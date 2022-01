Ryanair riporta una perdita nel terzo trimestre di 96 milioni di euro

Ryanair Holdings ha registrato una Q3 Net Loss di €96 milioni, rispetto a una Q3 loss lo scorso anno di €321 milioni. Durante questo periodo di 3 mesi la compagnia ha trasportato 31,1 milioni di passeggeri (8,1 milioni nello stesso periodo dello scorso anno, +286%). Il load factor si è attestato all’84% (70% lo scorso anno). I ricavi nel Q3 sono pari a 1,47 miliardi di euro (0,34 miliardi di euro nello stesso periodo dello scorso anno, +331%).

Michael O’Leary di Ryanair afferma: “Nei prossimi 5 anni il nostro traffico aumenterà del 50% a 225m p.a. Questa crescita sarà realizzata con una flotta di nuovi velivoli B737 “Gamechanger”, che offrono il 4% di posti in più, ma consumano il 16% in meno di carburante e riducono le emissioni acustiche del 40%.

Il nostro lavoro con l’UE, i fornitori di carburante e i produttori di aeromobili per accelerare la fornitura di Sustainable Aviation Fuel (SAF) continua, in collaborazione con il Trinity College di Dublino. Ryanair spera di alimentare il 12,5% dei nostri voli utilizzando SAF entro il 2030. Ryanair mira a ridurre le emissioni di CO2 per passeggero/km del 10% a meno di 60 grammi entro il 2030. Stiamo lavorando con A4E e la Commissione europea per accelerare la riforma del Single European Sky, per ridurre al minimo i ritardi ATC. Nel terzo trimestre Ryanair ha pubblicato il rapporto sulla sostenibilità “Aviation with Purpose” che mette in evidenza gli ambiziosi obiettivi ambientali e sociali nei prossimi anni e traccia il percorso di Ryanair verso net carbon zero entro il 2050″.

“Lo scorso ottobre Ryanair ha investito 50 milioni di euro in un Aviation Skills Training Centre a Dublino e prevediamo di investire oltre 100 milioni di euro in altri 2 centri di formazione con competenze elevate (uno possibilmente in Spagna/Portogallo e uno nella CEE) durante questo periodo. Per facilitare questa crescita, Ryanair ha recentemente ordinato fino a 8 CAE full flight simulators (per un valore di oltre 80 milioni di dollari). Il primo di questi nuovi simulatori verrà consegnato nel FY23.

Dopo il successo del nostro primo Customer Panel meeting a settembre, il panel si riunirà nuovamente a Madrid in primavera. Abbiamo implementato molti di questi suggerimenti dei clienti, tra cui un servizio Day of Travel nell’app Ryanair per assistere i clienti con aggiornamenti in tempo reale in ogni fase del loro viaggio Ryanair, un nuovo portafoglio Ryanair per rimborsi rapidi e un hub self-service online”, prosegue Michael O’Leary.

“Abbiamo registrato un forte rimbalzo del traffico nel secondo trimestre (trimestre di settembre) dopo l’allentamento delle restrizioni di viaggio nell’UE. Il terzo trimestre è iniziato bene. La load active/yield passive recovery strategy di Ryanair ha visto il traffico di ottobre aumentare a 11,3 milioni (load factor dell’84%). Il nostro load factor di novembre è migliorato all’86% (10,2 milioni di ospiti), sebbene a tariffe inferiori. L’improvvisa comparsa della variante Omicron (fine novembre) ha costretto molti governi europei a reimporre le restrizioni di viaggio, il che ha notevolmente indebolito le prenotazioni durante il picco. Di conseguenza, il traffico di dicembre è rallentato a soli 9,5 milioni (con un load factor dell’81%), ben al di sotto dell’obiettivo previsto di 11 milioni di ospiti. La capacità di gennaio è stata ridotta del 33% il 22 dicembre, il che ha abbassato l’obiettivo di traffico di gennaio da 10 milioni a un numero compreso tra 6 e 7 milioni di clienti. Ci auguriamo che il lancio di vaccini di richiamo in tutta Europa nelle ultime settimane e la crescente evidenza che Omicron è meno virulenta di altre varianti consentiranno ai governi UE di rimuovere le restrizioni di viaggio e ripristinare la fiducia dei consumatori nei viaggi aerei all’interno dell’UE con largo anticipo rispetto a Pasqua e al picco S.22.

