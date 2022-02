News Brevi – 09.02.2022

EMIRATES: I FILM E LE SERIE TV PIU’ VISTE SU ICE NEL 2021 – Il thriller tra azione e fantascienza Tenet e il film Disney amato dalle famiglie, Crudelia, sono stati tra i film più visti, mentre Friends: The Reunion è stato in cima alle classifiche televisive nel 2021, secondo le tendenze di visualizzazione pubblicate oggi da Emirates. “La più grande compagnia aerea del mondo offre oltre 4.500 canali di intrattenimento su ice (Information Communication Entertainment), il suo pluripremiato sistema di intrattenimento in volo in cui i passeggeri possono guardare gli ultimi film e serie TV, ascoltare musica e podcast, seguire l’andamento del volo e osservare le riprese delle telecamere esterne dell’aeromobile; guardare notizie in diretta e gli eventi sportivi, rimanendo connesso tramite Wi-Fi. Emirates aggiorna continuamente i suoi contenuti a bordo, aggiungendo ogni mese centinaia di film, programmi TV, podcast e canali musicali alla sua vasta libreria”, afferma Emirates. “Per molti appassionati di sport, non essere in grado di assistere ai match preferiti e alle partite dal vivo è impensabile, ma con Emirates non si perde neanche un minuto di azione, con i canali Sport 24 e Sport 24 Extra. Alcuni dei principali eventi sportivi in diretta che i clienti si sono goduti a bordo nel 2021 sono stati gli UEFA Euro 2020, le Olimpiadi estive 2020 riprogrammate, Wimbledon 2021, The British Open, le finali NBA. Emirates offre quattro canali live di sport e di notizie internazionali tra cui CNN, BBC World News, Sport 24 e Sport 24 Extra. Il 2021 è stato un altro anno ricco di premi per ice: i clienti hanno eletto Emirates ‘Best Inflight Entertainment’ al 2022 APEX Passenger Choice Awards®. Emirates ha vinto il premio Skytrax World’s Best Inflight Entertainment ogni anno dal 2005. Emirates opera una moderna flotta di Boeing 777 e Airbus A380 e sta operando in un network di oltre 120 destinazioni in sei continenti, mentre ripristina i voli in modo sicuro dopo l’impatto della pandemia Covid-19”, conclude Emirates.

AIRBUS: ORDINI E CONSEGNE A GENNAIO 2022 – Airbus commercial aircraft ha comunicato gli ordini e le consegne nel mese di gennaio 2022. Nel mese considerato, Airbus ha consegnato 30 aerei a 20 clienti. Gli ordini nel mese sono pari a 36.

LEONARDO: INTERROTTO IL PROCESSO DI SELEZIONE DEL PARTNER PER BUSINESS AUTOMAZIONE – Leonardo ha deciso di interrompere il processo di selezione del partner per il business di automazione, non potendo oggi individuare un soggetto in grado di assicurare un solido sviluppo futuro al polo genovese. “I numerosi soggetti, che hanno presentato un’offerta, non hanno garantito soddisfacimento alle imprescindibili condizioni e requisiti fissati da Leonardo per il futuro del business di automazione in termini di un progetto di lungo periodo e investimenti adeguati per la giusta valorizzazione delle tecnologie e delle competenze di automazione. Leonardo sta conseguentemente lanciando un approfondito percorso di analisi per definire i necessari interventi sull’organizzazione, la governance e i processi, nell’ottica di affrontare al meglio lo scenario competitivo del business automazione con una struttura di costi snella e la forte agilità operativa necessaria per il recupero della redditività ad oggi non soddisfacente. Genova continua a rappresentare per Leonardo un’area di riferimento per lo sviluppo delle proprie attività industriali e di business. Recentemente Leonardo ha lanciato in questo territorio la sua iniziativa strategica più significativa di lungo periodo: la realizzazione del più avanzato centro di competenza dedicato a supercalcolo, intelligenza artificiale e cloud che guiderà il processo di digitalizzazione di Leonardo e contribuirà in maniera significativa a quello dell’intero Paese. Un progetto, di risonanza e di valenza internazionale, che sta generando un valore diffuso nella città, mettendo a sistema con le Università e i centri di ricerca del territorio come l’IIT (Istituto Italiano di Tecnologia), nuove competenze e nuove aree tecnologiche in grado di far crescere e attrarre talenti a Genova. Questa iniziativa insieme ai Leonardo Labs, all’attività di Cyber Security e ai sistemi di comunicazione terrestri e navali, di navigazione, ai sistemi di cifratura e ai data link confermano i presupposti per la costituzione di un nuovo tessuto industriale sano e competitivo. Il futuro si costruisce grazie alla capacità di fare scelte di questo tipo, frutto di una visione chiara, di piani di sviluppo coerenti e con investimenti adeguati. Questo conferma l’assunzione di grande responsabilità di Leonardo nell’interesse delle persone e della città anche per le generazioni future”, afferma Leonardo.

