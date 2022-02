United espande il servizio verso Cape Town con voli non-stop tutto l’anno da New York/Newark

United ha annunciato l’intenzione di espandere il servizio verso una delle destinazioni turistiche più famose al mondo offrendo tre voli diretti a settimana, tutto l’anno, tra New York/Newark e Cape Town International Airport, soggetti all’approvazione del governo. Il nuovo programma inizia il 5 giugno e significa che più di 85 città degli Stati Uniti, inclusi luoghi come Chicago, Houston, Washington, DC e Los Angeles, saranno collegate con la destinazione.

United volerà con un 787-9 Dreamliner.

United è l’unica compagnia aerea a offrire voli diretti tra gli Stati Uniti e Città del Capo e offre più voli per il Sud Africa rispetto a qualsiasi altro vettore nordamericano.

“Offrendo voli per Città del Capo tutto l’anno, stiamo rendendo ancora più facile per i nostri clienti visitare una delle migliori destinazioni del mondo”, ha affermato Patrick Quayle, United’s senior vice president of international network planning and alliances. “I voli diretti United da New York/Newark hanno ridotto il solito tempo di viaggio per Città del Capo di oltre cinque ore, offrendo ai visitatori più tempo per godersi la bellezza e la maestosità del Sud Africa”.

“Questo annuncio fornisce il tanto necessario sollievo al settore del turismo e dell’ospitalità nel Western Cape e sosterrà la ripresa economica nella provincia”, ha affermato Wrenelle Stander, CEO di Wesgro. “Accogliamo con favore la notizia di questa espansione e ringraziamo United Airlines per il loro impegno nel servire questa destinazione turistica di livello mondiale”.

United ha lanciato per la prima volta i voli per Città del Capo nel dicembre 2019 ed è diventata rapidamente una delle rotte internazionali principali della compagnia aerea. La compagnia aerea ha poi sfruttato questo successo in Africa con il lancio di voli tra New York/Newark e Johannesburg nel giugno 2021, un nuovo servizio tra Washington DC e Accra, Ghana, nel maggio 2021 e tra Washington DC e Lagos, Nigeria, nel novembre 2021.

Questo servizio ampliato rafforza il network di United da New York/Newark. United offre un servizio verso 74 destinazioni internazionali da New York/Newark, più di qualsiasi vettore statunitense. Nel 2022, la compagnia aerea introdurrà nuovi servizi verso ulteriori destinazioni internazionali tra cui Palma di Maiorca, Spagna; Azzorre, Portogallo; Bergen, Norvegia; Tenerife, Spagna; Nizza, Francia.

