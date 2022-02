Emirates apre una nuova lounge per young flyers

I giovani viaggiatori che volano con Emirates come minorenni non accompagnati possono ora rilassarsi e attendere il volo in una lounge recentemente rinnovata a loro dedicata al Dubai International Airport, situata accanto alla First Class Lounge di Emirates nel Concourse B. La lounge Emirates per minori non accompagnati è aperta 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e la struttura recentemente rinnovata offre videogiochi, bevande e snack, comode aree salotto, connessione Wi-Fi gratuita e servizi igienici progettati per i bambini.

“I genitori o i tutori che hanno prenotato in anticipo l’Emirates Unaccompanied Minor service, possono lasciare i loro young flyers al Dubai Airport Terminal 3, dove l’airport team di Emirates effettuerà il check-in per i loro voli in una special lounge area per i minori non accompagnati. Questa struttura si trova tra le Economy e First/Business Class Check-in halls.

Dopo che le formalità di check-in sono state completate, uno degli airport services team members di Emirates accompagnerà i giovani passeggeri attraverso l’immigrazione e la sicurezza, fino alla loro dedicated departure lounge nell’airside concourse e, successivamente, dalla lounge al gate d’imbarco.

I giovani passeggeri godono dell’imbarco prioritario e l’equipaggio di cabina Emirates sarà in attesa di accogliere i giovani passeggeri all’ingresso dell’aeromobile, per aiutarli a trovare i loro posti e ad ambientarsi per il volo”, afferma Emirates.

“A bordo, i giovani viaggiatori possono aspettarsi pasti e snack dedicati, giochi, pacchetti di attività e cuffie a misura di bambino, per godersi la selezione di oltre 50 film Disney e oltre 130 canali TV per young travellers. Emirates offre ai giovani viaggiatori take-home toys and bags onboard, ispirati all’Expo 2020 di Dubai e caratterizzati dai piccoli personaggi di Emirates. Tutti i giocattoli e le borse utilizzano materiale riciclato e le borse sono realizzate con bottiglie di plastica riciclate al 100%.

Anche i giovani viaggiatori con un volo in coincidenza a Dubai sono ben curati durante il transito. L’Emirates ground services team li incontrerà e li accompagnerà dal loro volo a una delle lounge dedicate ai minori non accompagnati, mentre aspettano il loro prossimo volo”, prosegue Emirates.

I servizi Emirates per i minori non accompagnati devono essere prenotati prima del viaggio e sono disponibili per i bambini dai 5 agli 11 anni di età che viaggiano senza un adulto. Il servizio è prenotabile anche per i giovani viaggiatori tra i 12 e i 15 anni. Per ulteriori informazioni, visitare: https://www.emirates.com/ae/english/family/planning-your-family-trip/unaccompanied-minors/.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)