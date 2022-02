News Brevi – 07.02.2022

VOLOTEA CONGELA LA BASE DI GENOVA – Volotea ha deciso di congelare la base di Genova, inaugurata nel 2017, a fronte di una situazione generale di mercato dinamica e fortemente condizionata dagli effetti della pandemia, in uno scenario che sta inducendo una generale riorganizzazione dell’intero comparto aereo a livello mondiale. “Siamo naturalmente dispiaciuti per questa decisione, maturata nell’ambito di un rapporto di forte collaborazione e fiducia consolidatosi nel tempo. Volotea, va sottolineato, negli anni precedenti la pandemia ha portato a una forte e costante crescita del numero di destinazioni e passeggeri sullo scalo genovese”, affermano i vertici dello scalo. “Siamo spiacenti di dover congelare la nostra base di Genova. Purtroppo, l’attuale situazione pandemica, in un contesto in continua evoluzione, ci costringe a riorganizzare il nostro network. Riconfermiamo la nostra vicinanza alla città di Genova dove per i prossimi mesi abbiamo in vendita oltre 220.000 posti. A tutto il nostro personale impegnato presso lo scalo è stata offerta la possibilità di trovare impiego presso una delle nostre altre basi, ed è stato dato supporto per un eventuale spostamento”, affermano dalla compagnia aerea. La sospensione della base non avrà impatto sulle operazioni di Volotea e sul servizio ai viaggiatori in partenza e in arrivo sull’aeroporto di Genova. In termini complessivi la connettività aerea non subisce dunque variazioni di rilievo. L’Aeroporto di Genova conferma la sua strategia di recupero del traffico perso a seguito della pandemia e di riaggancio del percorso di crescita intrapreso negli scorsi anni, che lo aveva portato a essere il primo scalo per crescita in Italia nel 2018 e ha registrato il suo record storico di passeggeri nel 2019. Nel corso della stagione estiva 2021 ha registrato una perdita di traffico che si è via via ridotta, passando dal -60% dell’estate al -24% del bimestre novembre/dicembre.

EMIRATES: TARIFFE SPECIALI PER SAN VALENTINO – Emirates ha lanciato quest’anno tariffe speciali per cinque isole paradisiache in occasione di San Valentino, con uno sconto aggiuntivo del 10% per i membri Skywards. “Regala ai tuoi cari qualcosa di davvero speciale quest’anno con tariffe incredibili a partire da 539 EUR in Economy Class e 1899 in Business Class, verso località meravigliose, tra cui Maldive, Mauritius, Seychelles, Sri-Lanka e l’isola di Phuket in Thailandia, per viaggi fino al 30 giugno 2022. I passeggeri Emirates possono usufruire delle tariffe speciali prenotando un viaggio di andata e ritorno su Emirates.com dal 7 febbraio al 14 febbraio 2022, sia in Economy che in Business Class. Le offerte speciali non si fermano qui, poiché i membri del pluripremiato programma fedeltà della compagnia aerea, Emirates Skywards, possono anche godere di un ulteriore sconto del 10% . Emirates Skywards continua ad essere leader nel settore, con offerte sempre innovative. Accedi o unisciti a Emirates Skywards e prenota utilizzando il codice “ISLANDS” entro il 14 febbraio 2022 per risparmiare un ulteriore 10% di sconto. Con la riapertura dei confini internazionali e l’allentamento delle restrizioni di viaggio, Emirates ha ripreso i servizi passeggeri verso oltre 120 destinazioni. I passeggeri possono ora sfruttare al meglio i voli più frequenti per Maldive, Sri-Lanka e Phuket. Emirates attualmente opera voli ad alta frequenza per le Seychelles, Mauritius, Sri-Lanka, Maldive e l’isola di Phuket in Thailandia, dal suo hub, l’aeroporto internazionale di Dubai”, afferma Emirates

WIZZ AIR: RICONOSCIMENTO PER IL CEO JOZSEF VARADI – Wizz Air annuncia che il suo CEO, Jozsef Varadi, è stato inserito nella Top 100 dei self-made men ungheresi stilata da Forbes, che gli ha anche dedicato la copertina del numero di febbraio. “Dalla fondazione della compagnia nel 2004, Jozsef Varadi ha guidato Wizz Air con impegno giorno dopo giorno, consolidando il suo posizionamento di leader tra le low cost nel settore aereo europeo. L’inserimento fra i 100 self-made men ungheresi segue il Low-Cost Leadership Award del 2021 conferitogli dai Flight Global Airline Strategy awards. Il premio ha reso merito all’eccellente leadership di Varadi, mettendo soprattutto in risalto le sorprendenti performance della compagnia durante la pandemia Covid-19, durante la quale Wizz Air ha investito sulla sua flotta, sul suo personale e sul suo network, mentre manteneva stabili la sua liquidità e il suo bilancio. Forbes rende omaggio alla straordinaria carriera di Jozsef Varadi, a partire dai suoi dieci anni in Procter & Gamble, alla sua concezione del modello ultra-low-cost e alla sua adozione, fino alla sua strategia di posizionamento, che ha portato Wizz Air a essere un business vincente nel periodo post-pandemico”, afferma Wizz Air.