UIA: I RISULTATI DEL 2021 – Ukraine International Airlines (UIA) ha riassunto i risultati del 2021. Lo scorso anno la compagnia ha implementato con successo le misure per ottimizzare e migliorare le prestazioni dell’azienda, ridurre al minimo l’impatto della crisi causata dalla pandemia di Covid-19 e, in particolare, rafforzare la sua reputazione tra i passeggeri nazionali ed internazionali. Parallelamente è proseguito l’impegno all’implementazione di soluzioni digitali nell’ambiente dei servizi. Secondo i risultati del 2021, gli indicatori operativi di UIA hanno riportato: 20.657 voli effettuati, il 45% in più rispetto al 2020 e il 65% in meno rispetto al 2019, di cui 11.673 voli di linea (contro i 10.596 nel 2020 e 52.808 nel 2019) e 8.984 voli charter (contro i 3.625 nel 2020 e 5.537 nel 2019). 2.790.037 passeggeri trasportati: il 61% in più rispetto al 2020, ma il 65% in meno rispetto alle previsioni del 2019. 1.582.519 i passeggeri charter nel 2021, contro i 595.341 nel 2020 e 1.030.213 nel 2019; 1.207.518 i passeggeri di linea nel 2021, contro i 1.133.335 nel 2020 e 6.936.638 nel 2019. 4.416 tonnellate cargo rispetto alle 7.456 tonnellate del 2020 e 21.650 tonnnellate del 2019.

EASA ESTENDE LA DRONE GUIDANCE PER SUPPORTARE OPERAZIONI SICURE L EASA NEGLI EASA MEMBER STATES – EASA ha pubblicato procedure e linee guida nuove e modificate per armonizzare e attuare ulteriormente il regolamento UE sui droni. A seguito della consultazione NPA 2021-09, EASA ha analizzato e riesaminato i feedback ricevuti dalle parti interessate e ha consolidato i risultati nella ED Decision 2022/002/R appena pubblicata. In particolare, la decisione riguarda: istituzione di “zone geografiche” che identificano EUROCAE ED 269 come standard per il formato digitale unico comune; moduli rivisti per la domanda e il rilascio di autorizzazioni operative nella ‘specific’ category e una descrizione dettagliata del processo per consentire le operazioni transfrontaliere (ad esempio operazioni in diversi Stati membri EASA); definizione di un elenco di obiettivi formativi per i piloti remoti operanti nella ‘specific’ category (l’operatore di droni dovrà selezionare quelli più adatti alle sue operazioni); nuovo predefined risk assessment (PDRA) dedicato alle operazioni Beyond Visual Line of Sight (BVLOS) per le ispezioni lineari di infrastrutture quali linee elettriche o binari. “È necessario più tempo per continuare le discussioni con le parti interessate sulle modifiche allo Specific Operations Risk Assessment – SORA relative alla verifica del progetto dei droni. L’EASA intende affrontare questo argomento in una ED decision dedicata prevista per il secondo trimestre 2022, insieme al comment response document (CRD) che fornirà le risposte a tutti i commenti ricevuti”, afferma EASA.

