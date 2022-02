News Brevi – 12.02.2022

AEROPORTI DI ROMA: COMUNICATO RIGUARDO GLI ACCOMPAGNATORI IN AEROPORTO – Aeroporti di Roma informa: “Dopo due anni di stop, da lunedì 14 febbraio sarà di nuovo consentito nei due scali romani, l’accesso in aerostazione anche agli accompagnatori (finora possibile solo a passeggeri e operatori aeroportuali). All’interno dell’aeroporto, come in tutti i locali chiusi aperti al pubblico, resta l’obbligo di indossare la mascherina di protezione e mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro”.

SAAB: IL 2021 E’ STATO UN ANNO DI CRESCITA – Saab ha presentato i risultati di fine anno per il 2021. Micael Johansson, Presidente e CEO di Saab, afferma: “Nel 2021 abbiamo rafforzato la nostra piattaforma per la crescita futura, continuando ad aumentare il nostro apporto di ordini. Questo nonostante il fatto che la HX-fighter campaign in Finlandia abbia favorito una capacità statunitense rispetto a una forte offerta svedese. Con un focus costante sul miglioramento dell’esecuzione e dell’efficienza dei progetti, abbiamo raggiunto i nostri obiettivi per il 2021. Abbiamo raggiunto una crescita delle vendite dell’11%, un miglioramento degli utili, corrispondente a un margine operativo del 7,4% e abbiamo continuato a fornire un flusso di cassa forte e positivo per il secondo anno consecutivo. Contrariamente al 2020, i dati finanziari di Saab non sono stati influenzati da elementi che influivano sulla comparabilità nel 2021. Nel quarto trimestre la domanda dei nostri prodotti è rimasta elevata con ordini di piccole e medie dimensioni in crescita rispettivamente del 41% e del 50%. L’acquisizione di ordini è stata particolarmente forte in Svezia e in Europa nel trimestre. Ciò si è aggiunto al nostro portafoglio ordini, che ora ammonta a 105 miliardi di corone svedesi (100). Tra gli ordini chiave durante il trimestre registriamo il Gripen E new equipment contract con la Svezia. Le vendite sono diminuite nel quarto trimestre e sono scese del -4%, in linea con le nostre prospettive. Aeronautics e Kockums hanno registrato una crescita mentre Dynamics e Surveillance hanno registrato vendite inferiori. L’operating income è stato di 1.076 milioni di corone svedesi nel Q4 (2.088 MSEK in tutto il 2021), corrispondente a un margine del 9,0% (7,4% per l’intero anno). Nonostante le vendite nel trimestre siano state inferiori, la performance operativa ha contribuito a migliorare il margine lordo. Per il 2022 prevediamo una crescita continua e una maggiore efficienza, che sosterranno la crescita degli utili. Ci aspettiamo che l’EBIT cresca tra l’8% e il 12% per l’intero anno 2022. Il flusso di cassa operativo nel Q4 è stato di 1,5 miliardi di corone svedesi (2,9). Per l’intero anno il flusso di cassa operativo è stato positivo e si è attestato a 3,3 miliardi di corone svedesi (2,8)”.

QATAR AIRWAYS RIPRENDE I SERVIZI VERSO MULTAN, PAKISTAN – I voli di linea di Qatar Airways per il Multan International Airport, Pakistan, riprenderanno il 22 febbraio 2022, con un servizio trisettimanale, portato a quattro voli settimanali a partire dal 27 marzo 2022, dopo che la compagnia aerea ha temporaneamente sospeso i voli per Multan nel marzo 2020 a causa alla pandemia COVID-19. La rotta sarà operata con Airbus A320, che offre posti in Business Class ed Economy Class. “Con l’aggiunta di tre voli settimanali per Multan, i passeggeri possono ora godere di una connettività senza interruzioni verso oltre 140 destinazioni attraverso l’ampia rete globale della compagnia aerea tramite il miglior aeroporto del mondo, l’Hamad International Airport, comprese destinazioni popolari in Medio Oriente, Europa e Nord America. Il vettore nazionale dello Stato del Qatar rimane impegnato in Pakistan con la ripresa di Multan, rafforzando ulteriormente la connettività globale. Dopo la ripresa, la compagnia aerea opererà 66 voli settimanali da e per sei aeroporti in Pakistan, servendo più città del Pakistan di qualsiasi altra full service global airline”, afferma Qatar Airways. Il martedì, giovedì e sabato, il volo Qatar Airways QR616 partirà dall’Hamad International Airport alle 20:45, arrivando alle 02:00 del giorno successivo al Multan International Airport. Il mercoledì, venerdì e domenica, il volo Qatar Airways QR617 partirà dal Multan International Airport alle 03:25 e arriverà all’Hamad International Airport alle 05:15.

