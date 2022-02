Qatar Airways firma ordine per i motori GE9X che equipaggeranno i Boeing 777-8 Freighter

Qatar Airways ha annunciato oggi un nuovo ordine per i motori GE9X nell’ambito del suo global launch order fino a un massimo di 50 Boeing 777-8 Freighter (leggi anche qui). L’impegno include 30 motori GE9X e quattro motori GE90-115B, oltre ai servizi GE TrueChoice™. Questo ordine è in coordinamento con l’accordo di Qatar Airways per 34 firm 777-8 orders, con ulteriori 16 purchase right options e un ordine aggiuntivo per due Boeing 777 Freighter.

Il valore totale dell’ordine con GE è di oltre 6,8 miliardi di dollari USA, inclusi spare engines e un TrueChoice™ services agreement per coprire maintenance, repair and overhaul (MRO) dei motori.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Con il nostro status di più grande air freight carrier al mondo, Qatar Airways ha piani ambiziosi per il futuro delle sue operazioni cargo. In qualità di operatori della famiglia Boeing 777, incluso il global launch customer del velivolo Boeing 777-8 Freighter, siamo lieti di avere GE come nostro partner e questi contratti per i motori GE cementano ulteriormente la forte relazione tra Qatar Airways e GE. Siamo fiduciosi che l’attenzione di Qatar Airways per guidare verso un futuro sostenibile sarà supportata dall’efficienza dei motori GE9X”.

“GE Aviation ha una grande storia e una comprovata esperienza nel fornire freighter-dedicated aircraft”, afferma il GE Aviation CEO, John Slattery. “Siamo orgogliosi di continuare a costruire il nostro rapporto con Qatar Airways e di svolgere un ruolo significativo nella loro crescita con questo ordine per Boeing 777-8 Freighter e 777 Freighter”.

“Il motore GE9X aiuta a soddisfare l’impegno di GE Aviation per un’industria aeronautica più sostenibile introducendo le ultime generazioni di heat-resistant Ceramic Matrix Composites materials, additively-manufactured parts e lean burn combustion, che aiutano a migliorare la fuel efficiency. È il turbofan più potente ed efficiente in termini di consumo di carburante al mondo. Il GE9X offre le emissioni di NOx più basse della sua classe ed è il motore GE più silenzioso mai prodotto. Come tutti i motori commerciali GE, sia il GE9X che il GE90 sono compatibili con qualsiasi approved Sustainable Aviation Fuel (SAF).

Incorporando una suite di propulsion technologies esclusive di GE, il GE9X offre uno specific fuel consumption fino al 10% inferiore rispetto al motore che sostituisce. Si basa sull’eredità del pionieristico motore GE90 e offre una combinazione di potenza ed efficienza senza pari nel freighter market.

GE Aviation ha equipaggiato le operazioni cargo essenziali in tutto il mondo per decenni, inclusa la Boeing line di dedicated freighters. Questa eredità continua con il nuovissimo Boeing, il 777-8 Freighter, dotato esclusivamente di motori GE9X”, afferma GE Aviation.

La GE90 engine family è il propulsore esclusivo degli aerei Boeing 777-300ER, 777-200LR e 777 Freighter. Dalla sua entrata in servizio nel 1995, il motore GE90 ha accumulato oltre 108 milioni di ore di volo ed è stato tra i più affidabili del settore con un world class dispatch reliability rate del 99,98%.

IHI Corporation, Safran Aircraft Engines, Safran Aero Boosters e MTU Aero Engines AG partecipano al GE9X engine program.

(Ufficio Stampa GE Aviation – Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)