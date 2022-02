Eve ufficializza l’eVTOL Type Certification process con ANAC

Eve UAM, LLC, una società Embraer, ha annunciato oggi di aver formalizzato il processo per ottenere un Type Certificate per il suo eVTOL (electric vertical take-off and landing) con la Civil Aviation Agency of Brazil (Agência Nacional de Aviação Civil – “ANAC”). In tal modo, Eve ha riaffermato il suo impegno nei confronti dell’ANAC per dimostrare la conformità agli standard tecnici internazionali e ai requisiti obbligatori di aeronavigabilità per la eVTOL Type Certification.

Come formalmente concordato con ANAC, l’eVTOL certification process seguirà l’iter per l’ottenimento di un “normal category” aircraft Type Certificate, tenuto conto dei requisiti stabiliti dal Brazilian Civil Aviation Regulation (RBAC) no. 23, tra gli altri requisiti aggiuntivi. Con il supporto di ANAC, Eve continuerà a impegnarsi con altre importanti autorità aeronautiche per formalizzare il Type Certificate validation process in tutto il mondo.

“È un momento importante che dimostra l’impegno dell’azienda nell’esplorazione del futuro della mobilità aerea urbana. Il processo mira a raggiungere i migliori standard di sicurezza per consentire l’accesso degli eVTOL al mercato globale. Dal punto di vista normativo, c’è molto lavoro da fare per quanto riguarda la tecnologia aeronautica e la definizione dell’intero ecosistema. Il Brasile ha le condizioni e l’impegno per affrontare questa sfida”, ha affermato Roberto Honorato, ANAC’s Airworthiness Superintendent.

“La formalizzazione dell’eVTOL certification process è un passo importante verso la continuità del confronto che si è svolto tra Eve e ANAC per la vehicle certification for urban mobility. Oltre a dimostrare l’impegno di Eve nello sviluppo del progetto, consente alle istituzioni di evolversi nella definizione dei requisiti e delle modalità di conformità applicabili alla certificazione”, ha spiegato Luiz Felipe R. Valentini, Chief Technology Officer di Eve.

“Eve sta attualmente sviluppando un fully electric vertical take-off and landing vehicle che utilizza tecnologie dirompenti per permettere l’accesso dei passeggeri a un nuovo modello di trasporto aereo urbano. L’aeromobile, progettato con particolare attenzione agli utenti, fornirà un metodo di trasporto sicuro e confortevole con basse emissioni acustiche e zero emissioni di carbonio. Rafforza l’impegno dell’azienda per il futuro della mobilità aerea urbana sostenibile”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)