ACI WORLD LANCIA “ACI INTELLIGENCE HUB” – Airports Council International (ACI) World ha lanciato ACI Intelligence Hub, una nuova piattaforma che consente agli utenti di esplorare il traffico aeroportuale e i dati finanziari in modo self-service e interattivo. L’Intelligence Hub consentirà agli utenti di sfogliare, estrarre o visualizzare la più ampia raccolta di dati di traffico ed economici del settore aeroportuale, utilizzando i dati più aggiornati provenienti dagli aeroporti di tutto il mondo e beneficiando del collegamento diretto di ACI con gli aeroporti. Gli utenti potranno interagire con i dati sui movimenti di passeggeri, merci e aeromobili in più moduli. La piattaforma inizialmente conterrà tre moduli disponibili tramite abbonamento, con un quarto previsto per essere rilasciato più avanti nel 2022. Analyst Module: consente agli utenti di estrarre dati personalizzati sui movimenti di passeggeri, merci e aeromobili utilizzando il database annuale del traffico aeroportuale, con il traffico aeroportuale da oltre 2.500 aeroporti in più di 180 paesi e territori che coprono il 95% del traffico passeggeri di linea globale ogni anno, nonché il Database mensile del traffico aeroportuale, che contiene i dati aeroportuali di oltre 1.200 dei principali aeroporti commerciali del mondo. Executive Module: dashboard interattiva con una panoramica del settore aeroportuale, con dati suddivisi in cifre mondiali, regionali e subregionali degli ultimi 5 anni. Library Module: accesso a una selezione di pubblicazioni ACI che coprono i dati sul traffico del settore aeroportuale e approfondimenti economici (includono Annual World Airport Traffic Reports (WATR), rapporti mensili sul traffico, bollettini economici trimestrali e altro ancora). Benchmarking Module: strumento per confrontare le performance di un aeroporto con le medie del settore e con diversi raggruppamenti predefiniti, per un’ampia gamma di indicatori chiave di performance. Questo modulo dovrebbe essere lanciato più avanti nel 2022. “Dopo diversi anni di lavoro e investimenti significativi, siamo orgogliosi di lanciare l’ACI Intelligence Hub”, ha affermato Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General. “La piattaforma è unica in quanto avrà i dati più completi nel settore aeroportuale sfruttando i dati raccolti direttamente dagli aeroporti. Consentirà agli aeroporti, alle società di consulenza e a un’ampia varietà di parti interessate dell’aviazione e dei viaggi di ottenere informazioni utili con dati affidabili e completi. Ciò è particolarmente importante in quanto il trasporto aereo, i viaggi, il turismo e altri settori correlati si stanno riprendendo e mirano a ricostruire meglio”.

AIR FRANCE: NUOVI PRODOTTI PER GIOVANI VIAGGIATORI – Air France introduce nuovi kids games and comfort kits, disponibili ora a bordo. In tutte le cabine a lungo raggio di Air France, i bambini dai 3 agli 11 anni con un menu per bambini ricevono ora una nuova divertente “cartella”, disponibile in due colori, blu e grigio chiaro. Contiene una serie di sorprese per divertirsi durante il volo e può essere utilizzata anche in casa. Per garantire un benessere ottimale alle famiglie che viaggiano con bambini di età inferiore ai 2 anni, Air France introduce nuovi prodotti. Sui voli a lungo raggio nelle cabine La Première, Business e Premium Economy, i clienti ricevono ora una scatola di cartone riciclabile contenente un coniglietto, acqua termale Castéra certificata biologica e un sacchetto di cotone a nido d’ape. Nella cabina Economy i bambini ricevono una scatola di cartone riciclabile contenente il nuovo peluche coniglio. A bordo dei voli a lungo raggio, un’ampia selezione di programmi di intrattenimento è dedicata ai giovani viaggiatori. Air France accoglie anche i bambini dai 4 ai 17 anni che viaggiano da soli a bordo dei suoi voli. Con il servizio “Kids Solo”, il personale di Air France li accompagna e ne garantisce la sicurezza. Grazie all’app di Air France, i genitori possono seguire ogni fase del loro viaggio, dalla partenza in aeroporto all’arrivo a destinazione.

AIR CANADA: LIVREA SPECIALE PER CELEBRARE IL FILM “TURNING RED” – Air Canada ha presentato un aereo con una livrea speciale a tema per celebrare il rilascio di Turning Red di Disney e Pixar, un film d’animazione ambientato a Toronto. Air Canada promuoverà il film Turning Red attraverso una livrea a tema che attraverserà il paese, applicata su un Airbus A220 di fabbricazione canadese. “In qualità di più grande compagnia aerea canadese e compagnia di bandiera del paese, la nostra collaborazione con Disney e Pixar per Turning Red, diretto dal pluripremiato regista canadese Domee Shi, è una meravigliosa opportunità per mostrare il talento canadese e portare il meglio del Canada nel mondo”, ha affermato Andy Shibata, Vice-President, Brand, Air Canada. A partire da questo mese i passeggeri a bordo degli aerei Air Canada potranno godere di uno speciale video Turning Red, ispirato al trailer del film.