SAS: IL TRAFFICO A GENNAIO 2022 – A gennaio 760.000 passeggeri hanno viaggiato con SAS, con un aumento del 170% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Anche la capacità è aumentata di circa il 170% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Rispetto al mese scorso, il numero totale di passeggeri è diminuito di quasi il 25% e la capacità è stata ridotta di quasi il 10%. Il load factor di gennaio è stato del 49%, con un miglioramento di 19 punti percentuali rispetto a gennaio dello scorso anno. “Non sorprende che Omicron abbia avuto un impatto sulla domanda dei clienti durante il mese, con ulteriori restrizioni di viaggio imposte ai nostri mercati principali. Anche l’ambiente operativo generale è stato influenzato negativamente a causa dell’aumento dei tassi di malattia. L’inverno è in generale una stagione più lenta e il settore deve ancora affrontare incertezze sullo sviluppo della pandemia. SAS deve continuare a rispondere ai cambiamenti della domanda. Tuttavia, a lungo termine vediamo aumentare la domanda di viaggi man mano che le restrizioni si allentano”, afferma Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS.

ANA LANCIA IL SERVIZIO “ANA TRAVEL READY” – All Nippon Airways (ANA) offre una nuova soluzione per semplificare l’international boarding process, con l’introduzione di ANA Travel Ready. ANA inizierà ad accettare le certificazioni COVID-19 richieste e altri documenti il 7 febbraio e il servizio sarà disponibile per i voli dal Giappone verso Stati Uniti, Europa e Cina in partenza dal 10 febbraio in poi. Poiché i documenti di viaggio richiesti sono soggetti a modifiche per ciascuna destinazione, ANA lavorerà in modo proattivo per informare i passeggeri di eventuali modifiche e adottare tutte le misure necessarie. “La necessità di prendere precauzioni contro la diffusione del COVID-19 ha modificato radicalmente i viaggi internazionali negli ultimi due anni, con i paesi che hanno richiesto una serie di documenti sanitari per ottenere l’ingresso”, ha affermato Masaki Yokai, Executive Vice President overseeing the Operations Support Center at ANA. “Comprendiamo come le varie normative possano essere complicate per i viaggiatori e ANA vuole prendere tutte le misure possibili per semplificare il processo. Inviando i risultati negativi dei test, la verifica del vaccino e altri documenti online prima di un volo internazionale, i passeggeri possono avere la sicurezza di essere pienamente autorizzati all’ingresso nella loro destinazione finale prima di partire per l’aeroporto”. ANA Travel Ready sarà inizialmente disponibile su 20 voli su 19 rotte in totale da Tokyo Haneda e Tokyo Narita verso Stati Uniti, Europa e Cina. Più rotte saranno prese in considerazione in futuro. I dettagli delle rotte idonee e la data di inizio del servizio saranno annunciati sul sito web di ANA. Possono aderire tutti i passeggeri con prenotazione per voli operati da ANA sulle rotte di cui sopra. I passeggeri su rotte idonee riceveranno un’e-mail 72 ore prima della partenza contenente un collegamento al sito Web ANA Travel Ready. Tramite questo link, i passeggeri possono quindi confermare di avere le ultime versioni dei documenti richiesti e caricare i documenti. In caso di documenti incompleti o mancanti, i passeggeri verranno contattati via e-mail con una richiesta di informazioni aggiuntive. I passeggeri verranno informati una volta confermati tutti i documenti e il check-in online sarà disponibile 24 ore prima dell’orario di partenza. I passeggeri che hanno effettuato il check-in e stanno volando senza bagaglio registrato possono recarsi direttamente ai controlli di sicurezza. ANA Travel Ready elimina la necessità di verificare i documenti al banco check-in il giorno della partenza. I passeggeri sono tenuti a registrarsi almeno 12 ore prima della partenza. Tuttavia, i passeggeri che non hanno completato la verifica dei documenti almeno 6 ore prima della partenza dovranno portare tutti i documenti al banco check-in per la verifica. Inoltre, coloro che partecipano ad ANA Travel Ready dovranno comunque sottoporsi alle procedure standard di immigrazione a destinazione.

