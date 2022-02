News Brevi – 03.02.2022

AIR EUROPA RIPRISTINA I COLLEGAMENTI VERSO CORDOBA – Air Europa ha ripreso i collegamenti verso Cordoba con quattro frequenze settimanali che nel corso dell’anno saliranno a sei, ripristinando la capacità operativa ai livelli pre-pandemia. I voli decolleranno alle 23h45 dall’aeroporto Adolfo Suarez di Madrid Barajas e, dopo uno scalo nella capitale del Paraguay, Asuncion, atterreranno all’aeroporto internazionale di Cordoba alle 10h40 ora locale. Le partenze sono programmate da Madrid il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica; i collegamenti di ritorno saranno operati il lunedì, martedì, giovedì e sabato con partenza alle 16h50 (ora locale) e con arrivo all’aeroporto di Barajas alle 11h15 il giorno successivo. Air Europa, attraverso un accordo di codeshare con Aerolineas Argentinas, collega Cordoba anche alle città argentine di Salta, Bariloche e Ushuaia.

CYBER SECURITY: ALLIEVI ACCADEMIA AERONAUTICA SI ADDESTRANO INSIEME AD ESPERTI DI LEONARDO – Si è conclusa nei giorni scorsi la riproposizione della “CyberShield”, evento esercitativo che Leonardo aveva già condotto a partire dal 2018 per alcuni suoi customers. All’attività, tesa ad incrementare la sensibilità e la conoscenza nell’ambito della cyber-security, hanno potuto partecipare – in modalità stand-alone – anche un gruppo di allievi dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli appartenenti alla Air Force Hackademy, unità addestrativa dell’Istituto di Formazione AM che si sta preparando per prendere parte all’edizione 2022 della Cyber Challenge organizzata dal Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica (CINI). L’attività si è basata su una serie di challenge, presentate nella consueta modalità CTF (capture the flag), connesse da una story-board che ha permesso agli allievi di utilizzare e sperimentare l’utilizzo di diverse tipologie di tecniche, con l’intento di individuare e sfruttare le vulnerabilità presenti nei sistemi. Ai partecipanti è stata così data la possibilità di fare esperienza nell’ambito di uno scenario pienamente realistico e che mette insieme i domini ICT e dell’aerospazio. L’esercitazione è stata strutturata in tre fasi: un kick-off meeting, tenutosi il 15 novembre scorso; una riunione di mid-term; il wrap-up a conclusione dell’attività. Durante tutte le fasi di preparazione, conduzione ed analisi dell’evento, i frequentatori dell’Air Force Hackademy hanno avuto la possibilità di interagire e ricevere supporto “a distanza” dal personale della Divisione Cyber Security di Leonardo (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IBERIA AIRPORT SERVICES IN RIPRESA NEL 2021 – Iberia Airport Services, la divisione di Iberia che fornisce servizi a oltre 150 compagnie in 29 aeroporti spagnoli, ha servito 46,8 milioni di clienti nel 2021. Questa cifra rappresenta il 59,6% in più rispetto al 2020, il che mostra la graduale ripresa del settore. Una delle più grandi pietre miliari di Iberia Airport Services nell’ultimo anno è stato il suo notevole contributo in modo che Vueling, che serve a Barcellona, si sia posizionata come la compagnia aerea low cost più puntuale in Europa secondo Cirium e El Prat tra i primi 5 aeroporti europei con la più alta percentuale di voli puntuali. Iberia Airport Services ha una quota di mercato del 70% a Barcellona e, oltre a Vueling, serve altre 30 compagnie clienti. José Luis de Luna, direttore di Iberia Airports, ha sottolineato: “Il 2021 è stato un anno complicato, segnato dalle restrizioni, che si sono riflesse nelle nostre cifre. Queste sono ancora inferiori al 2019, ma indicano un miglioramento significativo rispetto al 2020. Siamo orgogliosi che oltre il 90% delle compagnie aeree che hanno iniziato ad operare in Spagna nel 2021 hanno scelto Iberia Airport Services come fornitore di servizi di assistenza. In questo anno molto difficile, infatti, abbiamo ottenuto 10 nuovi clienti e abbiamo rinnovato il nostro rapporto con altre nove compagnie aeree”. Nel 2021 Iberia Airport Service ha fornito servizio a 199.038 aeromobili, il 43,8% in più rispetto al 2020, e ha gestito 32,9 milioni di bagagli, l’81,4% in più rispetto al 2020. Nel 2021 ha movimentato oltre 328.600 tonnellate di merci, il 32% in più rispetto al 2020.

IATA: PARTNERSHIP CON LA CARLETON UNIVERSITY SU PROGRAMMI ACCADEMICI – L’International Air Transport Association (IATA) sta collaborando con la School of Public Policy and Administration (SPPA) della Carleton University a Ottawa, Canada, per lanciare un Professional Certificate in Air Transport Principles and Policy. L’online, instructor-led program è rivolto sia ai responsabili delle politiche pubbliche che ai professionisti dell’aviazione e sarà erogato tramite il Transportation Policy and Innovation Center (TPIC) della scuola. L’obiettivo è fornire ai professionisti dell’aviazione e del settore pubblico una migliore comprensione della complessità sia del settore del trasporto aereo che del processo di definizione delle politiche pubbliche. Grazie a questa maggiore conoscenza, i professionisti dell’aviazione acquisiranno importanti informazioni sul processo decisionale dei governi, mentre i dipendenti del settore pubblico otterranno maggiore chiarezza su come opera l’industria aeronautica e su come le loro decisioni influiscono su questo importante settore. “Raggiungere una migliore comprensione tra il settore pubblico e quello privato è essenziale per garantire operazioni sostenibili in un settore complesso come quello dell’aviazione, soprattutto in un momento di crisi. La collaborazione con la Carleton University ci consente di offrire una soluzione accademica per migliorare la comprensione e la collaborazione tra i responsabili politici e l’industria aeronautica, consentendo di essere meglio preparati per le sfide future, sia in Canada che in tutto il mondo”, ha affermato Frederic Leger, IATA’s Senior Vice President for Commercial Products and Services.

