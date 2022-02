Nel 2021 Air Astana ha aumentato il numero di passeggeri del 79%

Air Astana Group ha trasportato 6,617 milioni di passeggeri nel 2021, con un aumento del 79% rispetto al 2020. Air Astana ha trasportato 3,555 milioni di passeggeri, con un aumento del 59%, mentre la sua controllata low cost ha trasportato 3,062 milioni di passeggeri, con un aumento del 109%.

Air Astana Group ha trasportato 12.072 tonnellate di merci sui voli di linea e 6.700 tonnellate sui voli charter, rispettivamente il 30% e 45% in più rispetto ai dati del 2020.

Commentando i risultati, Peter Foster, Presidente e CEO, ha dichiarato: “Queste cifre rappresentano una forte ripresa dal 2020 colpito dal Covid-19. Il trasporto totale di oltre 6,6 milioni di clienti è il più alto mai registrato nella storia della compagnia aerea. In gran parte ciò è stato determinato dalla forte performance di FlyArystan che, nel suo secondo anno di attività, ha già trasportato quasi tanti clienti quanto Air Astana, grazie alle tariffe ridotte, principalmente sulle rotte all’interno del Kazakistan, e alla sua ultra-competitiva struttura dei costi. FlyArystan è quindi sulla buona strada per adempiere alla sua missione principale di aumentare la mobilità aerea in tutto il Paese per i cittadini del Kazakistan”.

Nel 2021 Air Astana ha operato voli di linea per Batumi (Georgia), Podgorica (Montenegro), Colombo (Sri Lanka) e Phuket (Thailandia), oltre a riprendere i servizi per Male, Londra, Delhi, Tbilisi (Georgia) e Dushanbe (Tagikistan). Nel corso dell’anno, FlyArystan ha inaugurato i servizi per Kutaisi (Georgia) da tre città del Kazakistan e ha lanciato 10 nuove rotte nazionali.

Air Astana ha aggiunto tre Airbus A321LR e un Airbus A320 alla flotta nel 2021.

Air Astana ha anche completato con successo l’ottavo audit di sicurezza di IOSA e condotto per la prima volta C-Check su un Airbus A321 presso la sua base tecnica a Nur-Sultan.

Air Astana, compagnia di bandiera del Kazakistan, opera voli nazionali e internazionali dagli hub di Nur-Sultan (NQZ) e Almaty (ALA). La compagnia ha iniziato le operazioni nel 2002. La flotta di Air Astana è composta da aeromobili Boeing, Embraer e Airbus.

(Ufficio Stampa Air Astana)