ITA Airways arricchisce i contenuti offerti da ITA Airways Connect, la Community su piattaforma digitale dedicata agli agenti di viaggio.

Grazie a ITA Airways Connect, tutti gli agenti di viaggio possono accedere alle informazioni sui prodotti, sui servizi e sulle procedure della compagnia e ricevere supporto e utili consigli per soddisfare le richieste dei propri clienti. Inoltre, attraverso la Community, gli agenti di viaggio potranno controllare in tempo reale le informazioni sullo stato dei voli, emettere biglietti ITA Airways e scoprire Smart Group, la piattaforma web che assicura agli agenti abilitati la quotazione di offerte di gruppo in tempo reale, velocizzando il processo di prenotazione. Il sito web mette a disposizione degli agenti anche un modo semplice per entrare in contatto con la compagnia nella gestione di eventuali richieste commerciali e procedurali, oltre a garantire assistenza dedicata.

“Semplicità d’uso e sicurezza nell’emissione online e nel pagamento dei biglietti aerei vengono assicurate dal booking tool dedicato di ITA Airways Connect. Uno strumento a supporto degli agenti di viaggio all’insegna della velocità e della praticità ma anche della massima affidabilità grazie ai più elevati standard di sicurezza adottati per le transazioni economiche sui principali circuiti di carte di credito/debito.

Gli agenti di viaggio avranno inoltre la possibilità di iscriversi a una newsletter dedicata per ricevere comunicazioni operative e iniziative commerciali.

Attivo dal 26 ottobre 2021, il sito conta attualmente più di 2.000 iscritti ed è in fase di progressiva evoluzione”, afferma ITA Airways.

“A conferma dell’attenzione a loro riservata, la Compagnia invita gli agenti di viaggio a prendersi una pausa e a viaggiare con le vantaggiose tariffe dedicate agli iscritti ad ITA Airways Connect.

L’offerta dedicata agli agenti consente di viaggiare con un accompagnatore verso le destinazioni nazionali, internazionali e intercontinentali di ITA Airways ad una tariffa molto speciale. L’iniziativa fruibile entro il 30 giugno 2022 (ultima data di ritorno) permetterà inoltre agli agenti di conoscere meglio i prodotti ITA Airways e diventare al contempo Ambasciatori della Compagnia.

Per poter usufruire dell’offerta sul viaggio, l’agente dovrà registrarsi al sito ITA Airways. La prenotazione e l’emissione dei biglietti dovranno essere effettuate esclusivamente tramite il Contact Center ITA Airways al numero dedicato: 06.8596.0018 (lun-ven 09:00-19:00)”, prosegue la compagnia.

Le informazioni complete sull’offerta dedicata agli agenti di viaggio possono essere visualizzate sul sito ITA Airways Connect.

Grazie a questa iniziativa, continua la strategia ITA Airways che mira a rafforzare il contatto con gli agenti di viaggio al fine di garantire tutto il supporto necessario al loro business.

(Ufficio Stampa ITA Airways)