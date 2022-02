Boeing offrirà il P-8A Poseidon per il Canada Multi-Mission Aircraft Project

Boeing ha annunciato l’intenzione di offrire il P-8A Poseidon in risposta alla Canada’s Request for Information (RFI) for long-range maritime patrol aircraft. Il Canadian Multi-Mission Aircraft (CMMA) project sostituirà la Royal Canadian Air Force fleet di velivoli CP-140 Aurora e migliorerà le sue anti-submarine warfare (ASW) and intelligence, surveillance and reconnaissance (ISR) capabilities.

“Con oltre 140 aeromobili in servizio, il P-8 ha operato più di 400.000 ore di volo senza incidenti in tutto il mondo. I militari che operano o hanno selezionato il P-8 includono U.S. Navy, United Kingdom Royal Air Force, Royal Australian Air Force, Royal New Zealand Air Force, Indian Navy, Royal Norwegian Air Force, Republic of Korea Navy, German Navy”, afferma Boeing.

“Il P-8A Poseidon ha dimostrato di essere il velivolo multi-missione più capace al mondo attualmente in produzione e offre una soluzione completa per i requisiti CMMA del Canada”, ha affermato Tim Flood, International Business Development director, Europe and Americas. “Il range, la velocità e la resistenza del P-8 lo rendono la piattaforma perfetta per monitorare gli approcci marittimi e settentrionali del Canada e il P-8 garantirà l’interoperabilità con gli alleati per soddisfare gli impegni di sicurezza del Canada. Insieme a un solido piano di partnership industriale, l’offerta di Boeing si baserà sulla sua esperienza di successo nel contribuire alla crescita economica del Canada per tutta la durata del programma CMMA”.

“La multi-mission capability del P-8A ha portato al successo della missione in ASW, ISR, humanitarian assistance and disaster relief, search and rescue missions. Queste capacità multi-missione sono migliorate attraverso sistemi sicuri, interoperabili e net-ready, che forniranno al Canada le capacità di controllo e la possibilità integrarsi completamente con altre risorse ASW e ISR.

Inoltre, il P-8 condivide un’ampia commonality con il 737NG di Boeing, che dispone di infrastrutture di supporto in tutto il mondo. La commonality nei ricambi e nell’addestramento per equipaggi e manutentori riduce sostanzialmente i costi e consente agli operatori militari di sfruttare il supporto in tutto il mondo. Questo collaudato velivolo e l’infrastruttura di supporto sono la base per fornire una capacità rapida, a basso rischio e a basso costo per il Canada”, conclude Boeing.