FINLANDIA: FIRMATI I PRIMI ACCORDI PER L’HX FIGHTER PROGRAMME – Il 10 dicembre 2021 il governo finlandese ha deciso l’acquisto dei Lockheed Martin F-35A Lightning II multi-role fighters, che sostituiranno la Hornet fleet dell’Air Force, che sarà gradualmente eliminata entro il 2030. Il Finnish Defence Forces Logistics Command è stato autorizzato a concludere contratti di appalto per F-35 system and air-to-air weapons, mentre il Ministero della Difesa è stato autorizzato a firmare un accordo di partecipazione industriale per l’HX fighter programme con Lockheed Martin e Pratt & Whitney. L’approvvigionamento di multi-role fighters sarà effettuato in linea con la Foreign Military Sales (FMS) procedure, come richiesto dall’amministrazione degli Stati Uniti per l’esportazione di materiale difensivo. I Letter of Offer and Acceptance (LOA) documents saranno redatti sui procurement packages e, una volta firmati, questi documenti costituiscono il procurement agreement. Venerdì 11 febbraio 2022 il Major General (Eng.) Kari Renko, Chief of the Defence Forces Logistics Command, ha firmato a Tampere i LOA documents sugli aerei F-35A e sui loro servizi di manutenzione. I procurement contracts includono la consegna di 64 multi-role fighters nel 2026-30, che rappresentano la configurazione F-35A Block 4, aircraft engines and maintenance equipment, systems, spare parts, replacement equipment, training equipment and servicing. Gli accordi prevedono F-35 type training per il personale tecnico e aeronautico delle Forze di Difesa. Nel corso del 2022 saranno firmati i LOA documents sull’approvvigionamento di air-to-air weapons, Sidewinder and AMRAAM missiles. Gli accordi sull’approvvigionamento di armi aria-superficie verranno presi in seguito. Ciò garantirà l’ottimizzazione in modo che la Finlandia disponga di un high-performance F-35 system nel 2030. Il Minister of Defence Antti Kaikkonen ha firmato un agreement on industrial participation venerdì 11 febbraio 2022 a Helsinki. L’accordo è stato concluso con Lockheed Martin e Pratt & Whitney. L’industrial participation obligation si basa su una decisione presa dal ministro della Difesa nell’aprile 2018 in cui si affermava che il valore della cooperazione industriale dovrebbe essere almeno il 30% del prezzo effettivo del contratto. La industrial participation solution svilupperà competenze nell’industria nazionale per la sicurezza dell’approvvigionamento e svolgerà un ruolo importante nell’economia nazionale. I più importanti progetti di partecipazione industriale includono la produzione su larga scala della F-35 front fuselage in Finlandia anche per altri utenti, la produzione di componenti strutturali, nonché la capacità di test e manutenzione delle apparecchiature. Alla Finlandia è stato anche offerto un progetto per l’assemblaggio finale dei motori per gli Air Force aircraft.

COLLABORAZIONE ITALIA – EMIRATI: LEONARDO OSPITA INCONTRO SUL SETTORE AEROSPAZIALE – Leonardo ha ospitato ieri presso i propri uffici di Roma una delegazione degli Emirati Arabi Uniti guidata dal Ministro dell’Economia Abdulla bin Touq Al Marri, comprendente anche membri della UAE Space Agency e delle industrie nazionali del settore. L’amministratore delegato di Leonardo Alessandro Profumo ha commentato: “Le tecnologie di Leonardo contribuiscono alla sicurezza e alla prosperità degli Emirati Arabi Uniti da oltre cinquant’anni. L’incontro di oggi è un’occasione per rafforzare questi legami e crediamo che Leonardo possa contribuire ulteriormente, con le proprie competenze e soluzioni tecnologiche, a una visione di sviluppo sostenibile condivisa a beneficio di entrambi i nostri Paesi”. Leonardo ha una branch ad Abu Dhabi e negli anni ha fornito al Paese arabo piattaforme altamente tecnologiche che includono oltre 100 elicotteri, sistemi navali e di comunicazioni sicure, tecnologie spaziali e velivoli da addestramento, tra cui l’Aermacchi MB-339, scelto per la pattuglia acrobatica nazionale degli Emirati, Al Fursan, che si è addestrata proprio in Italia utilizzando i velivoli di Leonardo e i sistemi didattici italiani. A seguire, l’incontro di ‘sistema Paese’, coordinato dall’Italian Trade Agency (ITA) e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), cui hanno anche preso parte l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), la federazione Aziende Italiane per l’Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza (AIAD), Avio e Intecs Solutions. Il Presidente dell’ASI, Giorgio Saccoccia, ha sottolineato: “La cooperazione internazionale è fondamentale per la realizzazione di programmi sfidanti in un settore all’avanguardia come quello spaziale e per facilitare le opportunità di export per le nostre aziende. Per questo l’Agenzia Spaziale Italiana sta lavorando insieme alla nostra industria nazionale e all’Accademia per rafforzare e consolidare la partnership nello spazio con gli Emirati Arabi Uniti, considerati un partner importante e appetibile per future attività congiunte in campo spaziale”. Tra gli ospiti anche Avio, con il responsabile relazioni istituzionali Min. Plen. Mario Cospito, che ha ricordato l’interesse per il mercato emiratino illustrando le eccellenze del lanciatore Vega che proprio in questi giorni compie 10 anni, un bagaglio di esperienza su cui poggerà il successo del Vega C che volerà per la prima volta quest’anno. A sottolineare questo interesse anche la partecipazione ad Expo 2020 Dubai dove è esposto un modello del nuovo lanciatore.

