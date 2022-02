Lufthansa: le emissioni di CO2 possono ora essere compensate direttamente a bordo

Lufthansa ora offre ancora più opzioni per voli CO2 neutral: a partire da oggi, la compagnia aerea sta testando un nuovo servizio che consente ai passeggeri di compensare le emissioni di CO2 dei loro viaggi aerei direttamente a bordo. I passeggeri Lufthansa possono usufruire dell’offerta sui voli a corto e medio raggio con connettività Internet da e per Monaco di Baviera. La compagnia aerea di Lufthansa Group SWISS introdurrà l’offerta di test anche su aeromobili selezionati a lungo raggio.

La funzione viene visualizzata agli ospiti nel sistema di intrattenimento di bordo. Lì, possono scegliere come desiderano compensare le emissioni di CO2 del loro volo: tramite carburante per aviazione sostenibile prodotto da residui biogenici, tramite progetti di compensazione del carbonio di alta qualità gestiti dall’organizzazione senza scopo di lucro myclimate o tramite un combinazione di entrambe le opzioni. I passeggeri possono utilizzare il servizio gratuitamente tramite in-flight Internet sui propri dispositivi mobili. Nella nuova applicazione, i passeggeri possono vedere direttamente quanti passeggeri hanno già compensato le emissioni di CO2 del proprio volo in quel giorno e diventano così parte di una comunità in crescita.

La nuova offerta utilizza la tecnologia della piattaforma “Compensaid” per viaggi aerei CO2-neutral, sviluppata dal Lufthansa Innovation Hub nel 2019 (compensaid.com). È stata integrata nelle piattaforme di prenotazione delle Lufthansa Group Airlines ed è anche parte integrante dell’app Miles & More.

“Lufthansa Group si assume la responsabilità di un’efficace protezione del clima e ha un percorso ben definito verso la CO2 neutrality: entro il 2030, Lufthansa Group mira a dimezzare le proprie emissioni nette di CO2 rispetto al 2019; entro il 2050, la compagnia vuole raggiungere un neutral CO2 balance. A tal fine, il Gruppo si sta concentrando in particolare sull’ammodernamento accelerato della flotta, sull’ottimizzazione continua delle operazioni di volo, sull’uso di Sustainable Aviation Fuel e su servizi innovativi per CO2-neutral flying”, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa)