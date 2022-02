News Brevi – 10.02.2022

EMBRAER: COMUNICATO SULL’ORDINE DELLA FAB PER IL KC-390 – Embraer informa di aver raggiunto un accordo con la Brazilian Air Force (FAB) relativo alla discussione contrattuale riguardo l’ordine per il multi-mission aircraft KC-390. Pertanto, il numero totale di aeromobili che saranno contrattati dalla FAB sarà ridotto da 28 a 22 unità, con consegne programmate fino al 2034. I nuovi tassi di produzione sono allineati alle condizioni di budget della FAB, consentendo al contempo una pianificazione a lungo termine di Embraer con i suoi fornitori. “I vantaggi del programma KC-390 non si limitano ai guadagni operativi per il sistema di difesa nazionale, ma rappresentano anche un aumento incrementale delle esportazioni di prodotti ad alto valore aggiunto, in collaborazione con la bilancia commerciale brasiliana. L’aereo è già stato ordinato da Portogallo e Ungheria, due nazioni NATO. Il KC-390 può svolgere una vasta gamma di missioni, tra cui supporto umanitario, evacuazione medica, ricerca e soccorso, trasporto e lancio di merci e truppe, oltre al rifornimento aereo. Portando innovazioni uniche nella sua categoria, l’aereo è stato inserito con successo nelle missioni umanitarie FAB in Brasile, nella lotta contro il Covid-19, e all’estero, come il supporto alle vittime in Libano e Haiti. Con questo accordo, Embraer rafforza il suo ruolo di partner strategico della FAB per lo sviluppo e l’implementazione di soluzioni e prodotti tecnologici ad alto valore aggiunto”, afferma Embraer.

DHL GLOBAL FORWARDING INVESTE IN CARBURANTI SOSTENIBILI – DHL Global Forwarding, una delle più importanti realtà nel settore del trasporto aereo e marittimo del gruppo Deutsche Post DHL, ha investito in 33 milioni di litri di carburante sostenibile per l’aviazione da Air France KLM Martinair Cargo (AFKLM) con l’obiettivo di risparmiare più di 80mila tonnellate di emissioni di anidride carbonica. Una cooperazione triennale che rappresenta uno dei più significativi acquisti di Sustainable Aviation Fuel (SAF) nel settore del Freight Forwarding. L’iniziativa fa parte della nuova roadmap sostenibile tracciata dal Gruppo Deutsche Post DHL che mira a investire 7 miliardi di euro in tecnologie green entro il 2030 e a ridurre a zero le emissioni dell’industria logistica entro il 2050.

IATA LANCIA IL NUOVO GROUND OPERATIONS PORTAL – IATA ha annunciato il lancio del portale IGOM, uno dei principali strumenti di supporto per l’efficiente attuazione dello IATA Ground Operations Manual (IGOM). IGOM è lo standard industriale globale consolidato per il ground handling in tutto il mondo. Il portale IGOM è una piattaforma online in cui, con IGOM come riferimento principale, le compagnie aeree e i ground service providers (SPG) possono scambiare informazioni, comprese eventuali variazioni, sui loro ground handling requirements. “On-time turnarounds sicuri sono una priorità per le compagnie aeree e un risultato fondamentale per gli SPG. La standardizzazione delle procedure attraverso IGOM è un fattore chiave. Ma deve essere implementato per essere efficace. Il portale IGOM fornirà i mezzi per comprendere le variazioni e gestirne l’adozione”, ha affermato Nick Careen, Senior Vice President Operations, Safety and Security, IATA.

IATA: PARTNERSHIP PER GLI EVENTI – IATA ha annunciato una partnership con GL Events per supportare le conference activities dell’associazione. Prima del COVID-19, IATA ospitava in media 16 eventi esecutivi all’anno, ciascuno con una media di 1.000 partecipanti. Poiché gli eventi faccia a faccia diventano nuovamente possibili, IATA sta intensificando la sua attività di conferenza. Nel 2021 IATA ha tenuto diversi eventi di persona e ibridi, inclusa la sua assemblea generale annuale. IATA ha selezionato GL Events in base al track record dell’azienda, nonché alle loro offerte complete di servizi relativi agli eventi. Ciò consentirà a IATA di ospitare eventi più innovativi, moderni e sostenibili, creando al contempo migliori opportunità di networking per i partecipanti. “Le persone vogliono riconnettersi e, se possibile, faccia a faccia. Questo ci rende fiduciosi che il segmento degli eventi riprenderà nel 2022. Con l’esperienza di GL Events saremo in una posizione migliore per rispondere alle mutevoli esigenze di espositori e partecipanti. Incorporare la loro esperienza nella tecnologia digitale ci consentirà di offrire eventi di persona all’avanguardia in tutto il mondo, assicurando al contempo che i contenuti online possano essere resi disponibili quando richiesto”, ha affermato Frederic Leger, IATA’s Senior Vice President for Commercial Products and Services. IATA prevede di organizzare almeno 16 eventi di persona o ibridi in tutti i continenti nel 2022.

ROLLS-ROYCE: UNA UK UNIVERSITY SI UNISCE AL CYBER TECHNOLOGY RESEARCH NETWORK – Il Rolls-Royce Cyber Technology Research Network è stato lanciato nel 2020 con l’obiettivo di costruire una collaborazione con le principali università di ricerca sulla sicurezza informatica, per aiutare ad affrontare le crescenti minacce informatiche ai sistemi. La Queen’s University di Belfast si unirà a due università statunitensi nella rete: la Purdue University in Indiana e la Carnegie Mellon University in Pennsylvania. L’inserimento di una struttura del Regno Unito nella rete consente a Rolls-Royce di estendere gli sviluppi innovativi già esplorati nella ricerca sulla tecnologia informatica su scala internazionale e di contribuire a informare il pensiero sulla sicurezza informatica per i programmi di prossima generazione, come il Tempest. Phil Townley, Director Future Programmes, Rolls-Royce Defense, ha dichiarato: “In tutta Rolls-Royce ci impegniamo a stare al passo con le minacce emergenti e i nostri clienti si affidano a noi per difendersi da tali minacce e rimanere cyber-resilienti. Per raggiungere questo obiettivo, dobbiamo rimanere vigili e agili mentre evolviamo i nostri sistemi di sicurezza. Questa rete di ricerca aiuterà a mantenere Rolls-Royce all’avanguardia nella sicurezza informatica. Abbiamo già riscontrato vantaggi comprovati dalle organizzazioni con cui abbiamo collaborato negli Stati Uniti e non vedo l’ora di estendere questa rete nel Regno Unito e di utilizzare l’esperienza che la Queen’s University ci offrirà”. La rete non andrà solo a vantaggio del Rolls-Royce Defence business, ma affronterà anche le sfide della sicurezza informatica in aree di business più ampie, tra cui Civil Aerospace.

ROLLS-ROYCE COMPLETA LA VENDITA DELLA PARTECIPAZIONE IN AIRTANKER HOLDINGS – Rolls-Royce informa: “Rolls-Royce annuncia il completamento della vendita della nostra partecipazione del 23,1% in AirTanker Holdings Limited a Equitix Investment Management Limited, per un incasso di 189 milioni di sterline. Il perfezionamento dell’operazione, annunciato in data 13 settembre 2021, fa seguito all’autorizzazione delle autorità di regolamentazione competenti. I proventi della transazione verranno utilizzati per ricostruire il bilancio di Rolls-Royce a sostegno della nostra ambizione a medio termine di tornare a un profilo di credito investment grade. AirTanker Holdings Limited possiede 14 A330-200 Voyager aircraft, dotati di motori Trent 772B, un derivato del motore Trent 700. L’aereo Voyager supporta air-to-air refuelling, air transport and ancillary services per l’UK Ministry of Defence. Questa flotta è gestita da AirTanker Services Limited, di cui continueremo ad essere un 23,5% shareholder. Continueremo inoltre a fornire assistenza e manutenzione per la flotta di motori Rolls-Royce che equipaggiano gli aerei Voyager, per supportare la Royal Air Force”.