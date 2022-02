Airbus, Air France-KLM, ATR, Dassault Aviation, Groupe ADP, Safran e Thales accolgono con favore la Declaration of Toulouse

I leader europei del settore Airbus, Air France-KLM, ATR, Dassault Aviation, Groupe ADP, Safran e Thales accolgono con favore la dichiarazione realizzata a Tolosa dalla European Commission e dagli Stati membri sotto la Presidenza francese dell’UE.

“Insieme:

– Accogliamo con favore l’impegno della Commissione europea e degli Stati membri a collaborare con l’industria aeronautica europea per ottenere la decarbonizzazione del settore entro il 2050 in linea con la Destination 2050 roadmap.

– Continueremo a investire nella maturazione, sviluppo e implementazione delle tecnologie di decarbonizzazione – in particolare operazioni, next-generation aircraft and engines, Sustainable Aviation Fuels (SAF) and synthetic fuels – e faremo affidamento alle istituzioni per sostenere lo sviluppo e la diffusione di innovazioni, in particolare attraverso comprovati public-private research partnership instruments (come Clean Aviation, SESAR e CORAC), nonché adeguate politiche di supporto per accelerare il rinnovo della flotta e l’incorporazione dei SAF in condizioni economiche praticabili per tutte le parti interessate.

– Esortiamo la European Commission ad attuare il lancio di alleanze industriali che saranno fondamentali per allineare l’intero ecosistema attorno a questa ambizione comune, in particolare la Renewable and Low-Carbon Fuels Value Chain Industrial Alliance, l’Alliance for Zero Emission Aviation e l’European Raw Materials Alliance.

– Accogliamo inoltre con favore l’invito a tutti i partner in tutto il mondo a collaborare per l’adozione alla 41st ICAO Assembly di un ambizioso long-term aspirational goal (LTAG) per l’aviazione internazionale.

– Chiediamo che gli impegni assunti dalla European Union siano adottati a livello globale per accelerare la decarbonizzazione della nostra industria. Nel frattempo, esortiamo l’European Union ad attuare meccanismi per garantire condizioni di parità ed evitare qualsiasi rilocalizzazione delle emissioni di carbonio legata alla distorsione della concorrenza tra le parti interessate all’interno dell’ecosistema dell’aviazione globale”, afferma il comunicato congiunto.

“Questa dichiarazione comune evidenzia la volontà di stabilire una mappa europea che definisca i volumi di biomass deposit disponibili per la produzione di SAF, nonché le capacità di produzione di combustibili sintetici. Richiede una migliore ricerca sulle tecnologie aeronautiche dirompenti (aeromobili, motori), l’attuazione di meccanismi normativi per facilitare la sostituzione degli aeromobili e il proseguimento di iniziative per ottimizzare le rotte e il consumo di carburante.

Con questa dichiarazione storica, l’Europa diventa la prima regione al mondo ad aver raggiunto un accordo tra le autorità pubbliche e le parti interessate private su un’ampia piattaforma di decarbonizzazione dell’aviazione. Airbus, ATR, Air France-KLM, Dassault Aviation, Groupe ADP, Safran e Thales confermano il loro impegno per un approccio collettivo per affrontare le sfide di una transizione verso un’aviazione sostenibile”, conclude il comunicato.

(Ufficio Stampa Airbus)