easyJet si prepara per l’estate: in vendita la prima tranche di nuove rotte dall’Italia

Grazie al progressivo allentamento delle restrizioni ai viaggi e al continuo miglioramento delle previsioni di traffico per la prossima estate, easyJet annuncia oggi un primo gruppo di nuove rotte che saranno operate da e per l’Italia nella prossima stagione estiva.

Venezia

A partire dal 24 aprile ritorna operativo il collegamento verso Mykonos, con due frequenze settimanali, e dal 27 giugno sarà inaugurata la nuova rotta verso Kos, con quattro voli alla settimana.

Napoli

Da giugno decolleranno tre nuove rotte dall’Aeroporto Internazionale di Napoli verso le soleggiate isole della Grecia: Kos, Santorini e Cefalonia, tutte collegate allo scalo partenopeo con due frequenze settimanali.

Bari

A partire dal 27 marzo easyJet collegherà il capoluogo pugliese con il principale scalo parigino di Charles De Gaulle con tre voli a settimana – il mercoledì, il sabato e la domenica.

Pisa

Da giugno ritorna operativo il collegamento tra Pisa e Berlino con due voli a settimana, il martedì e il sabato.

Torino

easyJet annuncia per la prima volta il prolungamento della storica rotta tra Torino e Londra Gatwick alla stagione estiva, confermandosi come la compagnia preferita per raggiungere il centro delle due città in modo comodo e conveniente. Il volo sarà operativo fino a 5 volte a settimana.

Infine, per una fuga di San Valentino in una delle capitali europee più belle come Parigi, Berlino e Amsterdam, o per chi desidera iniziare a pianificare i weekend di fine inverno o assicurarsi un posto al sole per i primi ponti primaverili, easyJet ha lanciato una promozione, disponibile fino a lunedì 7 febbraio, che mette a disposizione 200.000 posti scontati fino al 25% per volare da e per l’Italia tra il 9 febbraio e il 30 giugno.