Negli ultimi 9 mesi il nostro team di sviluppo delle rotte ha continuato a lavorare con partner aeroportuali per negoziare costi aeroportuali inferiori, incentivi per il recupero e accordi di crescita. Oltre a 15 nuove basi (Agadir, Billund, Chania, Corfù, Cork, Madeira, Newcastle, Norimberga, Riga, Stoccolma, Venezia (Marco-Polo), Venezia (Treviso), Torino, Zara e Zagabria), sono state annunciate 720 nuove rotte e sono stati estesi low-cost long term growth deals a Stansted (fino al 2028), Bergamo (2028), Manchester (2028), East Midlands (2028) e Charleroi (2030). Il nostro Gruppo ha raddoppiato la sua capacità a Roma (FCO), Lisbona, Vienna e baseremo un record di 33 velivoli a Dublino per S.22. Purtroppo, la nostra base di 5 aeromobili a Francoforte sul Meno chiuderà a marzo poiché gli aumenti dei prezzi di Francoforte l’hanno resa incapace di competere con i numerosi aeroporti low cost in Europa e Germania (Norimberga) che cercano di accelerare la ripresa e la crescita del traffico.

Fino alla fine del terzo trimestre, Ryanair ha preso in consegna 41 aeromobili B737-8200 “Gamechanger” e speriamo di avere oltre 65 nuovi aeromobili nella nostra flotta per il picco S.22 quando la nostra capacità sarà ca. il 114% dei livelli S.19 (pre-Covid)”, prosegue Michael O’Leary.

“I Q3 scheduled revenues sono aumentati del 345% a 0,79 miliardi di euro, grazie alla forte ripresa del traffico da 8,1 a 31,1 milioni di ospiti (con un load factor dell’84%). Gli ancillary revenue hanno prodotto una solida performance, generando €22 per passeggero (+8%), poiché gli ospiti scelgono l’imbarco prioritario e il posto riservato. I ricavi totali sono aumentati di oltre il 330%, a 1,47 miliardi di euro nel terzo trimestre.

Mentre i settori sono più che raddoppiati (+220%) e il traffico è aumentato del 286%, i costi operativi sono aumentati solo del 136% a 1,59 miliardi di euro, trainati principalmente da costi variabili inferiori e un migliore consumo di carburante con l’ingresso di più Gamechanger in flotta (compensata dal maggior costo del carburante degli aerei). I costi inferiori, insieme all’aumento dei load factor, hanno visto il costo unitario per passeggero nel terzo trimestre (combustibile escluso) ridotto a €32, una prestazione eccellente. I nostri requisiti di carburante sono quasi completamente coperti per il Q4 FY22.

Il bilancio di Ryanair è uno dei più forti del settore con un rating creditizio BBB (stabile) (S&P e Fitch), quasi 3 miliardi di euro in contanti (al 31 dicembre) e il 90% della nostra flotta B737 libera. Ad ottobre il Gruppo ha rimborsato l’UK CCFF £600m loan con 5 mesi di anticipo. Durante la crisi Covid, l’indebitamento netto è salito a oltre 2 miliardi di euro. Abbiamo in programma di ridurre questo debito netto a zero il più rapidamente possibile nei prossimi 2 anni. La solidità del bilancio di Ryanair assicura che il Gruppo sia ben pronto per capitalizzare rapidamente le numerose opportunità di crescita esistenti in Europa nella ripresa post Covid-19 nel 2022 e nel 2023.

L’outlook per il resto del FY22 è estremamente incerto. Come annunciato il 22 dicembre, la nostra capacità di gennaio è stata ridotta del 33%. Sebbene le prenotazioni recenti siano migliorate, in seguito all’allentamento delle restrizioni di viaggio, la curva delle prenotazioni rimane molto in ritardo e ravvicinata, quindi il traffico del quarto trimestre richiede un significativo stimolo a prezzi più bassi per recuperare rapidamente i load factor che hanno subito forti cali a causa di Omicron. Le previsioni di traffico per l’intero anno di Ryanair rimangono invariate a poco meno di 100 milioni di passeggeri, ma a causa dell’incertezza per il Covid, la FY22 net loss guidance rimane all’interno di un intervallo più ampio del normale compreso tra €250 e €450 milioni. Questo risultato è estremamente sensibile a qualsiasi ulteriore flusso di notizie positivo o negativo sul Covid”, conclude Michael O’Leary.

