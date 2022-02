ACI World annuncia i destinatari di ‘The Voice of the Customer’

Airports Council International (ACI) World ha annunciato oggi i destinatari di ‘The Voice of the Customer’, un riconoscimento che celebra gli aeroporti che hanno continuato a dare priorità all’ascolto e all’adattamento ai clienti durante la pandemia.

Quest’anno sono stati riconosciuti oltre 200 aeroporti in tutto il mondo. Per il secondo anno consecutivo, la consegna del riconoscimento ‘The Voice of the Customer’ è sponsorizzata da Amadeus.

Il riconoscimento è separato dai rinomati Airport Service Quality (ASQ) Awards, i cui vincitori saranno annunciati a marzo.

“La pandemia ha causato cambiamenti sostanziali nel comportamento umano e ha provocato una serie completamente nuova di aspettative che incidono su come dovrebbero essere vissuti prodotti e servizi, dalla salute a una maggiore digitalizzazione come i punti di contatto contactless”, ha affermato Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General. “’The Voice of the Customer’ evidenzia il continuo impegno degli aeroporti per comprendere le aspettative in evoluzione dell’utente finale, il pubblico in viaggio, in questi tempi difficili.

“La ricerca ACI ha rivelato che la soddisfazione dei passeggeri ha un impatto diretto sui ricavi non aeronautici di un aeroporto, un’area che svolgerà un ruolo sempre più importante nella ripresa del business aeroportuale. L’ASQ program, il principale programma di misurazione e benchmarking dell’esperienza dei clienti aeroportuali al mondo, svolge un ruolo centrale nell’aiutare gli aeroporti a mantenere e rafforzare il loro vantaggio competitivo e contribuire alla loro ripresa a lungo termine”.

Elena Avila, EVP Airport IT & Airline Operations, Amadeus ha dichiarato: “Gli aeroporti devono rispondere a priorità dei passeggeri completamente nuove nell’ambiente complesso di oggi come il distanziamento sociale, l’igiene e la salute, oltre ai tradizionali requisiti dei passeggeri per un’esperienza di viaggio senza intoppi. Amadeus sostiene pienamente l’iniziativa ‘The Voice of the Customer’ di ACI, che dà priorità alle esigenze del più importante stakeholder aeroportuale: il passeggero.

Allo stesso modo, in Amadeus ascoltiamo attivamente i nostri clienti aeroportuali e li aiutiamo ad affrontare molte delle loro sfide applicando nuove tecnologie come cloud, biometria e touchless in ogni fase dell’esperienza aeroportuale del passeggero, oltre a supportare compagnie aeree e aeroporti più vicini collaborazione al terminal”.

Lo scorso novembre, ACI ha pubblicato la seconda edizione dell’ASQ Global Traveller Survey. Il rapporto offre sia una prospettiva globale che approfondimenti regionali sul sentimento dei viaggiatori. La guida fornisce dashboard regionali che mettono in evidenza alcune delle specificità chiave che dovrebbero essere prese in considerazione quando si progetta un piano strategico per l’esperienza del cliente per un aeroporto specifico.

Inoltre, il programma ACI Airport Health Accreditation assiste gli aeroporti valutando quanto siano allineate le loro misure sanitarie con gli standard globali, aiutando a costruire e mantenere la fiducia dei passeggeri.

Per l’Italia hanno ricevuto il riconoscimento ‘The Voice of the Customer’ (qui l’elenco completo):

Aeroporto di Roma-Ciampino (Rome, Italy)

Aeroporto di Roma-Fiumicino (Rome Fiumicino, Italy)

Guglielmo Marconi Airport (Bologna, Italy)

Linate Airport (Milan, Italy)

Malpensa Airport (Milan, Italy)

Milan Bergamo Airport (Milan, Italy)

Torino Airport (Turin, Italy)

(Ufficio Stampa ACI World)