Lockheed Martin Sikorsky e Boeing selezionano il motore Honeywell per il DEFIANT X

Sikorsky, una Lockheed Martin Company, e Boeing hanno annunciato oggi che Honeywell sarà l’engine provider per DEFIANT X®, l’elicottero avanzato per l’U.S. Army’s Future Long-Range Assault Aircraft (FLRAA) competition.

“Con Honeywell che fornisce l’HTS7500 turboshaft engine, il Team DEFIANT offre un’insuperabile Army Aviation experience, integrandosi perfettamente con piattaforme legacy e infrastrutture esistenti. DEFIANT X® sarà l’elicottero d’assalto più veloce, più manovrabile e in grado di sopravvivere nella storia”, afferma Boeing.

“La forza del Team DEFIANT si basa sull’esperienza di Sikorsky e Boeing e sull’impegno per l’aviazione militare”, ha affermato Mark Cherry, vice president and general manager of Boeing Vertical Lift. “La storia di Honeywell con Boeing e l’esercito degli Stati Uniti ci rende ancora più fiduciosi che DEFIANT X® sia la soluzione migliore per l’Army’s total mission”.

“DEFIANT X® è un velivolo trasformazionale e Honeywell ci sta fornendo un motore trasformativo per alimentarlo”, ha affermato Paul Lemmo, presidente di Sikorsky. “DEFIANT X® è ottimizzato per l’efficacia operativa, il sostegno e l’interoperabilità con la flotta e trasformerà l’esercito”.

“DEFIANT X® è un sistema d’arma completo che si basa sulle qualità e capacità di manovrabilità dimostrate dal dimostratore tecnologico del team, SB>1 DEFIANT®. Vola due volte più lontano e veloce dell’elicottero Black Hawk che andrà a sostituire. Attualmente in fase di test in un digital combat environment, il velivolo continua a dimostrarsi la ‘most survivable platform’ per i requisiti della missione”, prosegue Boeing.

“Honeywell è entusiasta di far parte del Team DEFIANT e orgogliosa di svolgere un ruolo nel futuro del vertical lift per l’U.S. Army”, afferma Ricky Freeman, president, Defense & Space at Honeywell Aerospace. “Siamo fiduciosi che il nostro motore HTS7500 sulla piattaforma DEFIANT X® fornirà all’esercito una piattaforma agile, veloce e manovrabile che aiuterà a garantire le capacità nel futuro spazio di battaglia”.

Sikorsky-Boeing ha presentato la proposta DEFIANT X® per l’U.S. Army’s Future Long-Range Assault Aircraft nel settembre 2021. L’aggiudicazione del contratto è prevista per quest’anno.

