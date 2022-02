Emirates riprende a volare verso Casablanca e sigla un accordo per incrementare il turismo in Spagna

Emirates effettuerà un ritorno completo dei servizi passeggeri da e per Casablanca dall’8 febbraio. Il ritorno di Casablanca in Marocco segna un completo ripristino della rete africana pre-pandemia di Emirates, che include 21 città sparse in tutto il continente. I clienti che volano da e per Casablanca possono viaggiare in sicurezza con Emirates verso Dubai e usufruire di una serie di collegamenti verso Europa, Medio Oriente, Paesi del Golfo, Americhe e Asia occidentale.

Emirates opererà verso Casablanca con voli giornalieri utilizzando il suo Boeing 777-300ER. L’EK 751 partirà da Dubai alle 07:30, arrivando a Casablanca alle 13:15. L’EK 752 partirà da Casablanca alle 15:05, arrivando a Dubai alle 01:30 del giorno successivo.

I biglietti possono essere prenotati su emirates.com, l’App Emirates, gli uffici vendite della compagnia, le agenzie di viaggio e agenti di viaggio online.

Emirates continua ad essere leader nel settore, con prodotti e servizi innovativi. Recentemente ha implementato le sue iniziative di assistenza ai clienti con policy di prenotazione ancora più generose e flessibili, estese fino 31 marzo 2022, l’assicurazione sanitaria di viaggio COVID-19 e sta assistendo i clienti nel raccogliere miglia e livelli membership.

Mantenendo la salute e il benessere dei suoi passeggeri come priorità assoluta, Emirates ha introdotto una serie completa di misure di sicurezza in ogni fase di viaggio. La compagnia aerea ha anche recentemente introdotto la tecnologia contactless e aumentato le sue capacità di verifica digitale, per offrire ai propri clienti ancora più opportunità di utilizzare IATA Travel Pass, che ora può essere utilizzato in 50 aeroporti serviti da Emirates.

Emirates: accordo per incrementare il turismo in Spagna

Emirates ha firmato un Memorandum of Understanding (MoU) con Turespaña, l’Istituto spagnolo del turismo, per aiutare a promuovere il commercio e il turismo in Spagna.

Sheikh Majid Al Mualla, Divisional Senior Vice President, International Affairs at Emirates, ha dichiarato: “Emirates ha avviato operazioni in Spagna più di 12 anni fa e il paese rimane un mercato importante nella nostra rete globale. Siamo molto felici di esplorare iniziative reciprocamente vantaggiose che porteranno il turismo in Spagna e offriranno anche a Emirates maggiori opportunità di servire il mercato. Grazie ai nostri partner per il loro continuo supporto e non vediamo l’ora di continuare a far crescere la nostra partnership di lunga data”.

Miguel Angel Sanz, Director General Tourspain Madrid, ha dichiarato: “La Spagna e Emirates sono partner strategici per il recupero dei viaggi. La Spagna, uno dei paesi più visitati al mondo, ed Emirates, una delle principali compagnie aeree mondiali, lavoreranno insieme per migliorare la connettività e generare fiducia, fattori chiave per la ripresa”.

Daniel Rosado Bayon, Director Spain Tourism GCC & Iran, ha dichiarato: “Siamo felici di firmare questo MoU tra Emirates e Tourspain per collaborare ulteriormente al miglioramento della connettività con la Spagna. Stiamo iniziando a vedere una ripresa delle rotte verso la Spagna e abbiamo deciso di lavorare più a stretto contatto per promuovere la nostra eccezionale destinazione”.

In base all’accordo, Emirates e Turespaña esploreranno attività congiunte per guidare il turismo in Spagna, inclusi viaggi di familiarizzazione commerciale, workshop e campagne di marketing. Emirates ha lanciato operazioni per Madrid nel 2010, per Barcellona nel 2012 e da Dubai per Città del Messico, via Barcellona, nel 2019.

La compagnia aerea offre attualmente ai clienti 10 voli settimanali per Barcellona, inclusi 5 voli settimanali da Dubai a Città del Messico via Barcellona, e 9 voli settimanali a Madrid utilizzando l’A380.

I clienti possono anche accedere a destinazioni regionali popolari in tutto il paese tramite l’accordo interline della compagnia aerea con Vueling, Iberia Airlines e Air Europa. I passeggeri Emirates in viaggio verso Madrid e Barcellona possono anche collegarsi a più di 13 città grazie alla partnership della compagnia aerea con l’operatore ferroviario nazionale, Renfe.

