglia. Il fuel-efficient jet può coprire il 99% delle single-aisle routes in tutto il mondo”, afferma Boeing.

“Qatar Airways non vede l’ora di aggiungere il 737-10 alla sua flotta, con questa nuova variante del 737 ideale per il nostro short-haul network, offrendoci l’opportunità di migliorare ulteriormente l’offerta di prodotti per i nostri clienti, modernizzare la nostra flotta e utilizzare gli aeromobili più efficienti della categoria”, ha affermato Akbar Al Baker.

“Il più grande membro della famiglia 737, il 737-10 è un aeroplano che offre maggiore capacità, maggiore efficienza nei consumi e la migliore economia per posto di qualsiasi single-aisle airplane”, ha affermato Deal. “Siamo orgogliosi della nostra partnership con Qatar Airways e onorati che questa compagnia aerea di livello mondiale continui a riporre fiducia nel nostro team Boeing”.

Vettore internazionale con una flotta passeggeri che comprende Boeing 777 e 787 Dreamliner e una flotta cargo all-Boeing di 747 e 777 Freighter, Qatar Airways serve più di 140 key business and leisure destinations in tutto il mondo.

(Ufficio Stampa Boeing – Qatar Airways – Photo Credits: Boeing – Qatar Airways)