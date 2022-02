Emirates potenzia i servizi per Sydney e introduce un secondo volo giornaliero con l’A380

Emirates ha annunciato il suo secondo volo giornaliero sulla rotta Sydney-Dubai, servito dall’iconico aereo A380. A partire dal 1°marzo, la compagnia aerea offrirà ai clienti altri sette voli settimanali, per raggiungere quattordici servizi settimanali da Dubai alla capitale del Nuovo Galles del Sud.

Con la riapertura dei confini australiani prevista per il 21 febbraio, Emirates sta aumentando i servizi per soddisfare la domanda e offrire ai clienti maggiore flessibilità, scelta e connettività.

La frequenza giornaliera aggiuntiva tra Sydney e Dubai opererà come EK412/413 e offrirà 14 suite di prima classe, 76 sedili reclinabili in Business Class e 426 posti ergonomici in Economy Class. I biglietti possono essere prenotati su emirates.com, sull’app Emirates o tramite agenti di viaggio online e offline.

Il volo Emirates EK412 partirà da Dubai ogni giorno alle 10:15, arrivando a Sydney alle 07:00 del giorno successivo. Da Sydney, l’EK413 partirà alle 21:45 e arriverà a Dubai alle 05:15 del giorno successivo. Con la scelta aggiuntiva di orari per adattarsi ai loro piani di viaggio, i clienti australiani e internazionali possono anche prenotare EK414 che vola ogni giorno da Dubai, con partenza alle 02:00 e arrivo alle 22:30 a Sydney. Il volo di ritorno da Sydney, EK415, parte alle 06:00 e arriva a Dubai alle 13:20. Tutti gli orari sono locali.

L’esperienza dell’A380 Emirates rimane molto ricercata dai viaggiatori per le sue classi spaziose e confortevoli. La compagnia aerea sta gradualmente espandendo il dispiegamento di questo popolare aereo in linea con la domanda e le approvazioni operative e ora ha raggiunto 28 destinazioni servite da A380 su base programmata.

L’aereo A380 opera anche voli giornalieri per Melbourne, come upgrade rispetto al Boeing 777-300ER, il 1° febbraio. Il passaggio all’aereo a due piani consente una capacità aggiuntiva del 50% per soddisfare la domanda prevista derivante dalla riapertura dei confini internazionali dell’Australia. L’Australia è stata a lungo una destinazione popolare per i turisti e per coloro che visitano la famiglia e gli amici, principalmente dall’Europa, inclusi Regno Unito, Francia, Italia e Germania, oltre a India, Pakistan, Sud Africa ed Emirati Arabi Uniti, tra gli altri.

Oltre alle capitali del Nuovo Galles del Sud e Victoria, servite dall’iconico aereo A380, Emirates fornisce anche servizi passeggeri per Brisbane con cinque voli settimanali e tre voli settimanali per Perth, serviti dall’altro aeromobile wide-body della compagnia, il Boeing 777-300ER.

I clienti di Emirates e Qantas hanno accesso a un’ampia rete di destinazioni grazie alla partnership in codeshare tra le due compagnie aeree. Oltre a oltre 120 destinazioni verso cui vola Emirates, i suoi clienti hanno attualmente accesso a quasi 30 destinazioni australiane grazie alla partnership, mentre i clienti Qantas possono volare su Emirates per Dubai e accedere a oltre 50 città in Europa, Medio Oriente e Nord Africa.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)