NUOVA ROTTA DOMESTICA PER QANTAS – Qantas ha annunciato che aggiungerà per la prima volta Broken Hill alla sua rete di rotte domestiche, con la compagnia aerea che inizierà i voli diretti da Sydney. Dall’8 aprile 2022, Qantas opererà due voli settimanali di andata e ritorno tra Sydney e Broken Hill con il suo aereo Q300 da 50 posti. Il CEO di QantasLink, John Gissing, ha affermato: “Broken Hill è una città australiana unica e, in qualità di vettore nazionale, siamo entusiasti di aggiungerla alla nostra mappa di rotte. Siamo costantemente alla ricerca di nuove opportunità per stimolare il turismo interno e supportare gli operatori in tutta la regional Australia”.

EMIRATES CELEBRA L’EMIRATES AIRLINE FESTIVAL OF LITERATURE NEL SUO PADIGLIONE A EXPO 2020 DUBAI – Emirates ha ospitato una sessione con il celebre autore Toshikazu Kawaguchi durante il primo fine settimana dell’Emirates Airline Festival of Literature presso il suo Expo 2020 Dubai pavilion. Kawaguchi, noto in tutto il mondo per la sua premiata opera teatrale divenuta bestseller, Before the Coffee Gets Cold, ha condiviso con il pubblico del padiglione Emirates i suoi pensieri su cosa cambierebbe e sulle persone che vorrebbe incontrare lungo la strada, se potesse viaggiare indietro nel tempo, ribadendo che non importa se si torna al passato o si viaggia nel futuro, il presente rimarrà sempre lo stesso e il cambiamento inizia in noi stessi. Toshikazu Kawaguchi ha dichiarato: “Sono molto felice di essere stato invitato dall’Emirates Airline Festival of Literature per partecipare all’Expo Dubai, dove si riuniscono persone da tutto il mondo. Come romanziere, sono felice di aver creato quest’opera. Per me è stato un grande incoraggiamento”. Emirates è lo sponsor principale dell’Emirates Airline Festival of Literature sin dal suo inizio nel 2009 e, grazie al suo supporto, l’evento è cresciuto fino a diventare uno dei più popolari nel calendario degli eventi di Dubai e uno dei più ricercati sulla scena letteraria mondiale. Il Festival ha aiutato la compagnia aerea a creare opportunità che accrescono la vivacità di Dubai come centro culturale e promuovono una maggiore comprensione culturale. Dal 2009 Emirates ha portato quasi 1.400 autori da oltre 70 paesi, consentendo al festival di presentare una gamma diversificata di conferenze, sessioni, workshop e spettacoli stimolanti con alcuni dei migliori autori, pensatori, scrittori e artisti di tutto il mondo.

IBERIA: PROMOZIONE CARTE REGALO PER SAN VALENTINO – Iberia informa: “In occasione dell’arrivo di San Valentino, Iberia propone un regalo: un viaggio da fare in qualsiasi periodo dell’anno. La carta regalo Iberia è ora disponibile e consente di usufruire di uno sconto del 15%. In questo modo non è necessario scegliere una destinazione o una data al momento dell’acquisto. Quando decidi quale sarà la tua destinazione, puoi riscattarla su iberia.com. Hai un anno dalla data di acquisto per farlo. Per ricevere una delle carte regalo Iberia, non devi fare altro che andare su www.iberia.com. Per prima cosa, scegli l’importo. Se vuoi una carta con 50 euro di viaggio, costa 45 euro; quella da 100 euro, 88; per 300 euro ne vengono pagati solo 258; la carta da 500 euro costa 425 euro con questa speciale promozione. La card può essere personalizzata per il destinatario con un messaggio. Queste carte regalo sono valide per i voli operati da Iberia, Iberia Express e Iberia Regional Air Nostrum”.

EASYJET LANCIA IN UK IL ‘LOW FARE FINDER’ – Mentre il pubblico britannico torna a volare senza restrizioni, easyJet, compagnia leader nel Regno Unito, ha lanciato un nuovo strumento ‘Low Fare Finder’ per aiutare i clienti a trovare facilmente i voli al prezzo più basso. Può essere utilizzato per trovare le tariffe più basse per una rotta specifica o per trovare ispirazione. Ali Gayward, Country Manager di easyJet in UK, ha commentato: “easyJet è sempre stata famosa per le sue tariffe basse. I clienti che cercano le migliori tariffe o ispirazione per una destinazione possono ora cercare facilmente le tariffe più basse disponibili sull’intera rete della compagnia aerea, tutto in un unico posto. Siamo anche davvero lieti di poter offrire 100.000 voli e vacanze a una tariffa scontata, offrendo ai clienti ancora più valore e scelta per le loro vacanze estive”.