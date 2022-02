British Airways introduce miglioramenti per i clienti, a terra e in volo

Come parte del suo impegno per creare un’esperienza premium per i suoi clienti, British Airways offrirà una serie di miglioramenti, sia a terra che in volo.

“La compagnia aerea ha collaborato con i suoi esperti fornitori di servizi di catering per introdurre nuovi menu a base vegetale, incluso un hamburger. I nuovi menu verranno inizialmente distribuiti nelle lounge di Heathrow della compagnia aerea, prima di apparire nei menu delle lounge statunitensi. British Airways si impegna a migliorare la scelta, a offrire qualcosa per tutti mentre sostiene i produttori e le imprese locali.

Come parte del suo impegno per la sostenibilità, i clienti delle lounge di Heathrow della compagnia noteranno nuove water stations. Continuano anche i lavori per rimuovere la plastica monouso in tutta la compagnia aerea e tutte le bottiglie d’acqua di plastica nelle lounge di Heathrow vengono sostituite con vetro, che sarà distribuito nelle lounge in UK nel prossimo mese. I clienti nelle lounge possono anche continuare a ordinare cibo utilizzando il proprio dispositivo mobile direttamente al tavolo, un’iniziativa introdotta da British Airways durante la pandemia Covid-19, che ha deciso di mantenere.

Dal prossimo mese la compagnia aerea passerà alla fase successiva della sua esperienza culinaria; un servizio più simile a quello che i clienti avrebbero sperimentato prima della pandemia. I clienti che viaggiano nella cabina Club Europe della compagnia aerea possono aspettarsi un servizio premium con nuovi menu e più opzioni. La compagnia sta anche lavorando alla fase successiva della sua proposta di catering a lungo raggio, con cambiamenti in arrivo”, afferma British Airways.

“Altrove, British Airways continuerà a esplorare come la tecnologia può migliorare il viaggio del cliente. La compagnia aerea introdurrà un nuovo sistema di tracciabilità dei bagagli, che consentirà ai clienti di tracciare il proprio bagaglio tramite telefono durante il viaggio. Dall’ingresso automatizzato nelle lounge alla nuova segnaletica digitale in tutto l’aeroporto, British Airways si concentra sul rendere il viaggio del cliente ancora più fluido e privo di stress.

I clienti possono anche aspettarsi alcune modifiche al check-in con banchi dedicati per i clienti World Traveller Plus e un programma Skyflyers reinventato per i bambini che viaggiano con la compagnia aerea”, prosegue la compagnia.

Tom Stevens, British Airways Director of Brand and Customer Experience, ha dichiarato: “Ci impegniamo a garantire una proposta premium per i nostri clienti durante il loro viaggio con noi e, quando lo facciamo, dobbiamo garantire che la sostenibilità sia al cuore di esso. Vogliamo creare una British Airways ancora migliore e sappiamo che dobbiamo continuare ad apportare modifiche all’esperienza cliente, con elementi come menu alternativi, riduzione della plastica e introduzione di nuove tecnologie per portarci dove vogliamo essere. Oltre a questi miglioramenti, stiamo anche procedendo rapidamente con alcune delle iniziative più grandi che abbiamo promesso ai nostri clienti, come il lancio del nostro pluripremiato business class seat, Club Suite”.

(Ufficio Stampa British Airways)