PRATT & WHITNEY: IL FUTURO DEL VOLO CON I SAF – Pratt & Whitney informa: “Il SAF è derivato da colture, CO2 catturata e rifiuti che altrimenti andrebbero in discarica o inceneriti. È più pulito e termicamente più stabile del Jet A/A-1 a base di petrolio e sarà un fattore chiave mentre l’aviazione si avvicina all’obiettivo finale di raggiungere l’azzeramento delle emissioni nette entro il 2050. Tutti i motori Pratt & Whitney sono compatibili con il 50% di SAF. Oggi, gli ingegneri di Pratt & Whitney continuano questa leadership nel settore con tecnologie di propulsione di nuova generazione che ridurranno ulteriormente le emissioni di carbonio, tra cui ultra-high bypass ratio e motori termicamente più efficienti, hybrid electric and hydrogen-powered engines. Gli incentivi economici e ambientali per continuare a guidare lo sviluppo dei SAF sono ottimi. Il motore GTF è in prima linea nella spinta verso la sostenibilità di Pratt & Whitney. Pratt & Whitney ha aperto la strada a una novità nel settore con la sua geared fan architecture, consentendo un cambiamento graduale dal 16% al 20% nella fuel efficiency, che dal 2016 ha già fatto risparmiare oltre 5 milioni di tonnellate di CO2, rispetto alla flotta esistente. Ma, come sottolinea il team, P&W ha appena iniziato a sfruttare il potenziale di questa tecnologia. Di recente, Pratt & Whitney ha introdotto la configurazione GTF Advantage che riduce il consumo di carburante di un ulteriore 1%, estendendo il vantaggio del motore come propulsore più efficiente per la famiglia A320neo. In totale, il motore riduce i consumi di carburante e le emissioni di CO2 del 17% rispetto ai motori della generazione precedente. Inoltre, il motore GTF Advantage sarà compatibile con 100% SAF all’entrata in servizio, aiutando l’industria a rispettare il suo 2050 net-zero commitment”. “I jet engines continuano ad evolversi con i carburanti sostenibili. Il fatto che i motori che costruiamo oggi possano volare con SAF significa che siamo sulla buona strada per aumentare la futura capacità dei motori di funzionare con combustibili ancora più avanzati e sostenibili in futuro”, afferma il Sustainability Fellow Sean Bradshaw.

AIR CANADA CELEBRA IL BLACK HISTORY MONTH – Air Canada celebra il Black History Month con un Black History celebratory flight. “Riconosciamo i risultati e i contributi degli Air Canada’s Black employees che hanno portato avanti la loro idea di operare il Black History celebratory flight di oggi. Siamo molto lieti di sostenere la loro identità, l’orgoglio e l’entusiasmo per questo volo speciale, per commemorare il Black History Month nella nostra compagnia aerea”, ha affermato Arielle Meloul-Wechsler, Executive Vice President, Chief Human Resources Officer and Public Affairs. “Air Canada è ampiamente riconosciuta per la sua diversità, cultura e inclusività e ci sforziamo di creare un luogo di lavoro a cui i dipendenti si sentano orgogliosi di appartenere, imparando e lavorando in modo collaborativo per promuovere continuamente iniziative condivise”. Air Canada è stata nominata uno dei Canada’s best Diversity Employers per più anni consecutivi. Il suo Corporate Sustainability Report (CSR) descrive in dettaglio le iniziative della compagnia aerea.