QATAR AIRWAYS CELEBRA 10 ANNI DI VOLI PER TIBLISI E BAKU – Qatar Airways celebra 10 anni di successi nell’operare voli diretti tra Doha e Tbilisi, Georgia, e Baku, Azerbaigian. Akbar al-Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Siamo lieti di offrire ai passeggeri l’opportunità di esplorare i gioielli nascosti ricchi di cultura in Europa. Siamo inoltre lieti di offrire ai passeggeri dalla Georgia e dall’Azerbaigian una connettività senza interruzioni verso più di 140 destinazioni in tutto il mondo tramite il miglior aeroporto del mondo, l’Hamad International Airport. Che stiano viaggiando per piacere o per affari, i passeggeri possono godere di un servizio ineguagliabile”. “Il vettore nazionale dello Stato del Qatar continua a ricostruire la propria rete, che attualmente conta oltre 140 destinazioni. Con l’aggiunta di più frequenze agli hub chiave, Qatar Airways offre una connettività notevole ai passeggeri, con molte destinazioni in Asia, Africa e Americhe via Doha. Qatar Airways continua a offrire ai passeggeri opzioni di prenotazione flessibili con modifiche illimitate della data e rimborsi gratuiti per i viaggi completati entro il 30 settembre 2022. L’ultimo miglioramento della compagnia aerea alla sua politica di prenotazione flessibile leader del settore è stato progettato per indurre fiducia e continuare a fornire ai clienti tranquillità, in modo che possano cambiare facilmente i loro piani”, afferma Qatar Airways.

IATA: STATEMENT SULLA EUACA REVISED SLOT GUIDANCE – L’International Air Transport Association (IATA) ha accolto favorevolmente la guidance aggiornata dell’European Airport Coordinators Association (EUACA). Ciò dovrebbe prevedere un’applicazione più armonizzata delle Justified-Non-Use-of-Slots (JNUS) provisions, che sarebbe anch’essa accolta favorevolmente. “Due elementi della guidance sono particolarmente utili. Allineamento: le linee guida mirano a una maggiore coerenza nell’applicazione di JNUS incoraggiando i coordinatori alle due estremità delle rotte in questione ad arrivare a una posizione allineata e con procedure allineate. Trasparenza: EUACA riconosce il valore di fornire informazioni tempestive e accurate alle compagnie aeree sulla gestione delle richieste JNUS e la necessità di un approccio sicuro, supportando così il processo di pianificazione”, afferma IATA. “L’EUACA, con il supporto della Commissione Europea, ha fornito una guidance aggiornata per la gestione delle JNUS exemptions in un mercato e in un ambiente operativo che rimane imprevedibile. Attendiamo con impazienza che la guidance sia utilizzata dai coordinatori e rimaniamo fiduciosi che la flessibilità necessaria per garantire che gli airline networks non siano penalizzati per circostanze al di fuori del loro controllo venga applicata pragmaticamente. L’applicazione della guidance in linea con lo spirito con cui l’industria l’ha sostenuta sarà un passo avanti, sia per sostenere la connettività aerea europea fondamentale, sia per livellare il campo di gioco con le giurisdizioni che hanno riconosciuto la necessità di piena flessibilità”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

DELTA PROSEGUE A GESTIRE IL METEO INVERNALE NEGLI STATI UNITI – Delta informa: “Poiché un altro sistema meteorologico invernale dovrebbe avere un impatto su quasi la metà degli Stati Uniti continentali per il resto della settimana, Delta prevede di cancellare circa 200 voli Delta Mainline e Delta Connection al giorno mercoledì e giovedì. I team Delta all’interno dell’Operations and Customer Center della compagnia aerea continuano a monitorare e valutare i potenziali impatti futuri. I meteorologi interni di Delta stanno rivedendo e condividendo attivamente previsioni meteorologiche aggiornate con altri membri dell’OCC mentre prendono decisioni su cancellazioni proattive per i voli nei giorni a venire. Delta attualmente ha attive quattro weather waivers per i clienti: Stati Uniti nordorientali e Toronto; South Central Plains, Texas; Midwest and Great Lakes region; Rocky Mountain region”.

ETIHAD GUEST: INIZIATIVA PER LA SOSTENIBILITA’ – Etihad Guest e First Abu Dhabi Bank (FAB), in collaborazione con Visa, leader mondiale nei pagamenti digitali, lanceranno una sustainably-focused Visa credit card. La carta premierà gli acquirenti per aver fatto scelte sostenibili nelle loro abitudini di spesa quotidiane. Introdurrà una serie di vantaggi incentrati sulla sostenibilità che ricompenseranno i membri per aver fatto scelte sostenibili e forniranno opzioni per compensare le emissioni per le loro spese. Etihad è la prima compagnia aerea della regione a premiare i frequent flyer per essere più sostenibili in volo e a terra.